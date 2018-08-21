Кадры ломают все: откровенный рассказ дипломата о проблемах украинской дипслужбы

В воскресенье 26 августа в Киеве начнется общее совещание послов. Такие встречи проходят раз в два года: в столицу созывают всех послов Украины, они общаются не только с коллегами, но и с президентом и членами правительства.

Хотя что касается "политических" встреч, то слово "общаются" тут – не слишком правильное. Здесь дипломаты преимущественно молчат – хотя часто им есть что сказать. В том числе президенту. Особенно – в этот раз.

Летом 2018 года Верховная рада приняла закон о дипломатической службе (а перед тем заработал новый закон о госслужбе). И хотя оба документа – прогрессивные, проблемы все же есть. Ключевые вопросы – кадровые. Прежде всего, вопросы вызывает практика назначения в посольства людей "с улицы". Редакции "Европейской правды" пришлось слышать об этой проблеме неоднократно, но только в частных разговорах.

До сих пор ЕвроПравда никогда не публиковала анонимных статей (и этот подход остается неизменным), но сейчас мы делаем исключение. Нам известен автор данного текста, это дипломат с многолетним стажем. Мы согласились не обнародовать его имя, причины подробно описаны в статье.

И хотя не все тезисы из этой статьи неоспоримы, мы надеемся, что эта публикация позволит начать дискуссию об изменении подходов к кадровой политике украинской дипломатии. "Европейская правда" готова опубликовать также реакцию представителей руководства МИД или же других действующих и отставных дипломатов.

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Новый закон Украины о дипломатической службе руководство государства гордо называет "самым прогрессивным" в современной украинской истории. Реформы в МИД привлекли внимание и завоевали поддержку экспертов и общественности.

Это приятно, ведь много лет украинская дипломатическая служба оставалась без должного внимания и страдала, выживала, "переваривала" сама себя. Все понимали: что-то нужно делать.

Сейчас реформа – в действии. Но влияет ли это на результат работы дипломатов, на наши KPI, то есть показатели эффективности? Стали ли украинские дипломаты активнее, а может, и умнее? Чувствуют ли они себя сегодня более уверенно и защищенно? Эти вопросы остаются без внимания, но их стоит поднимать публично. Ведь дипломатия – это и лицо нашего государства, и наше оружие против российской агрессии.

Кадры, которые (не) решают все

Кадровая политика МИД всегда была делом довольно грязным – хотя ее эффективность всегда называли залогом успеха, а ее реформа непременно входила в число приоритетных, когда речь шла о системных изменениях в министерстве.

Сколько существует дипломатическая служба Украины, столько же она пыталась "перенять лучший опыт Запада". Посольства по всему миру получали сотни поручений исследовать, как работают местные МИД, как выбирают тех, кто едет за границу, какие у них условия работы, как готовятся кадры и т.п.

Каков результат этой многолетней работы? Если откровенно, то никакого.

Сейчас, как и раньше, в МИД реально работают от силы 30-40% людей. Остальные – по сути, балласт.

Парадоксально, но именно этот балласт является наиболее защищенным – и социально, и с точки зрения поддержки и "защиты" со стороны руководства, влиятельных родителей, друзей и т. Этим людям не нужны зарплаты в МИД, часто они и не знают их размера, или если и знают, то не торопятся к банкомату...

Но сейчас речь не о них. Сейчас о тех, кто хочет работать – и выбрал дипломатическую службу смыслом своей жизни. Что изменилось для них?

Профессиональная подготовка

В этой области действительно есть изменения к лучшему, если сравнить со многими более ранними годами.

Руководство МИД приложило немало усилий, чтобы дипломаты получали хоть какую-то полезную для них профессиональную подготовку. Тренинги, встречи с экспертами, лекции – все это приносит пользу, но... Отсутствие должного финансирования сказывается и влияет на уровень этой подготовки.

Да, тренингов стало намного больше; да, есть интересные гости и лекторы – но все держится преимущественно на энтузиазме и доброй воле приглашенных лекторов и опытных дипломатов. А вот в западных МИД эти же тренинги проводят ведущие компании и специалисты (теоретики и практики), которые сотрудничают с правительством на контрактной основе.

Важная деталь: на Западе, на который мы всегда равняемся, эти тренинги часто проходят "с отрывом от работы". А даже если и без, то руководитель не будет стоять у тебя над головой и кричать, что появилось срочное задание и главный приоритет – оно, а не какая-то лекция.

Хотя обучение дипломатов важно для самого государства, когда речь идет, например, о тренинге по тактике ведения переговоров или действиям в сложных ситуациях.

Языковая подготовка

Этот вопрос – ахиллесова пята наших дипломатов.

Требование знать как минимум два иностранных языка можно было бы считать справедливым, если бы МИД предоставлял условия для надлежащего обеспечения их изучения и поддержки уровня знаний.

Английский, конечно же, должны знать все. А вот со вторым – за исключением 3-4 наиболее распространенных в Украине иностранных языков – ситуация иная. Курсы языковой подготовки можно пересчитать по пальцам (опять же, без отрыва от работы). В лучшем случае дипломату обеспечат возможность сдать экзамен преподавателю, который придет на Михайловскую площадь в определенный день, а изучение языка остается задачей для самостоятельной работы. И это – в условиях работы с 9 утра до бесконечности. Таким образом, если вам не повезло с языком, курсы которого вы не можете посещать из-за их банального отсутствия, то это ваша личная проблема.

Между тем, языковое требование – одно из ключевых в новом законе. Так что когда придет время заграничной командировки в определенную страну, то как в добрые 1990-е "лингвист с улицы" бузе опыта дипломатической работы получит карт-бланш и поедет представлять Украину за рубежом.

Как он это будет делать? Это уже другой вопрос...

Карьера? Не слышали

Карьерный вопрос, пожалуй, наиболее болезненный для каждого дипломата.

В законе прописаны сроки, когда ты можешь продвигаться по карьерной лестнице (есть также возможность понижения в должности – так что важно не попасть в опалу у руководства по личным причинам).

Но даже если дипломат добросовестно работает, даже если отзывы положительные – никто и ничто, в том числе закон, не гарантируют ему или ей абсолютно ничего. Ведь разбалансированное штатное расписание (центральный аппарат и зарубежные учреждения) уже давно создало в МИД ситуацию непредсказуемости и разочарования.

Не являются секретом нищенские зарплаты в центральном аппарате. Да, в ЦА МИД есть ограниченное количество руководящих должностей с зарплатой в 20 тыс. грн, но до этой работы еще нужно дорасти. А подавляющее большинство опытных дипломатов, даже достаточно высокого ранга, получают зарплату в 10-14 тыс. грн.

Поэтому главной целью для них становится зарубежная командировка.

Но теперь пропадает и этот стимул оставаться на дипслужбе.

В условиях открытых конкурсов, когда на дипломатические и административно-технические должности могут назначить человека "с улицы", с минимальным уровнем образования и нулевым опытом работы, многие карьерные дипломаты окажутся "за бортом".

Ведь теперь действуют "прозрачные" конкурсы, по результатам которых в зарубежные диппредставительства – сразу на высокую должность, например, первого секретаря или консула – могут приехать люди, за которых просто стыдно. Да, можно говорить о том, что конкурсы и назначения "с улицы" – это вынужденный шаг, поскольку так прописано в законе "О государственной службе", но почему же в МИД не били тревогу, почему не откорректировали эту норму в законе о дипслужбе?!

15 июня президент Порошенко торжественно подписал новый закон о дипслужбе пресс-служба президента

И главное: после загранкомандировки человек "с улицы" в 99% случаев не вернется в центральный аппарат, ведь он шел на конкурс в желании провести несколько лет за границей или в расчете на посольские зарплаты – а не на смешные деньги, которые платят в МИД.

При этом опытный дипломат, который выбрал дипломатическую карьеру, накапливал опыт и медленно, но уверенно продвигался по должностям, не получит шанса защищать страну за рубежом.

Результат этого – разочарование профессиональных карьерных дипломатов, что снижает их эффективность или ведет к увольнению. И еще большой вопрос, кто придет на их место. А в случае значительного сокращения персонала в МИД из-за увольнения разочарованных – это может стать айсбергом, который потопит этот корабль.

Это особенно огорчает, несмотря на то, что во времена министра Климкина МИД, казалось бы, перестал походить на "Титаник" и начал плыть достаточно быстро и уверенно. Однако график министра и его концентрация на других (пусть и действительно важных!) вопросах привели к тому, что кадровая политика в настоящее время не является приоритетом №1 для МИД. Но должна быть! То, что сейчас это стало вопросом госсекретаря, проблему не решает.

Дипломаты Банковой

Другой вопрос – назначение на должности советников и выше.

Дойдя до этого уровня в дипломатической карьере, ты становишься заложником "общения" между МИД и администрацией президента. Здесь твои профессиональные качества часто не имеют даже минимального значения. Как следствие, назначение на должность советника посольства, генконсула или посла превратилось в квест, в котором в основном выигрывают сотрудники АП или... других министерств. Но не МИД.

Карьерные дипломаты соглашаются даже ехать в командировку с понижением – или рискуют не поехать вообще. Есть много примеров, когда из-за этого профессиональные дипломаты ждут назначения по три года и больше.

Право президента (а реально – его администрации), по сути, самостоятельно выбирать всех ключевых лиц в зарубежных дипучреждениях сохраняется и сейчас. И это точно не идет на пользу украинской дипслужбе.

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Это лишь часть вопросов, о которых говорят дипломаты между собой – но не говорят вслух. Я осознаю: моя подпись под этой статьей открыла бы быстрый путь к увольнению. Но и молчать – не выход.

О долгосрочных командировках, о зарплате, об уровне этой зарплаты, который не всегда соответствует ценам в стране пребывания, о медицинском страховании, об условиях работы и быта можно написать отдельную статью. Понятно, что для многих украинцев это не будет аргументом, чтобы сочувствовать, но поверьте – удивить может многое (например, то, что дипломатам за рубежом "настойчиво" рекомендуют ехать болеть Родину, потому что для них нет страховки, или о том, что дипломат должен рассказать послу или генконсулу о личных медицинских проблемах, чтобы счет от больницы был оплачен).

И вот когда это все свести воедино, то ситуация будет выглядеть совсем по-другому. Вот почему МИД крайне нуждается в изменениях – даже в новых правилах.

А пока дипломаты с нетерпением ждут сотен нормативных актов, которые правительство неизвестно когда примет (и каким будет их содержание).

Хочется надеяться, что мы будем приятно удивлены. Но уверенности в этом нет.

Автор - украинский дипломат,

читатель "Европейской правды"