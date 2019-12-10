Декларация саммита "нормандской четверки": полный текст

Лидеры стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, Украины и России - по итогам саммита в Париже согласовали совместную декларацию.

Документ состоит из трех пунктов, касающихся стабилизации ситуации на Донбассе. В частности, речь идет о необходимости прекращения огня до конца года и отвода сил еще в трех точках на линии соприкосновения.

Полный текст документа в переводе "Европейской правды":

Президент Французской Республики, канцлер ФРГ, президент Российской Федерации и президент Украины встретились сегодня в Париже.

Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский пакет мер от 12 февраля 2015 года) продолжают оставаться основой работы нормандского формата, страны-члены которого обязаны их полноценно выполнять.

Они подчеркивают свое общее стремление к устойчивой и всесторонней архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой решение конфликта в Украине является одним из нескольких важных шагов.

Исходя из этого, они принимают решение о следующем:

Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта

Стороны берут на себя обязательства о полном и всестороннем внедрении режима прекращения огня, усиленного внедрением всех необходимых мер для поддержания прекращения огня, до конца 2019 года.

Они будут поддерживать разработку и реализацию обновленного плана разминирования на основе решения Трехсторонней контактной группы по вопросам разминирования от 3 марта 2016 года.

Они поддержат соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным зонам разъединения с целью отвода сил и техники до конца марта 2020 года.

Они призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену задержанных в конфликте до конца года на основе принципа "все на всех", начиная с "всех идентифицированных на всех идентифицированных", понимая, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), предоставляется полный и безусловный доступ ко всем задержанных лиц.

Они поддерживают соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы в течение 30 дней о новых пунктах пропуска вдоль линии контакта, основанные, главным образом, на гуманитарных условиях.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине (СММ) должна использовать все возможности мандата 21 марта 2014 года и иметь безопасный и безопасный доступ по всей Украине для полного выполнения своего мандата.

Меры 6по выполнению политических положений Минских соглашений

Стороны выражают заинтересованность в договоренности в нормандском формате (N4) и Трехсторонний контактной группе по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления - особого статуса - отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в пакете мер по имплементации Минских соглашений от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в законодательство Украины в соответствии с версией, согласованной в N4 и Трехсторонний контактной группе.

Дальнейшая работа

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они соглашаются провести еще одну встречу в таком формате в течение четырех месяцев в политических условиях, в частности, организации местных выборов.