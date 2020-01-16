Бороться, а не сдаваться: почему украинские депутаты решили ехать в ПАСЕ

Несколько месяцев назад меня выбрали председателем делегации Украины в ПАСЕ.

И уже тогда было известно, что эта работа потребует как принципиальности, так и сложных решений, ведь Совет Европы и его органы сейчас – в глубоком кризисе.

И хотя осенью мы не участвовали в работе ассамблеи, это время не было потрачено зря. Были десятки консультаций и совещаний, на которых мы с коллегами доносили и отстаивали позицию государства перед международными партнерами.

Но сейчас пришло время для принятия решения о дальнейшей стратегии Украины.

Суровая реальность

Что происходит в Совете Европы?

Очень жаль, что организация, созданная для защиты демократии и прав человека, в течение последних нескольких лет неоднократно изменяла своим основным принципам, закрывая глаза на нарушения фундаментальных норм международного права и собственного устава, а также систематическое пренебрежение ценностями международного права, демократии и прав человека со стороны государств-членов.

Более того, подобные нарушения прикрывают циничными заявлениями о "диалоге", "понимании" и "единстве".

Апогеем эпохи постправды в Совете Европы стало возвращение делегации Российской Федерации в ПАСЕ летом 2019 года. Россияне вернулись вопреки оккупации украинских, грузинских и молдавских территорий, несмотря на системные нарушения прав человека на этих территориях, на укрепление авторитаризма внутри самой РФ, а главное – на открытое нежелание РФ исправлять проблемы. Невыполнение многочисленных резолюций ПАСЕ не помешало возвращению российских делегатов в зал заседаний ассамблеи.

Мы убеждены, что решение о возвращении РФ было ошибкой, но, к сожалению, в Западной Европе с этим согласны не все.

Спустя три месяца после назначения главой украинской делегации я неоднократно слышала мнение, что диалог с Россией важнее вышеупомянутых "досадных недоразумений". Как бы нам, украинцам, не было это неприятно, но нужно учитывать, что подобные нарративы – это часть реальности.

Безусловно, у нас есть друзья, которые думают иначе и выступают вместе с Украиной (об этом ниже). Впрочем, сейчас "диалогисты" – в большинстве, что требует новой стратегии для новой делегации Украины в ПАСЕ.

Летом 2019 года наша делегация совершила демарш, покинув Страсбург в знак протеста против безусловного возвращения российской делегации. Постоянного представителя Украины в СЕ Дмитрия Кулебу тогда отозвали в Киев для консультаций. В период этих событий в Совете Европы председательствовала Франция – один из главных адвокатов возвращения РФ.

Два пути

С тех пор прошло полгода.

В конце 2019-го председательство Франции в Совете Европы подошло к концу; теперь там председательствует Грузия. В Украине заработал новый парламент, сформировавший новую делегацию, а недавно был назначен и новый постпред Украины при Совете Европы.

Согласно процедурам ПАСЕ, в январе все государства-члены должны подать в Страсбург состав своей делегации; не сделав этого сейчас, Украина сможет вернуться к этому вопросу только через год.

А это значит, что мы снова оказались на распутье. Нам нужно было выбрать один из двух вариантов действий.

Первый – оставить поле боя, прекратить работу в Парламентской ассамблее как минимум на год. Это также означает потерять влияние на происходящие в ПАСЕ процессы и на решения ассамблеи, которые будут приняты в 2020 году.

Второй – продолжить борьбу в новых условиях на всех возможных площадках, в том числе и в Страсбурге.

Делегация Украины выбирает второй путь. Верховная Рада Украины приняла заявление "Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году". Мы подаем наши полномочия в Страсбург и будем участвовать в зимней сессии ПАСЕ, которая состоится 27-31 января 2020 года.

Мы убеждены, что это решение – единственно правильное в нынешних условиях.

Оно принято после многочисленных консультаций как с украинскими экспертами, так и с международными партнерами.

Политическая позиция новой делегации основывается именно на национальных интересах и перезапуске отношений с иностранными партнерами. Такой же позиции придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, который недавно назначил нового руководителя нашего постоянного представительства при СЕ – дипломата-тяжеловеса Бориса Тарасюка.

Это дополнительный сигнал: мы планируем серьезную борьбу за основополагающие ценности Совета Европы внутри организации.

За что бороться?

Серьезным аргументом в пользу решения о возобновлении работы в ПАСЕ стал вывод Венецианской комиссии от 9 декабря 2019 года.

Во-первых, это решение еще раз подтвердило: для Совета Европы является свершившимся фактом то, что украинские Автономная республика Крым и город Севастополь незаконно аннексированы Россией, а так называемые "выборы" в Госдуму РФ на оккупированной территории Крыма были прямым нарушением международного права и должны рассматриваться исключительно в свете шагов российской власти по легитимизации попытки аннексии.

Во-вторых, "Венецианка" пришла к выводу, что организация и проведение выборов в парламент государства-оккупанта на оккупированной территории прямо запрещены международным гуманитарным правом, а потому действия РФ являются очередным нарушением, попыткой осуществления "важных институциональных изменений" на оккупированной территории.

В-третьих, комиссия также отметила, что, учитывая временный характер оккупации Крыма, первичной обязанностью государства-оккупанта должно быть восстановление избирательных прав граждан, находящихся под оккупацией, относительно парламента государства-суверена, то есть Украины, а не государства-оккупанта.

В-четвертых, комиссия отметила возможность введения новых санкций против РФ.

Это решение, конечно, само по себе не вернет Крым под контроль Украины, но для России это стало серьезным поражением.

В прошлом году, как условие своего возвращения в Ассамблею, Москва требовала от СЕ убрать любые возможности для применения к ней санкций – и к сожалению, многие члены ассамблеи оказались готовы пожертвовать собственными полномочиями ради "диалога" с агрессором. Однако решение Венецианской комиссии говорит, что включение в российскую делегацию депутатов, избранных с учетом голосов оккупированного Крыма, может быть основанием для обжалования полномочий этой делегации в рамках ПАСЕ.

Так что у нас есть основания для обжалования полномочий российской делегации. Это будет сделано на зимней сессии ПАСЕ.

Друзья Украины

Осенью 2019 года мы создали инициативную группу "Балтик+", объединившую единомышленников – Великобританию, Грузию, Эстонию, Латвию, Литву и Украину и др. Они, как и мы, осуждают безусловное возвращение делегации России в ПАСЕ и также считают, что это решение стало позором для всей организации.

Уже с января 2020 года "Балтик+" начнет активно действовать в ПАСЕ. Мы планируем дать группе новое название – "Защитники Конвенции".

Речь идет о Европейской конвенции о правах человека – документе, вокруг которого и создан Совет Европы. Наши государства объединились, чтобы защитить Конвенцию от военной агрессии и авторитаризма. И мы работаем над привлечением новых членов в нашу группу.

Вместе с тем, Совет Европы – не только место нашего противостояния с Россией.

Не менее важно для нас работать в ПАСЕ с позитивной повесткой дня. Права человека, миграция, борьба с дискриминацией и нетолерантностью, вопрос цифровизации и защиты персональных данных также будут в фокусе нашего внимания. Это нужно и Украине, и всей Европе.

Мы хотим, чтобы Совет Европы вспомнил свои цели и ценности и начал выходить из кризиса, в котором оказался. Чтобы резолюции ПАСЕ и решения Европейского суда по правам человека имели вес. Чтобы зло не оставалось безнаказанным. Чтобы в Европе были мир и демократия. Мы несем моральную ответственность за обеспечение защиты прав и свобод, демократии в Европе, в том числе на территориях, подконтрольных Российской Федерации.

Вступление в Совет Европы было одним из крупнейших успехов Украины в 90-е годы ХХ века, и у нас нет морального права разрушать это достижение.

Мы вступили в организацию раньше, чем Россия, и, в отличие от нее, свои обязательства выполняем. Так что наше место – в европейской семье.

Мы будем использовать ПАСЕ как платформу для продвижения самых важных для Украины тем: деоккупация Крыма, противодействие агрессии на востоке Украины, освобождение политзаключенных и заложников, выполнение Минских договоренностей, усиление санкционного режима против агрессора, борьба с авторитаризмом в самой России.

В условиях информационной войны против нашей страны, в которую Россия инвестирует немало ресурсов, мы не можем позволить себе молчать в ответ на волну обвинений, манипуляций, грязи и фейков. Гордо хлопнуть дверью, и тем самым позволить России продвигать свою повестку дня в Совете Европы – не вариант. Этот путь помешал бы прежде всего самой Украине.

Поэтому мы должны и будем отвечать. Мы и сами будем наступать, бороться за правду.

С этим мы едем в Страсбург. Бороться за Украину.

Автор: Елизавета Ясько,

народный депутат Украины,

председатель постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы