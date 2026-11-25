Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр раскрыл подробности подарка, который вручил ему президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Закарпатье.

Об этом он рассказал в Facebook, передаёт "Европейская правда".

Премьер Венгрии напомнил, что он неоднократно рассказывал о своем прадеде Лайоше Эроссе, который во время Второй мировой войны работал главным секретарем бывшего села Росвигово, существовавшего в пригороде Мукачево.

Украинский президент в память об этом вручил Мадьяру августовский номер бывшего закарпатского еженедельника Az Őslakó за 1942 год, в котором было опубликовано сообщение о приеме прапрадеда венгерского премьера на работу.

Мадьяр назвал этот подарок "настоящей семейной реликвией".

Фото: Facebook / Péter Magyar

"Даже не нужно говорить, какое значение имеет такой личный подарок с точки зрения протокола", – написал он.

В свою очередь Мадьяр подарил Зеленскому картину художника из Закарпатья венгерского происхождения Аттилы Копривы, на которой изображен Мукачевский замок, а также книгу киевского художника, реставратора и исследователя Арпада Иштвана Мадьяра под названием "Венгры в Киеве. Главы из истории венгерско-украинских отношений с IX века до наших дней".

Напомним, 24 ноября Петер Мадьяр прибыл в Украину с первым визитом в качестве премьер-министра. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским в Закарпатской области.

Здесь премьер-министр Венгрии объявил о пакете помощи для Закарпатской области, в который вошли, в частности, медицинское оборудование, генераторы и транспортные средства.

Мадьяр заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинской стороной по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине, и выразил надежду, что Украина выполнит договоренности на полгода раньше срока.

Подробности об этом визите читайте в статье "Европейской правды" Венгрия начинает с нуля. О чем договорились Зеленский и Мадьяр и что должна сделать Украина