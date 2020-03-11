Рывок долголетия: сколько живут и от чего умирают поляки

Еще в 1990-е годы в Польше мужчины доживали в среднем до 66 лет, женщины — до 75.

У восточных соседей эта цифра была значительно ниже, они лишь сейчас достигли того уровня, на котором тогда была Польша: в настоящее время в Украине средняя продолжительность жизни составляет 68 лет у мужчин и 77 у женщин, в Беларуси — 69 и 79, в России – 66 и 77.

В самой Польше за прошедшие 20-30 лет ситуация заметно улучшилась: данные статистики говорят о том, что средняя продолжительность жизни увеличилась до 74 лет у мужчин и 82 у женщин.

Начиная с 1990-х годов в Польше наблюдается рост средней продолжительности жизни.

Как им это удалось? Это результат и того, что люди стали лучше следить за своим здоровьем, и развития медицины, в первую очередь — профилактики.

Почти как в среднем по ЕС

Впрочем, в последние годы эта обнадеживающая тенденция стала несколько слабее; кроме того, тревогу вызывает сравнительно высокая смертность среди мужчин в Польше.

Различие в смертности между мужчинами и женщинами минимально среди несовершеннолетних (0,7 % и 0,6 %), для людей до 45 лет оно уже больше (5% против 1,9%). До 75 лет не доживает 46,3% польских мужчин и 23,9% женщин.

Конечно, в других европейских странах мужчины также умирают раньше (это связано с тем, что женщины ответственнее относятся к своему здоровью, а также с гормональными различиями), но обычно этот разрыв меньше.

Если в случае мужской смертности разница между Польшей и средней цифрой по ЕС составляет 5 лет, то в случае женщин — всего 2,5.

Если говорить о причинах смертности, их первая тройка в Польше такая же, как и в среднем по Европе. Сердечно-сосудистые заболевания уносят жизнь 40 % поляков (30 лет назад эта цифра была больше — 52 %).

На втором месте (25 %) — рак; впрочем, в последние годы ситуация улучшилась, особенно в том, что касается людей младше 44 лет. В целом за последние 30 лет количество смертей от онкологических заболеваний уменьшилось в два раза.

На третьем месте — заболевания дыхательных путей, которые становятся причиной 6,4 % смертей; их количество практически не меняется. В отличие от предыдущих двух групп заболеваний, эта в большей степени угрожает женщинам.

Большой гендерный дисбаланс виден в случае несчастных случаев и отравлений: среди мужчин младше 45 лет они составляют 36% от всех причин смерти, тогда как среди женщин — в пять раз меньше.

Интересно, что жители сел умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей, а также в результате травм и отравлений чаще, чем горожане. Зато последним больше угрожают рак и заболевания пищеварительной системы.

Но в целом, конечно, очевидно, что в Польше произошло впечатляющее улучшение ситуации с продолжительностью жизни. В чем же его причины?

Профилактика и здоровый образ жизни

Опубликованные исследования показывают, что все больше поляков (62%) занимаются спортом, причем каждый третий делает это трижды в неделю.

К их числу относятся прежде всего молодые образованные люди, живущие в крупных городах, при этом среди старшеклассников активный образ жизни ведет аж 91%. Чаще всего они выбирают бег, гимнастику или велосипед (в больших городах очень недорогие общественные велосипеды — это уже норма).

Как известно, такая активность способствует борьбе с избыточным весом, а ведь каждый лишний килограмм может сократить жизнь на два месяца.

Отношение к питанию в Польше тоже становится все более сознательным: растет популярность доступных "фитнес-диет", а также консультантов и диетологов.

Однако поляки по большей части весьма традиционно подходят к кухне, которая не является слишком здоровой — в ней царят отбивные, картофель и салаты. Рацион по-прежнему беден овощами и фруктами, а также продуктами, приготовленными на их основе.

Кроме того, есть проблема сахара. Правда, в чистом виде его стали покупать меньше, а половина потребителей пытается его ограничивать, однако в 2018 году среднее потребление сахара на одного жителя достигло рекордного для Польши количества — 51 килограмма.

Это, вероятно, следствие недостаточного знания покупателей о составе потребляемой пищи, ведь главным образом речь идет о содержании сахара в переработанных продуктах.

Но постепенно картина меняется к лучшему.

В последнее время поляки чаще проверяют не только срок годности продукта, но и его состав, а также информацию о пищевой ценности.

Это заслуга, в частности, кампании под лозунгом "Меньше сахара, соли, жира? Покупаю!", проведенной пару лет назад Институтом пищевых продуктов и питания.

Ее целью было донести до потребителей простую мысль: нужно внимательно читать этикетки на том, что они покупают в магазине.

В результате многие убедились, что путем сравнения можно выбрать более здоровое питание и что даже идентичные на первый взгляд продукты могут отличаться по составу и пищевой ценности.

В том, что касается профилактических мер, тенденция тоже все более благоприятная.

Статистика гласит, что 55% поляков как минимум раз в год проходят медицинское обследование. Чаще всего на них записываются женщины, нередко побуждая и мужчин следовать за ними. Охотно обращаются ко врачам также и пожилые люди.

Разрабатывается много профилактических программ, в рамках которых каждый человек, охваченный государственной страховкой, может в зависимости от возраста пройти определенные обследования без направления от врача.

Возможно, именно благодаря этому наблюдается снижение смертности в результате некоторых заболеваний. Не исключено, что статистика была бы лучше, если бы не тот факт, что лишь каждый пятый поляк раз в несколько лет проходит профилактические обследования.

Автор: Мариуш Гогуль,

доктор биологических наук, биохимик, популяризатор науки

Статья была опубликована на портале "Новая Польша". Републиковано с разрешения правообладателя