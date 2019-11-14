Между "зрадой" и "перемогой": что на самом деле приняла Германия по "Северному потоку-2"

В среду вечером немецкий парламент принял закон, который должен регулировать деятельность новых морских газопроводов, которые идут из или в страны за пределами ЕС.

Фактически он касается только одного газопровода – российского проекта Nord Stream-2.

Часть немецких медиа, а также многие депутаты Бундестага пришли к выводу, что правительство Меркель пошло на уступки "Газпрому" и дало "зеленый свет" скандальному российскому газопроводу. Но ближе к ночи украинское правительство неожиданно вышло с противоположным заявлением: мол, Бундестаг встал на сторону Украины и перед принятием исключил пророссийские изменения из своего законопроекта.

Так кто из них прав?

"Европейская правда" пообщалась с участниками процесса в Киеве, Берлине и Брюсселе и проанализировала доступные аргументы. Краткие выводы таковы:

1) Оснований праздновать победу у Украины точно нет. Лоббисты хорошо поработали, поэтому в принятом законе оставили лазейку, которая дает право вывести "Северный поток-2" (СП-2) из-под регуляций ЕС. А заявления немецкого правительства по этому поводу, к сожалению, не до конца правдивы.

2) Однако похоже, что и поражением Украины это решение не является. Киев получил заверения от Германии и ЕС, что СП-2 останется под действием европейского законодательства. Наше правительство заверили, что исключений для россиян делать не будут, даже предоставив им такое право.

3) А теперь главное. Несмотря на это, о блокаде "Северного потока-2" говорить не приходится. Россия его все-таки достроит, но из-за новых правил ей придется нести больше расходов и дополнительно поморочиться.

4) Эта борьба показала, что в Берлине у Украины есть друзья. Даже решение правительства Меркель "ни вашим, ни нашим" вызвало критику оппозиции и требования предоставить Украине еще больше поддержки.

Теперь немного подробнее о решении, принятом в среду, и об имеющихся и отсутствующих в нем "зрадах" и "перемогах".

Что принимала Германия?

В среду вечером немецкий Бундестаг проголосовал за решение, которое Германия как член ЕС была обязана принять. Весной этого года в ЕС заработали новые правила регулирования для новых морских газопроводов "между ЕС и третьими странами", распространяющие на них те же требования для компаний энергорынка, которые действуют внутри Евросоюза.

Но особенность в том, что фактически эти правила пока должны были распространиться лишь на один трубопровод – недостроенный до сих пор российский "Северный поток-2" (далее – СП-2). Для этого в документе записали право государств делать исключения для более старых трубопроводов – тех, строительство которых завершилось до 23 мая 2019 года. То есть для всех, кроме СП-2.

Никто не признавал этого официально, но все понимали, что это было некое "индивидуальное правило", направленное против нового российского газопровода. В свое время его принятие Евросоюзом воспринималось как важная победа Киева. Так вот, после принятия директив ЕС все государства Евросоюза, включая Германию, должны перенести их нормы в национальное законодательство и сообщить Брюсселю о проделанной работе. Именно такой законопроект находился на рассмотрении в Бундестаге в последние несколько недель.

Так в чем же "зрада", если речь идет об имплементации решения, выгодного Киеву?

Дело в том, что в Берлине предпринимались активные попытки поменять европейскую директиву таким образом, чтобы вывести из-под ее действия СП-2. "Европейская правда" подробно писала об этом на прошлой неделе. Исключение для "нового потока" пытались сделать через манипуляции с датой 23 мая 2019 года – то она исчезала вообще, то появлялась в таком месте и в такой формулировке, которые позволяли свободно трактовать нормы о газопроводах-исключениях.

Газовая неопределенность

Что именно приняли в Бундестаге? Первая реакция оказалась очень разной. Немецкие СМИ склоняются к мнению, что правительство подыграло россиянам.

"Бундестаг расчистил путь для спорного газопровода": под такими или похожими заголовками итоговая новость об этом решении вышла в немецком информационном агентстве dpa, а следом за ним – в ведущих немецких СМИ. Именно так, сделав вывод о "зраде", это решение восприняли Die Welt, Die Zeit, Sueddeutsche Zeitung, Der Spiegel, Handelsblatt и многие другие.

Все они цитируют оппозицию, а именно фракцию "Зеленых", что "коалиция ослабила европейскую директиву". "Вице-глава группы "Зеленых" Оливер Кричер также раскритиковал то, что это решение не выполняет обещание правительства о гарантиях сохранения транзита через Украину", – говорится в сообщении.

На этом фоне российские СМИ ожидаемо праздновали победу. "Коммерсант" опубликовал статью о том, что "немецкий закон решил проблемы Nord Stream-2"; к тем же выводам пришла gazeta.ru.

А теперь сюрприз. В Германии против этой инициативы голосовали... сателлиты россиян, праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (AfD). В то время как журналисты критиковали проект за "пророссийскость", в AfD утверждали, что он, наоборот, несет вред для России, и поэтому отказались поддерживать правительственный документ.

Украинское правительство попыталось убедить всех в том, что решение не несет проблем для Украины. Киев объяснил, что в этом его убедили немецкие чиновники.

И наконец, немецкая правительственная коалиции также вышла с заявлением о том, что они просто выполнили свои обязательства перед ЕС и дословно, "слово в слово", имплементировали директиву ЕС.

Вот только детальный анализ принятого решения доказывает: германское правительство говорит неправду. У закона, принятого в Бундестаге, есть отличие от европейского. Небольшое, но именно оно дает шанс российскому газопроводу.

А в конце концов и само немецкое правительство признало, что с их проектом СП-2 имеет право подавать заявку на исключение из-под действия европейских правил.

Письменный правительственный комментарий по этому поводу процитировал журналист Bild Юлиан Рёпке. "Для импементации "Северного потока-2" могут быть задействованы разные модели: Сертификация (очевидно, компании Nord Stream 2 AG. – ЕП) в качестве независимого оператора, подача заявки на исключение из правил или анбандлинг (разделение компании в соответствии с газовой директивой)".

Что пообещали Киеву?

Все угрозы для российского газопровода были связаны с датой 23 мая: по правилам ЕС, от общих европейских требований можно освобождать только те объекты, строительство которых завершилось до 23 мая 2019 года.

Убрать эту дату Берлин так и не решился, она осталась в принятом законе; вероятно, именно поэтому AfD голосовала против. Но одновременно, как и говорилось в статье "Европейской правды" в прошлую пятницу, правительство Ангелы Меркель решило "сыграть на полутонах". В принятом законе эту дату переместили в несколько другое место, чем в директиве ЕС, убрав ее из общего перечня условий для тех объектов, на которые распространяются исключения.

А в конце документа (в разделе вроде заключительных положений в украинском нормотворческой практике) добавили "разъяснение", которое принципиально искажает содержание директивы. Оно дает немецкому регулятору право засчитывать вместо даты завершения строительства объекта сроки инвестирования средств в него "с учетом всех обстоятельств" такого инвестирования.

Это размытая формулировка дает немецкому регулятору полное право закрыть глаза на все несоответствия и дать зеленый свет для того, чтобы "Северный поток-2" не работал вне европейского правового поля. По сути, этот раунд "Газпром" выиграл.

Так почему же Украина осталась довольна? Почему Киев защищает немецкое решение?

Несколько источников "Европейской правды", которые принимали участие в переговорах или осведомлены об их результате, заверили, что украинцы получили от Берлина обещания, что "Газпром" и его "дочка" Nord Stream 2 AG не смогут реализовать свое право.

"Нас очень четко заверили в этом, на нескольких уровнях", "Исключения для "Северного потока" не будет", "Они, конечно, могут это сделать вопреки обещаниям, но это совершенно разрушит доверие к Германии", "Даже если они это сделают, Еврокомиссия это остановит" – таковы были комментарии источников "Европейской правды".

Хочется верить, что их уверенность имеет под собой почву. Хотя то, что правительство Германии в этой истории пыталось обмануть и Украину, и немецкие медиа, и оппозицию, убеждая их, что директива записана в их проекте "слово в слово", оставляет пространство для сомнений...

Поток не остановить?

За дискуссией о том, по каким правилам будет регулироваться работа нового российского "Потока" и о том, выполнит ли немецкое правительство обещания, которые он дал Киеву, важно не упустить главное.

ЕвроПравда уже не раз писала, что даже четкое соблюдение Берлином буквы и духа законодательства ЕС не позволит остановить строительство газопровода.

После того как Дания дала последнее разрешение на его прокладывание, сняв все сомнения россиян по поводу маршрута, достройка трубопровода остается вопросом времени.

К сожалению, на этом этапе у Еврокомиссии даже при большом желании не было бы рычагов для того, чтобы вообще заморозить проект.

Сейчас ведется дискуссия лишь о том, как именно, по каким правилам он будет функционировать. С его запуском смирились, похоже, и в Брюсселе, и в Киеве.

Битва за то, чтобы "Северный поток-2" не был выведен за рамки европейских правил, важна. Это даст ЕС возможность контролировать газопровод (точнее, его часть, потому что юридически трубу планируют разделить на два участка), раскрывать принципы ценообразования, тарифную ставку и т.п. То есть сделает работу "Газпрома" в Европе хотя бы немного более открытой, в том числе для Украины.

А еще это усложнит для россиян юридическую работу по запуску "Потока" (особенно если им придется разделять компанию) и несколько удорожит этот процесс. И, возможно, самое важное – это дает шанс ограничить объем газа, который будет прокачиваться через СП-2.

Но остановить газопровод сейчас могут разве что американские санкции. На которые с каждой неделей надежды остается все меньше.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"