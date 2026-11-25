Польский железнодорожный оператор PKP PLK предупреждает о возможных дальнейших задержках и изменениях в объездных маршрутах в связи с аварией тяговой сети на станции "Варшава Центральная", хотя напряжение восстановили на трех из четырех ранее отключенных путях.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Ранее стало известно, что после 8 часов произошло отключение электроснабжения в тяговой сети на части путей на станции "Варшава Центральная". Тогда сообщалось, что задержки поездов составляли около 30 минут.

В среду после обеда компания PKP PLK сообщила, что в 14:28 было восстановлено напряжение в тяговой сети на трех из четырёх ранее отключённых путях. Путь №5 остаётся закрытым.

"Движение между станциями "Варшава Центральная" и "Варшава Восточная" осуществляется по двум путям. Ситуация стабилизируется, однако и в дальнейшем возможны изменения в расписании отправлений и задержки", – сообщил железнодорожный оператор.

Отмечалось, что по состоянию на 14:30 задержки имели 177 поездов, в общей сложности более 5 тысяч минут.

"Точные причины утренней аварии на тяговой сети в настоящее время выясняются", – подчеркнули в PKP PLK.

11 сентября общенациональная забастовка машинистов в Польше привела к замедлению движения на железнодорожных путях.

Поводом для акции протеста стала авария, произошедшая на железнодорожном переезде в Сокольниках Сухих. Согласно предварительным выводам следователей, водитель грузовика выехал на пути, несмотря на световой сигнал, запрещавший въезд. Он столкнулся с поездом "Интерсити", следовавшим по маршруту Люблин – Щецин.