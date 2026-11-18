Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его страна и Венесуэла договорились об укреплении военного сотрудничества.

Об этом он заявил во время визита в страну, где встретился с временным президентом Делси Родригес, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Гегсет, выступая вместе с Родригес в президентском дворце, заявил, что страны подписали соглашение об укреплении вооруженных сил и усилении пограничной безопасности.

"Мы надеемся на (…) углубление нашего оборонного сотрудничества и оборонного партнерства таким образом, чтобы использовать опыт американских вооруженных сил и Министерства обороны вместе со значительным потенциалом ваших вооруженных сил", – сказал Хегсет.

Родригес заявила, что приветствует то, что она рассматривает как возобновление военного сотрудничества для противостояния "общим угрозам". В то же время она не привела дальнейших подробностей о том, что именно может предусматривать это сотрудничество.

Напомним, в конце августа американский президент Дональд Трамп заявил о достижении "исторического" нефтяного соглашения между Соединёнными Штатами и Венесуэлой.

В январе Трамп заявил, что Соединённые Штаты взядут на себя управление Венесуэлой до тех пор, пока там не произойдёт чёткий и безопасный переход власти, и допустил, что это может длиться годами.

Среди прочего писали, что администрация президента Трампа планирует контролировать продажи нефти из Венесуэлы.