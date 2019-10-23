Воюют все: можно ли в Швейцарии отказаться от службы в армии

Многие европейские страны, включая Францию, Германию и Италию, приняли недавно решение об отказе от всеобщей воинской обязанности.

А вот Швейцария такой шаг не сделала и остается в числе немногих стран со всеобщим призывом в армию всех совершеннолетних лиц мужского пола.

Да и возможность прохождения альтернативной гражданской службы появилась тут сравнительно поздно, только в 1996 году. Тот же, кто отказывался служить по соображениям совести, рисковал попасть за решетку.

"Вся Швейцария — одна сплошная армия"

Швейцарскую военную доктрину времен холодной войны вполне можно описать одной единственной фразой: "У Швейцарии нет армии, вся Швейцария — это одна сплошная армия".

Готовность к труду, а главное, к обороне была и во многом до сих пор остаётся неотъемлемым элементом швейцарской национальной идентичности.

Каждый гражданин Швейцарии обязан вносить свой вклад в укрепление обороноспособности своей страны.

Структурно обязательная военная служба в Швейцарии состоит до сих пор из трёх основных блоков.

Блок 1: начальная военная подготовка и "учебка", так называемая "школа молодого бойца-рекрута" (буквосочетание "RS — Rekrutenschule" известно каждому швейцарцу без расшифровки).

Блок 2: действительная служба, которую можно пройти всю сразу, а можно "наездами", по нескольку недель вплоть до набора военнослужащим обязательного количества дней службы (срок в зависимости от должности от 440 до 680 дней).

Блок 3. Если после окончания действительной службы военнослужащий не решает стать профессиональным военным и, получив военное образование, начать офицерскую карьеру, он отправляется домой и начинает "службу в запасе", которая характеризуется регулярными призывами на военные сборы (шесть сборов по 19 дней).

В итоге в среднем швейцарец мужского пола в том или ином формате остаётся в распоряжении вооруженных сил до 44 лет.

К концу холодной войны призывной потенциал швейцарской армии достигал 600 тысяч человек (это означало, что при объявлении всеобщей мобилизации под ружье мог стать каждый десятый гражданин), что делало армию Конфедерации одной из крупнейших в Европе — по крайней мере, на бумаге.

"Ненастоящие швейцарцы"

Понятно, что в рамках такого подхода к военному строительству, да еще в ситуации холодной войны и постоянного ожидания советского вторжения, любой отказ от воинской службы, например, по соображениям совести, считался ударом по устоям государства как такового и прямой угрозой для его безопасности.

Советские интервенции в Венгрии (1956 год) и в Чехословакии (1968 год) были довольно весомым аргументом в пользу истинности идеи, лежащей в основе уже упомянутой швейцарской военной доктрины.

Любому отказнику в Швейцарии, особенно с конца 1960-х годов, то есть после подавления "Пражской весны", грозили жестокие кары вплоть до длительных сроков тюремного заключения.

И в самом деле, в период с 1968 по 1996 годы за отказ служить в армии к наказанию в виде лишения свободы были приговорены около 12 тыс. человек.

Правда, это вовсе не означало, что все они реально отправлялись на нары, но тем не менее! Уже одна отметка о судимости была серьезной общественной стигматизацией.

Такая практика была, что не удивительно, предметом постоянной критики со стороны, в частности, международной правозащитной организации Amnesty International.

Не помогала и прямая демократия: в 1974 и 1984 годах народ на референдумах убедительно высказывался против введения альтернативной гражданской службы.

Лишь после падения Берлинской стены и после того, как в ноябре 1989 года целых 36% швейцарцев высказались на референдуме в пользу полного роспуска вооруженных сил, власти осознали, что в отношениях народа и армии произошли качественные перемены.

Соответственно иначе уже повел себя народ в рамках прямой демократии, одобрив на референдуме в 1992 году конституционную поправку, предусматривавшую возможность прохождения альтернативной гражданской службы.

Соответствующее законодательство, однако, начало действовать только в 1996 году — то есть намного позже, чем в большинстве других европейских стран.

К слову, совсем недавно был поднят вопрос реабилитации лиц, отказывавшихся от прохождения военной службы по соображениям совести в период между 1968 и 1996 годами. Такую инициативу в прошлом году внесла депутат от Партии зеленых Лиза Маццоне.

Депутат сослалась на резолюцию Совета Европы от 1967 года, которая, указывая на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), требовала от государств предоставления их гражданам права на отказ от военной службы из личных убеждений.

Однако эти аргументы не убедили парламент – в сентябре было принято решение не давать хода этой инициативе и не пересматривать старые уголовные дела.

Не совсем добровольный выбор

Хотя угроза военного вторжения в Швейцарию уже не выглядит реальной, все мужчины с швейцарским паспортом по-прежнему обязаны проходить действительную службу в армии.

Эта норма базируется на федеральной конституции, установившей воинскую службу в качестве приоритетной. Опция гражданской службы упоминается только лишь в качестве предусмотренной законодательством альтернативы.

Соответсвенно, отказ от несения службы в случае получения отказа в ответ на ходатайство о предоставлении возможности пройти альтернативную службу или же в случае несвоевременной подачи такого заявления по-прежнему является наказуемым деянием. Столь же наказуем и отказ от прохождения самой гражданской службы.

Итак, что нужно швейцарцу, чтобы отказаться от "военки"?

Поначалу желающие пройти гражданскую службу вместо армейской должны были предстать для личного собеседования перед приемной комиссией, чтобы убедительно продемонстрировать, что служба в армии для данного лица по-настоящему входит в конфликт с его личными убеждениями.

В 2009 году, однако, это собеседование было отменено. Дело в том, что гражданская служба длится в полтора раза больше военной.

Соответственно, готовность потенциального призывника согласиться с таким увеличением срока нахождения в распоряжении государства теперь считается достаточным доказательством чистоты его помыслов.

Несмотря на это, в 2011 году Федеральный совет (правительство) был вынужден принять дополнительные меры, чтобы сделать гражданскую службу менее привлекательной.

А в октябре 2018 года правительство внесло на рассмотрение в парламент новые инициативы, направленные на усложнение процесса поступления на альтернативную гражданскую службу. Особенно это касалось призывников, уже выслуживших часть положенного срока, однако пожелавших перейти на альтернативную службу.

В сентябре этот проект таких поправок получил поддержку Совета кантонов. Вполне возможно, что эти поправки будут одобрены и Национальным советом (парламентом), но тогда почти наверняка противники этого закона прибегнут к инструментам прямой демократии и вынесут соответствующие поправки на референдум.

SWISSINFO

Международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании

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