В связи с сообщениями о якобы украинском нападении на Калининградскую область в Польше фиксируются многочисленные российские фейковые дезинформационные сообщения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Польский Центр по борьбе с дезинформацией интенсивно мониторит информационное пространство, сообщил в воскресенье заместитель министра цифровизации Павел Ольшевский.

Ольшевский привел примеры дезинформационных сообщений. Среди них были, в частности, сообщения о том, что: "немецкие войска, дислоцированные в Польше, координируют украинское наступление на Кролевецкую область (польское название Калининградской области – ред.)", а также "литовцы и поляки атакуют Россию с помощью украинских ракет".

Ольшевский также привел примеры ложных сообщений, в которых утверждается, что "украинцы атакуют Россию, чтобы втянуть Польшу в войну", а также что "НАТО атаковало Калининград".

"Давайте помнить. Проверяем только официальную информацию польских служб", – призвал заместитель министра цифровизации.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис в ночь с субботы на воскресенье заявил, что Вильнюс "категорически отвергает слухи, распространяемые в социальных сетях", об участии литовской стороны в атаке дронов на цели в Кролевецкой области и не давало разрешения на использование своего воздушного пространства для налетов на объекты в России.

По данным Telegram-канала Exilenova+, в Балтийске Калининградской области зафиксирована активность российских средств противовоздушной обороны. Авторы канала предполагают, что целью атаки является портовая инфраструктура Балтийска. По предварительной информации, беспилотники направлялись в этом направлении ещё утром – их заметили над Финским заливом, утверждает канал. Местные жители сообщали о взрывах в районе порта.

Напомним, в субботу утром, 21 ноября, финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Украинский эксперт рассказал, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для вероятного использования в войне против Украины.