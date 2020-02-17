Две реформы и расследование против друга Путина: как Италия вошла в политический кризис

Італійська коаліція, і так не дуже міцна, минулого тижня отримала два надпотужних удари.

Судова реформа додатково загострила конфлікт між двома ключовими коаліціантами, а на фоні цього одіозний міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні може отримати заборону на політичну діяльність чи навіть тюремне покарання.

То чи вдасться врятувати чинну коаліцію і які наслідки матиме її розпад?

Мігранти завдають удару у відповідь

Віцепрем’єр та міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні став автором своєрідного рекорду – за два роки перебування у владі проти нього відкрито аж п'ять розслідувань.

Однак нинішня справа стала особливою.

Цього разу Сальвіні звинувачують у перевищенні повноважень через інцидент, що стався ще у липні 2019 року.

Своїм спеціальним декретом він заборонив висадку на сушу 131 мігранта з борту судна "Gregoretti" італійської берегової охорони. Їх підібрали з двох човнів, коли вони намагалися переправитися з Лівії до Європи.

І хоча десь десятьом пасажирам, які потребували медичної допомоги, дозволили зійти на берег, решті довелося майже сім днів очікувати дозволу.

І це сталося лише після того, як низка країн ЄС погодилася прийняти в себе біженців.

Варто нагадати: боротьба з нелегальною міграцією стала для Сальвіні не тільки підставою для успіху політичної кампанії, але й основою його іміджу.

Чутливе для італійців питання про нелегальних біженців забезпечило прихід до влади у 2018 році Маттео Сальвіні, який відразу почав наводити обіцяний порядок.

Більш того, аналогічні дії міністра внутрішніх справ вже призводили до спроб позбавити його депутатського імунітету.

Минулого року у схожому випадку з кораблем Diciotti Сенат Італії проголосував проти судового розгляду. Тоді 237 голосами сенатори не підтримали доповідь відповідної комісії з пропозицією відкрити кримінальне провадження. Велику підтримку надали голоси партнерів по тогочасній коаліції – "Рух 5 зірок".

Цього разу все пішло далеко не за планом.

152 проти 76 сенаторів проголосували за зняття з віцепрем’єра депутатської недоторканності. Проти зняття імунітету з Сальвіні голосували лише представники "Вперед, Італіє" та "Брати Італії", які до самого кінця намагалися врятувати Сальвіні.

"Мені нема чим дорікнути. Я захищав кордони своєї країни та безпеку своїх дітей та дітей італійців", – із такими словами Сальвіні звернувся до Сенату перед голосуванням.

А під час пресконференції він заявив, що сам хоче постати перед судом, аби довести, що його міграційна політика "врятувала десятки тисяч життів".

Якщо провина Сальвіні буде доведена, його можуть позбавити волі на термін до 15 років, а на додачу – заборонити займатися політичною діяльністю на термін до восьми років.

І останнє є більш вагомим аргументом для Сальвіні, аніж будь-які мільйонні штрафи.

Війна двох прем’єрів

Втім, це далеко не єдиний скандал в італійській політиці.

За останні тижні партія колишнього прем’єр-міністра Італії Маттео Ренці "Італія віва" ("Італія жива") посилила опозицію до чинного уряду і показово почала голосувати проти майже усіх законопроєктів, представлених в парламенті прем’єром Джузеппе Конте.

Причина цього конфлікту – спірна та чутлива реформа правосуддя, названа на честь міністра юстиції Альфонсо Бонафеде. Вона має прискорити судові процеси, змінивши спосіб обрахування терміну давності злочинів. Передбачається, що перший вирок має бути винесений до того, як закінчився строк позовної давності, що ускладнить процедуру уникнення виправдання вироку через довгу серію апеляцій.

Ренці як лідер партії, що входить до теперішньої коаліції, яка виступає проти реформи, зробив справжній виклик міцності влади прем'єр-міністра Джузеппе Конте. Минулого четверга він звернувся до голови уряду через Facebook, вважаючи, що прем'єр не в змозі продовжувати очолювати італійський уряд, і закликав створити нову коаліцію, якщо він має намір продовжувати керувати Італією.

Більш того, міністри від партії Ренці демонстративно бойкотували засідання кабінету міністрів, де обговорювалися реформи Бонафеде, а самому міністру юстиції погрожували вотумом недовіри.

Втім, це не завадило уряду 13 лютого затвердити проєкт реформи – і це додатково загострило відносини всередині коаліції.

Але, не лише реформа правосуддя є істинною причиною бойкоту Маттео Ренці. Наступного місяця італійці мають ставити на голосування реформу політичної системи, яка передбачає скорочення кількості депутатів.

Оскільки представництво партії Ренці є нечисленним, то за умови скорочення кількості депутатів вона взагалі може зникнути з парламентської орбіти.

У такій ситуації Ренці починає погрожувати виходом із коаліції. Якщо Конте "хоче створити нову правлячу коаліцію, ми не будемо проти цього", – заявив він минулого четверга.

Врятувати коаліцію намагається президент Італії Серджо Маттарелла, який закликав прем’єра уникнути розпаду коаліції та нових виборів.

Уже сьогодні Конте скликає три робочі наради із чутливих для Італії питань: охорона здоров’я, безпека та освіта. Побачимо, чи не будуть представники "Італія віва" знову його бойкотувати і чи продовжать співпрацювати.

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Політичні баталії останніх місяців знову позначилися на рейтингах прихильності італійців. Центр опитувань Demos опублікував 15 лютого нові показники схильності довіряти тим чи інших партіям Італії.

Незважаючи на поразку в регіональних виборах, партія "Ліга" лідирує вже який місяць поспіль – у них 29,2% із незначним зменшенням у порівняння із груднем.

"Рух 5 зірок", що був найпопулярнішою партією минулого року, поступово втрачає своїх прихильників: наразі це 14,4%, що на 3,7% менше, аніж у грудні.

Натомість впевнено крокує Демократична партія – за два місяці вона наростила рейтинг на 1,9%, і наразі він складає 20,6%.

А ось проривом початку 2020 року Центр Demos вважає ультраправу партію "Браття Італії", що поступово набирає обертів – наразі це 13,1% популярності, що майже зрівняло її з рейтингом "Руху 5 зірок".

Таке падіння рейтингів влади – і посилення підтримки опозиції – змушує опонентів говорити про тимчасове перемир’я. Наразі подейкують, що представникам партії Ренці може набриднути "бути поміж двох вогнів" і вони можуть повернутися до лав Демократичної партії.

Втім, досі невідомо, чи зможе такий стан справ тривати довше за середину березня, коли відбудеться голосування за суперечливу реформу Бонафеде.

Тим більше, що загроза кримінальної справи проти Маттео Сальвіні може спонукати його до більш різких кроків.

І тоді Італії знову доведеться йти на позачергові вибори – із ризиком істотного посилення позицій ультраправих.

Автор: Вікторія Вдовиченко,

асоційований член Ради зовнішньої політики "Українська призма"