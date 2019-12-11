Отдых для президента: как команда Зеленского совмещает работу с туризмом

Во вторник вечером президент Владимир Зеленский вернулся в Киев после саммита в нормандском формате.

Вылетая домой, он уже располагал данными медиамониторинга и знал, что на родине его работу в Париже восприняли весьма одобрительно. Даже убежденные публичные критики действующего главы государства, как правило, признавали: "зрады" на "Нормандии" не произошло.

Но даже дипломатические победы (которые, к слову, до сих пор не реализованы и еще могут остаться очередными невыполненными обещаниями Путина) не отменяют вопросов к тому, как проходила эта командировка.

К поездкам Зеленского такие вопросы возникают не впервые, но парижский визит побил все рекорды.

Стоит напомнить.

Официальная часть визита Владимира Зеленского в Париж началась только в понедельник в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву): именно тогда президентский кортеж прибыл во двор Елисейского дворца. Закончилась программа вскоре после часа ночи по местному времени – дав пресс-конференцию на крыльце отеля, где жила украинская делегация, президент сказал всем, что хочет поскорее улететь домой.

Это – на словах.

На практике визит в Париж оказался "трехдневным" – и некоторые его элементы напоминали туристическую поездку.

Не только президент, но и вся делегация прибыла в Париж в воскресенье. О точном времени прилета не сообщалось, хотя, по данным ЕП, это не был поздний рейс. Да и в воскресенье вечером один из украинских журналистов встретил президента, прогуливавшегося по улицам французской столицы вместе со своими друзьями из ОПУ и СБУ, а у пресс-секретаря президента в воскресенье была возможность выложить в инстаграм свое видео из-под Эйфелевой башни.

В понедельник утром никаких международных встреч (с французской стороной или другими) у президента не было. Для французов (которые должны гарантировать безопасность всех иностранных лидеров и сопровождать их) эта часть дня значилась как частная программа.

А вот время вылета Зеленского из Парижа можно определить довольно точно.

Дело в том, что Зеленский сам запостил фото из окна самолета на своей личной фейсбук-странице. И списать на то, что фото могли опубликовать уже дома, не выйдет.

Здание на картинке, от которой ведет красная дорожка – это терминал для высоких гостей, Pavillon d'honneur в парижском аэропорту Orly. А поскольку на момент вылета там была солнечная погода, то тени свидетельствуют: было около двух часов дня. Это означает, что в Киев самолет прибыл уже после шести.

В офисе президента "Европейской правде" подтвердили, что украинская делегация прилетела за день до "нормандского саммита", заверив, что и в воскресенье, и в понедельник в Париже проходили рабочие совещания. "Мы заканчивали подготовку к "нормандскому саммиту", было принято решение делать это в Париже, поскольку в Киеве постоянно возникают текущие вопросы, они отвлекают. В Париже этого меньше", – пояснил заместитель главы ОПГ.

В позднем возвращении он также не видит ничего плохого.

"Поскольку брифинг после саммита закончился глубокой ночью, было принято решение переночевать и вылететь на следующий день", – пояснил Тимошенко.

Объяснение спорное.

Не только из-за вопроса о целесообразности расходования бюджетных средств на воскресный прилет. Стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном Sofitel, где остановилась команда президента, на booking.com стартует от 500 евро за ночь, поэтому даже со скидками за массовость дополнительная ночевка большой украинской делегации обошлась государству в копеечку; да и стоянка самолета в аэропорту не бесплатна.

И не только потому, что украинский президент стал единственным, кто устроил выездную подготовку к саммиту. И Меркель, и Путин прибыли в Париж, конечно же, в понедельник. Да и вообще, такие длительные официальные поездки с "днем про запас" в международной практике бывают исключительно во время визитов на другую сторону земного шара, когда гостям действительно нужно приспособиться к смене часовых поясов.

Ведь обычно первое лицо государства невероятно занято текущими делами. Тут не до туризма. К тому же "резервный день" для президента означает, что и у других членов команды (а в Париж полетели два министра, глава СБУ, исполнительный директор "Нафтогаза", ключевые руководители ОПУ и т.п.) не было других дел после "нормандской встречи".

Да, саммит действительно затянулся до ночи, и решение переночевать в Париже было вполне оправданным, но задержка там до послеобеденного времени неизменно вызывает вопрос: а что, в Киеве дел нет?

Стоит добавить, что это не первый раз, когда к Зеленскому возникают подобные вопросы. Просто сейчас они наиболее очевидны.

Впервые он, тогда еще будущий глава государства, удивил многих, когда остался инкогнито во Франции на выходные после своей первой встречи с Макроном, еще в апреле. Но, откровенно говоря, тогда он имел на это полное право – этот визит был еще до второго тура выборов, он прошел без государственного финансирования, а Владимир Зеленский был уверен в своей победе и вполне мог пропустить агитационные выходные, потратив их на отдых в Париже.

Во второй раз подобные вопросы звучали во время его визита в Канаду, когда Владимир Зеленский, его жена Елена Зеленская и глава ОПУ Андрей Богдан перед отлетом махнули на Ниагарский водопад. Но Ниагара не так далеко от Торонто, где проходила конференция по украинским реформам. Словом, оправдать это проще.

Да и длительность визита президента вместе с первой леди в Японию (21-24 октября) на интронизацию императора Нарухито (состоялась 22 октября) в общем-то объяснима. Смещение во времени на семь часов действительно осложняет работу сразу после перелета (хотя придирчивые критики Зеленского и тогда спрашивали, почему визит затянулся после, а не до интронизации).

Однако больше всего беспокоит, чтобы подобные смещения, дополнительные дни отдыха и т.п. за государственный счет не стали системными.

Президенту воюющей страны, которая одновременно проводит реформы в "турборежиме", такой неспешный график работы точно не к лицу.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды", Париж – Киев