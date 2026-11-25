Европейская комиссия отвергла утверждение Вашингтона о том, что ЕС способствует глобальному избытку производственных мощностей, после того как администрация Трампа предложила ввести 15-процентную пошлину на товары из 27 стран Евросоюза.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

В Еврокомиссии 25 ноября заявили, что "категорически отвергают" утверждение о том, что ЕС является источником структурного избытка производственных мощностей.

"Напротив, Европа является одной из тех, кто больше всего страдает от избытка производственных мощностей. ЕС и США разделяют реальную озабоченность по поводу глобального избытка производственных мощностей, значительная часть которого обусловлена государственной политикой и сосредоточена в третьих странах. Мы сожалеем об отсутствии совместных действий", – заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл.

В среду офис торгового представителя США во главе с Джеймисоном Гриром предложил ввести 15-процентный тариф на товары из Европейского Союза, что соответствует верхнему пределу, согласованной в рамках трансатлантического торгового перемирия, заключенного в июле 2025 года между президентом США Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Грир, который, как ожидается, в следующий понедельник, 30 ноября, примет участие в заседании европейских министров торговли, может столкнуться с сопротивлением в связи с расследованием избыточных производственных мощностей, заявляет издание. Ожидается также, что министры ЕС поднимут вопрос об отсутствии прогресса в снижении пошлин на товары ЕС, содержащие сталь, на некоторые из которых до сих пор распространяются американские пошлины в размере до 50%.

Напомним, администрация Трампа готовилась предложить новые повышения таможенных тарифов в отношении Европейского Союза, Китая, Мексики, Японии и 12 других торговых партнеров, что станет важным шагом на пути к восстановлению глобальных пошлин президента, которые Верховный суд США отменил в феврале.

До этого Трамп начал угрожать Европейскому Союзу введением пошлин или ограничением торговли после предложения предоставить Канаде статус ассоциированного члена блока.