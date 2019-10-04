Макрон, Сенцов и демарш Киева: как прошла сессия ПАСЕ без участия Украины

На этой неделе – впервые с 1996 года – сессия ПАСЕ состоялась без участия официальной украинской делегации.

А было красиво: и украинский режиссер Олег Сенцов приехал, и французский президент Эммануэль Макрон, и опера в честь 70-летнего юбилея организации.

Кстати, если кого-то интересует вопрос кортежей для европейских первых лиц, то квартал и все дороги вокруг Дворца Европы были перекрыты полдня – их закрыли за час до приезда Макрона и держали заблокированными еще час после. Как и вход в здание, который был закрыт в это время даже для аккредитованных журналистов.

Хотя для нас главное то, какими видят в Страсбурге последствия возвращения России в Ассамблею, и имело ли влияние на других депутатов решение Украины бойкотировать осеннюю сессию.

Возвращение России

Сенцов с Макроном говорили не только о творческих планах, как может сложиться впечатление из короткого протокольного видео, которое пресс-служба президента Франции позволила отснять во время их встречи в Страсбурге.

Олег на следующий день рассказал, что они, среди прочего, обменялись мнениями также о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Говорит, что объяснил французскому президенту: возвращать агрессора без санкций - это уступка.

Но в то же время, со словами "переговоры лучше войны", он согласился с Макроном, что Украине стоит продолжать работу в ассамблее.

"Уже ничего не поделаешь с тем фактом, что здесь присутствует Россия. На этой площадке (в ПАСЕ) с ней будут разговаривать, будут пытаться помочь гражданскому обществу в России и общаться по нарушениям прав на оккупированных территориях", - передал Сенцов мнение, которым с ним, очевидно, поделился президент Франции.

Да и сам Макрон во время выступления в зале ассамблеи назвал возвращение Сенцова в результате обмена заключенными примером того, что разговоры с Москвой бывают результативными. Мол, для продолжения таких переговоров Франция поддержала снятие санкционного давления с России в ПАСЕ.

"Я ни на миг не недооцениваю возмущение, которое многие испытывают, когда государство-член Совета Европы врывается на территорию другого члена. Вопрос, который мы должны себе поставить – чего мы можем достичь своими решениями", - заявил Макрон. Продолжение блокирования России в ПАСЕ не поможет закончить войну на Донбассе, а возвращение к сотрудничеству может помочь защитить российских граждан, пояснил он.

Аргументы против санкций

Примерно ту же мысль в Страсбурге повторяло немало депутатов ПАСЕ. Говорят, что они понимают, почему Киев объявил бойкот этой сессии, но настаивают, что это неэффективный метод борьбы.

Причем те, кто активно работал над возвращением россиян в пленарный зал в Страсбурге, теперь говорят, что они поддерживают Украину. Показательный пример: Олега Сенцова в ПАСЕ привез немецкий депутат Франк Швабе, который в течение последнего года был одной из ключевых движущих сил снятии с РФ санкционного давления в Ассамблее.

Он и сейчас защищает собственную позицию. Говорит, без этого невозможно выполнить главную цель Совета Европы - защищать права человека: "Эта организация не решает территориальные споры. Если Совбез ООН не может вернуть Украине часть территории, то как Совет Европы может это сделать? Но я верю, что мы на что-то способны. Что надо ехать в регионы, показывать, что там происходит, только так мы можем улучшить защиту прав человека".

Швабе также апеллирует к тому, что Москва более-менее выполняет решения Европейского суда по правам человека. Хотя он и признает: решения, касающиеся денежных компенсаций, - действительно выполнены почти на 100%, но с рекомендациями изменить законодательство - все сложнее.

Бойкот в Страсбурге

Чтобы снизить напряжение в отношениях с Украиной, ПАСЕ поедет в Киев: генсек Ассамблеи вместе с главами политических групп планируют посетить Киев.

Это достаточно необычная практика, и украинская делегация, которая работала в кулуарах Дворца Европы, назвала эту новость маленькой победой, которой удалось достичь в том числе с помощью бойкота осенней сессии ПАСЕ.

Ища союзников, Украина собрала группу Балтик+ (Грузия, Литва, Латвия, Эстония и Польша). Но они проигнорировали только церемонию празднования 70-летия ассамблеи во вторник, некоторые также первый день сессии. Незамеченным демарш не остался: эстонский депутат сказал, что именно с этого вопроса на следующий день начинали разговоры политические группы.

Крым как красная линия

Депутаты из Крыма не могут быть включены в состав российской делегации. В этом заверяет даже левый депутат от Нидерландов Тини Кокс, которого считают одним из самых преданных союзников России.

"Я понимаю недоверие украинцев. Но всем четко понятно, что Совет Европы считает аннексию Крыма нарушением международного правопорядка, и это никоим образом не изменится. Я не вижу никаких намеков на то, чтобы либо наши правительства, либо ассамблея приняли это", - заявил он.

Подтвердил это и влиятельный австрийский депутат Штефан Шеннах, бывший председатель мониторингового комитета ПАСЕ: "Мы четко дали знать, что это невозможно. Мы не можем утверждать членов с оккупированных территорий. И, думаю, россияне дважды подумают, прежде чем пробовать это сделать. Потому что они понимают, что в Совете Европы будет огромный протест".

Теплой ванны для РФ не было и на этой неделе, хотя и сверхжестким отношение к РФ также не назвать. Так, в Страсбурге организовали дебаты о подавлении летних протестов в Москве, но решили пойти по процедуре, которая не предусматривает принятия решения.

А еще в ПАСЕ до сих пор остается вакантной кандидатура вице-президента от России – еще летом Ассамблея провалила назначение на эту должность скандального россиянина Леонида Слуцкого и к этому вопросу не возвращалась.

Реформа ассамблеи

"Совет Европы показал российской делегации, что мы обращаем внимание на происходящее... У нас есть инструменты противодействовать и давить на членов, чтобы заставить их выполнять свои обязанности", - говорит председатель ирландской делегации Роза Бьорк Бринуфсдоттер.

Однако на самом деле эти инструменты не всегда действенны, поэтому сейчас ассамблея работает над изменением механизмов привлечения стран к ответственности, о чем упомянул и Макрон во время своего выступления.

Уже начались первые консультации - довольно сложные, говорит Франк Швабе, но без изменений ПАСЕ не имеет будущего. "Мы должны быть готовыми к работе со странами, которые полностью игнорируют правила. И касается это не только России. Это, например, и Турция, бывает Азербайджан или Венгрия".

Тема довольно скользкая. Ведь только этим летом, для возвращения России, Ассамблея уничтожила имеющиеся санкционные механизмы.

Поэтому и сейчас одни говорят, что новый регламент поможет исключать из ПАСЕ нарушителей, но другие настаивают, что все делается для того, чтобы санкции в будущем нельзя было вообще наложить.

Еще один вывод, который сделали в Ассамблее после проблем с Россией - нужно пересмотреть схемы финансирования Совета Европы. И это – непростая задача.

Автор: Елена Абрамович,

брюссельский корреспондент телеканала "Интер",

Страсбург-Брюссель