Великобритания может быть включена в предложенную Европейским союзом схему защиты автомобилестроения в Европе без необходимости введения импортных пошлин на китайские электромобили.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Предложение о том, чтобы Великобритания и некоторые другие страны стали исключениями из новых правил, подготовила Ирландия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, и его должны были обсудить европейские послы в среду, 25 ноября. Аргументом в пользу соглашения является то, что автомобильные отрасли Великобритании и ЕС чрезвычайно тесно интегрированы и взаимозависимы.

Это происходит на фоне предыдущих предположений о том, что ЕС потребует от Великобритании привести свои тарифы на китайские электромобили в соответствие со своими, в качестве условия присоединения к схеме в рамках программы Made in Europe ("Сделано в Европе").

Программа "Made in Europe" направлена на защиту производства в ЕС с помощью ограничений на товары из третьих стран, при этом особое внимание уделяется Китаю. Это означает, что Великобритания, находящаяся за пределами ЕС, будет подпадать под ограничения, предназначенные в первую очередь для других стран, отмечает издание.

Предложение, выдвинутое Ирландией, также будет распространяться на Швейцарию и страны Европейского экономического пространства (ЕЭП), такие, как Норвегия. Однако эта идея пока находится на начальной стадии. После встречи послов ЕС её вновь обсудят министры по вопросам конкуренции государств-членов ЕС. Затем предложение также должно быть одобрено Европейской комиссией и Европейским парламентом.

Напомним, на саммите 20 ноября в Брюсселе Европейский Союз и Великобритания согласовали план действий по борьбе с нелегальной миграцией, совместные экономические и оборонные инициативы, а также участие британской молодежи в программе Erasmus+.

Тогда же Европейский Союз и Великобритания не пришли к соглашению о введении льготной платы за обучение в университетах, переговоры отложили на шесть месяцев.