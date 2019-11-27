Прививка от пацифизма: как Швейцария хотела распустить свою армию

Ровно 30 лет назад в Швейцарии прошел судьбоносный, исторический и поворотный референдум по инициативе, предлагавшей распустить вооруженные силы.

Инициатива, разумеется, была отвергнута, тем не менее, неожиданно значительная доля тех, кто поддержал это предложение, весьма обеспокоила власти.

Что-то явно пошло не так, но что именно? И какой результат такая инициатива имела бы в сегодняшней Швейцарии?

Шокирующий референдум

Три недели назад пала Берлинская стена, коммунистическому блоку стран, включая ГДР, история вынесла свой смертный приговор. Угроза конвенциональной войны в Европе была снята, по всему Старому свету задул "ветер перемен".

Швейцария же жила в своем историческом темпе, у нее были свои проблемы и своя политическая повестка дня.

В частности, на 26 ноября 1989 года был назначен референдум по инициативе, предлагавшей распустить национальные вооруженные силы. С идеей совсем избавить страну от армии к народу обратилась левая общественная организация "За Швейцарию без армии".

К огромному изумлению и политического руководства страны, и общественности, на референдуме, по итогам которого данная инициатива была провалена, целых 35,6% из тех, кто принял участие в голосовании, идею распустить армию поддержали.

Уже одна эта цифра была скандалом.

Ведь в абсолютных показателях против армии высказался почти миллион швейцарцев, и это в стране с населением на тот момент едва ли 7 млн человек. А в кантонах Женева и Юра за предложение "воткнуть штык в землю" вообще высказалось абсолютное большинство избирателей!

Регистрация инициативы "За Швейцарию без армии"

"Гнев и отвращение"

Парадокс, но вооруженные силы возникли в Швейцарии еще до создания в 1848 году единой страны.

Армия в Конфедерации – это кузница кадров, площадка для налаживания деловых и дружеских контактов, это социальный лифт и школа социального взросления.

Разумеется, почти 36% тех, кто захотел от всего этого избавиться, были показателем какого-то фундаментального структурного кризиса. Но какого? И можно ли было ожидать такого исхода референдума?

"Нет, таких результатов я не ожидал", — говорит пенсионер Оливер Криег, который тогда был активным общественным деятелем и членом инициативного комитета, выдвинувшего идею роспуска национальных вооруженных сил.

В свое время он сознательно стал "отказником", решительно сказав "нет" требованиям государства "отдать долг". Напомним, что и тогда, и сегодня вооруженные силы страны комплектовались на основе всеобщей воинской обязанности.

Единственной альтернативой военной службе тогда было только вполне возможное тюремное заключение сроком до одного года и больше.

Нередки были и запреты на профессию.

"Нам, отказникам, так тогда и говорили, мол, чемодан, вокзал и Москва в один конец", — вспоминает цюрихский адвокат и один из основателей GSoA Марк Спеша. За 20 лет, предшествовавшие референдуму, в Швейцарии отказались нести воинскую службу примерно 10 тыс. человек.

По сравнению с мобилизационным потенциалом швейцарских вооруженных сил (650 тысяч человек) — вроде бы немного.

Но дело ведь было не в цифрах, а в моральном воздействии на состояние общества.

"Страна под ружьем", как называли тогда иногда Швейцарию, вызывала сопротивление, в том числе и со стороны женщин.

Ренате Шох стала убежденной пацифисткой в тот момент, когда повестку получил ее тогдашний партнёр. "Попытавшись представить то, через что пришлось пройти моему "бойфренду", я не ощутила ничего, кроме гнева и отвращения. С какой стати и на каком основании мы должны подчиняться такому диктату?" — говорит она.

Правда, очень быстро она осознала, что вместе за одним столом она оказалась с идейными противниками поколения ее отца — троцкистами и леваками.

Перемены необходимы

Понятно, что официальный Берн относился к идее роспуска армии более чем негативно. "У Швейцарии нет армии, вся Швейцария — это одна сплошная армия", — именно такую максиму "отлил в граните" федеральный кабинет, памятуя об относительно тогда еще недавнем времени Второй мировой войны.

Этими же словами открывалось и "Послание" правительства парламенту, в котором излагалась позиция кабинета по инициативе с предложением распустить армию.

Этот законопроект, как отметил в парламенте один из депутатов от партии демохристиан, "наносит удар по гордости всех военнообязанных граждан нашей страны", а парламентарий от Швейцарской народной партии отметил, что при "одной только мысли об этой предательской инициативе меня охватывает чувство праведного гнева. Истинно говорю вам, далеко же мы зашли, что кучка безумцев предлагает просто взять и распустить армию".

Голосование по инициативе прошло, и это было редким исключением, в именном порядке. Каждый из депутатов должен был знать, как проголосовали его коллеги по фракции и по всем остальным депутатским группам.

В итоге открыто поддержали идею роспуска только 13 депутатов.

Позже еще двое парламентариев сообщили на условиях анонимности швейцарскому телевидению, что они бы тоже проголосовали за роспуск вооруженных сил, но страх не получить больше поддержки избирателей оказался сильнее и им пришлось "наступить на горло собственной песне".

По мнению тогдашнего министра обороны Швейцарии Каспара Филлигера, значительная доля тех, кто выступил в поддержку инициативы, была связана с желанием многих граждан, прошедших действительную службу, выразить посредством избирательного бюллетеня свое личное негативное отношение к армейскому опыту.

При этом ясно также, что это обстоятельство помогло министру Филлигеру наметить и реализовать целый пакет армейских реформ. "Даже самым "упёртым воякам" стала очевидна необходимость перемен", — подчеркивает бывший министр.

В результате проведенных армейских реформ численность личного состава, проходящего действительную службы в войсках, уменьшилась по состоянию на сегодняшний день в пять раз по сравнению с тем, что было 30 лет назад. Начиная с 1996 года, кроме того, в Швейцарии существует возможность пройти альтернативную гражданскую службу. Офицерская карьера в наши дни в Швейцарии не является ни гарантом, ни препятствием на пути гражданской карьеры.

Отказ проходить действительную службу оборачивается только небольшой пометкой в личном деле, не больше.

Так что же с нашей "священной коровой"? Была ли она принесена в жертву?

"Жертвы не получилось, но табу было уничтожено", — резюмирует бывший депутат Джо Ланг. Так же, как Ренате Шох, Марк Спеша и Оливер Криег, он и сегодня убежден, что Швейцарии армия не нужна.

Народ, однако, считает иначе, и на референдуме в 2013 году 73,2% избирателей — и все кантоны — выступили против отмены обязательного призыва.

В 2019 году, с учетом осложнения общей военно-политической ситуации в Европе, этот результат был бы не меньше.

По итогам референдума 2013 года стало ясно, что народ Конфедерации полностью доверяет своим вооруженным силам, а потому он и поддержал систему комплектования армии на основе обязательного призыва.

А кроме того, народ осознал, насколько ценным ресурсом и общественным благом является национальная безопасность.

SWISSINFO

Международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании

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