Курорты, военные базы и Новые Санжары: где и как встречали в мире эвакуированных из Уханя

Протести, блокада, перекриті дороги у різних регіонах, від Львова до Нових Санжар – реакція українців на евакуацію співвітчизників, що опинилися в епіцентрі епідемії в Китаї, поза сумнівом, здивувала багатьох. Палаючі шини, заблоковані дороги, прокльони на адресу і влади, і власних співгромадян...

Причин такої паніки чимало. Це і провали у комунікації з боку влади, і нездатність та небажання громадян розібратись у ситуації; можна дорікнути і щодо того, як ЗМІ висвітлювали епідемію та писали про небезпеку вірусу.

Та в будь-якому разі Україна тут не є унікальною. Схожі проблеми є у більшості держав світу, які також вивозили своїх громадян з Китаю, в тому числі – з 10-мільонного Уханя, який досі лишається епіцентром епідемії.

Ми вирішили дослідити, як та куди евакуювали людей західні уряди, чи вдалося їм впоралися з викликом коронавірусу – і чи усюди минулося без масових народних протестів.

П’ять чартерів та один утікач

США провели, вочевидь, наймасовішу евакуацію громадян серед західних держав. П’ятьма чартерними рейсами американський уряд вивіз із двох епіцентрів захворювання на новий коронавірус майже 900 осіб.

Перша евакуація відбулася ще до того, як ВООЗ оголосила надзвичайний стан у зв’язку з вірусом. Перший рейс з Уханьського аеропорту зі 195 евакуйованими прибув на військову авіабазу Мерч, що на півдні Каліфорнії, 29 січня. Серед пасажирів було багато американських дипломатів з родинами.

Усіх евакуйованих "попросили" залишитись на базі на три дні, щоби провести необхідні тести й перевірити, чи вони здорові – на той момент влада США ще не залишала людей на примусовий 14-денний карантин.

Втім, перебування на базі назвати добровільним було б неправильно.

Коли один з евакуйованих спробував залишити територію до завершення триденного періоду, йому не тільки відмовили, а й наказали залишитись під медичним наглядом на всі два тижні. Зрештою, вся група провела на базі повноцінний інкубаційний період – людей відпустили додому 12 лютого.

Жоден із них не захворів – тест на коронавірус був негативним.

Ще два літаки з американцями з Уханя приземлились на військовій авіабазі Тревіс між Сан-Франциско та Сакраменто за кілька днів. 178 осіб з одного літака залишились на цій базі, а 167 осіб з іншого доставили на аеродром морської піхоти Мірамар у Сан-Дієго, де ті й відбули карантин.

Останні два чартери з американцями прибули на військові бази в Каліфорнії та Техасі пізно вночі 16 лютого. Вони привезли 340 американців, евакуйованих із сумнозвісного корабля-карантину Diamond Princess, де наразі вже є кількасот хворих на коронавірус.

Американці з останньої партії евакуйованих вже провели 11 днів карантину на борту круїзного судна, але після прибуття додому їм довелось пробути під меднаглядом ще два тижні.

Варто зауважити, що на ці рейси США – так само, як і Україна – допускали лише здорових співгромадян. Але під час перевезення пасажирів на останній стало відомо, що в 14 з них аналізи показали вірус. Але оскільки симптомів захворювання у них не було, Держдеп вирішив допустити їх на борт, у спеціальне, ізольоване від інших пасажирів відділення.

Тих, у кого діагностували вірус, госпіталізували до медичного центру університету Небраски, який у минулому мав успішний досвід лікування Еболи та має необхідне устаткування для лікування інфекційних захворювань.

Народні протести? Ні, підтримка!

Британія – ще одна країна, яка почала евакуацію однією з перших.

Перший лайнер з Уханя з 83 британцями та 27 громадянами інших країн ЄС приземлився на військовій базі Брайз Нортон 31 січня (за іронією долі, британці допомагали вивозити інших європейців з епіцентру епідемії в останній день свого членства в Євросоюзі).

Британські ЗМІ повідомляли, що в літаку мало бути більше пасажирів, але деякі люди отримали повідомлення про евакуацію надто пізно, тому не встигали в аеропорт, адже ані громадський транспорт, ані таксі в Ухані нині не працюють. На борт так само допускали тільки пасажирів без симптомів вірусу.

Доставлених додому британців поселили у лікарні Arrowe Park, що у графстві Мерсісайд, у житловому блоку госпіталю, де зазвичай живуть працівники NHS – служби охорони здоров’я.

Другий літак з понад 200 людьми на борту (105 британців і 95 громадян ЄС) сів у Брайз Нортон 9 лютого. Евакуйованих кількома автобусами відвезли до містечка Мілтон-Кейнс на південному сході Британії, де поселили у міському готелі.

Умови перебування в готелі – цілком домашні. Люди мали цілодобовий доступ до телебачення і Netflix.

Про жодний карантин чи то розміщення в інфекційних боксах, якого вимагають для евакуйованих чимало демонстрантів та фейсбук-активістів в Україні, у британців також не йшлося. Однак і у першому, і в другому місці діяв режим ізоляції від зовнішнього світу – місцевий персонал до готелю не допускався.

Власне, і це – так само, як в Україні

А реакція місцевих жителів на неочікуване сусідство здивує багатьох українців.

Місцеві створили у Facebook групу співчуття евакуйованим, у якій розраджували ізольованих співвітчизників. Крім того, вони організували пункт збору пожертв для евакуйованих, куди жителі могли приносити снеки, книги, ігри та розмальовки для дітей.

Сьогодні, 18 лютого, британський уряд оголосив, що організує ще один гуманітарний рейс. Він вилетить із Токіо разом із британцями з круїзного лайнера Diamond Princess та іншими громадянами королівства, які захочуть повернутись додому з Китаю.

Німеччина: евакуація попри російські перепони

Німеччина евакуювала своїх громадян літаком Бундесверу ввечері 1 лютого. Військове судно сіло у Франкфурті зі 124 людьми на борту, із них 102 були німцями, решта – іноземні громадяни.

Примітно, що рейс прибув до Франкфурта із затримкою. А все – через Росію, яка заборонила сісти борту Бундесверу на своїй території, аби літак змінив екіпаж та дозаправився.

Спершу РФ дала згоду на посадку в одному з аеропортів, та згодом несподівано відмовила, пославшись на "нестачу ресурсів". Це викликало шквал коментарів у німецьких ЗМІ, які рясніли заголовками "дипломатичний скандал".

У підсумку рейс з евакуйованими полетів до Гельсінкі, що ще більше затягнуло місію, яка на той момент вже тривала 28 годин. Варто підкреслити, що під час проміжної зупинки у Фінляндії пасажири судно не покидали.

У Німеччині евакуйованих помістили під нагляд до спеціально обладнаних казарм Бундесверу біля франкфуртського аеропорту. Ще до вильоту з Китаю МЗС Німеччини заспокоїло, що серед евакуйованих немає інфікованих.

Але так само, як і з останнім рейсом до США, попередні дані виявилися неточними.

Вже на місці під час огляду медики виявили вірус 2019-nCoV у двох людей.

Заражених спецтранспортом відвезли до університетського госпіталю у Франкфурті, де надали необхідне лікування – їх вилікували і минулого тижня обоє покинули клініку.

Всі інші евакуйовані чотири дні тому також залишили казарми здоровими – жоден із них під час перельоту не заразився.

Французи з ознаками українців

А ось у Франції евакуйовані потрапили на карантин, більше схожий на відпустку.

Перший літак із поверненими громадянами з Уханя сів на військовому аеродромі біля Марселя 1 лютого. 179 французів прямо з борту вирушили на двотижневий карантин... в курортне містечко Каррі-ле-Руе біля Марселя.

Людей поселили у табір відпочинку посеред соснового лісу. Французька влада вирішила: оскільки ніхто з них не мав симптомів коронавірусу, не могло бути й мови про те, щоб поміщати їх під суворий режим. Тож і обрали місце із "санаторними умовами".

У місцевих жителів це викликало невелику паніку – вони схвильовано телефонували до мера, запитуючи: "Чому ми"?

Дехто пояснював: хвилюється не за своє здоров’я, а за бізнес. Курортне містечко саме мало проводити свій традиційний фестиваль морських їжаків, і жителі переймались, мовляв, нові сусіди відлякають туристів. "Боюся, ця новина зашкодить нам, це не дуже хороша реклама", – говорив один із місцевих.

Були й ті, хто боявся, що центр карантину недостатньо ізольований. "Вони (влада) могли б помістити їх в ангарі на летовищі", – говорив інший місцевий, будинок якого зовсім поруч з місцем карантину.

Та на цьому подібність з Україною вичерпалася.

У Франції владі таки вдалося заспокоїти мешканців. Табір охороняла озброєна охорона й назовні нікого не відпускали. А евакуйовані могли вільно гуляти територією – звичайно, з масками на обличчі.

Ще одна велика група французьких громадян повернулася з Китаю 2 лютого. Із 254 людей на борту було лише 65 французів. Решта – піддані 30 країн, здебільшого європейських.

Майже половину з них відразу відправили на батьківщину. Як не дивно, французька агенція AFP стверджує, що додому відправили саме потенційно хворих!

Тих громадян Франції, у кого запідозрили симптоми вірусу, залишили на військовій базі для подальших тестів. А решту громадян відвезли до вже знайомого центру в курортному Каррі-ле-Руе, а також – до навчального центру для пожежників поблизу Екс-ан-Прованса, де французька влада також облаштувала місце для карантину.

Канада – без ускладнень

Уряд Канади приймав евакуйованих на найбільшій військовій базі збройних сил країни Трентон в провінції Онтаріо.

Перший рейс з Уханя із 176 людьми приземлився на базі 7 лютого. Туди ж за кілька годин після нього сів урядовий літак США, яким прибули ще 39 канадців. Пасажирів із цих двох рейсів помістили в готельному комплексі на військовій базі, де протягом 14 днів за ними наглядали лікарі.

11 лютого на базу прилетів ще один літак з двома сотнями репатріантів. Та й це були не всі охочі покинути Китай. У той час як на рейс хотіли потрапити понад 230 осіб, додому повернулись лише 200, решті не вистачило місць.

Евакуйованих з цього літака теж розмістили на базі Трентон – але в іншому комплексі, ніж першу групу.

До слова, жоден із цих трьох груп не захворів – як і на більшості інших рейсів, якими різні держави світу евакуювали своїх громадян з 10-мільйонного китайського міста.

Італія рятуватиме всіх своїх

Уряд Італії, який першим серед країн ЄС оголосив про надзвичайну ситуацію у зв’язку з вірусом, евакуював з Уханя 56 громадян. 3 лютого вивезених з епіцентру епідемії італійців помістили на карантин на військову базу на околиці Рима.

Один із репатріантів мав симптоми вірусу – його відвезли до римської лікарні, яка спеціалізується на лікуванні інфекційних захворювань.

Днями італійський уряд оголосив, що надішле ще один літак за 35 громадянами з круїзного лайнера Diamond Princess. 25 із цих італійців є членами екіпажу, включаючи капітана круїзного судна.

Як відомо, на борту цього судна досі лишаються близько 2 тисяч осіб. Серед них початково було 25 громадян України, повідомлялося, що двох госпіталізували до японських лікарень.

Diamond Princess, на борту якого вже захворіло понад пів тисячі людей, стоїть на рейді поблизу Йокогами, а його пасажири лишаються групою з найвищим ризиком підхопити вірус 2019-nCoV.

Як і коли наша держава почне евакуацію з лайнера своїх громадян – наразі невідомо. Та зважаючи на події цього тижня, складно навіть уявити, наскільки реакція на це українців відрізнятиметься від того, як це відбувається у решті держав цивілізованого світу.

Автор:

Христина Бондарєва,

"Європейська правда"