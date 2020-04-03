Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений

Швеція не часто потрапляє у топ світових новин. Однак події останнього місяця змусили увесь світ говорити про цю скандинавську країну.

Політика Швеції щодо протидії коронавірусу виявилася найбільш поміркованою. Або ж, на думку багатьох – недостатньо рішучою у боротьбі з пандемією.

Станом на початок квітня у Швеції немає карантинних заходів на державному рівні.

Громадський транспорт працює в звичайному режимі. Дитячі садки та школи не зачиняли. Рішення про карантинні заходи в дитячих установах приймає керівництво закладів.

Роботодавцям рекомендується переводити працівників на роботу з дому, але вимоги робити цього немає.

Шведська боротьба з вірусом вважається найменш радикальною в Європі.

Навіщо завжди консервативна країна обрала такий незвичний шлях? І як шведи ставляться до того, що стали учасниками глобального експерименту?

Особлива Швеція

Щоб зрозуміти, що і чому зараз коїться в Швеції, варто проговорити кілька речей, які відрізняють шведів від мешканців багатьох інших країн.

Шведи надзвичайно довіряють державі. Сам той факт, що підтримка правлячої Соціал-демократичної партії не опускалася нижче 30% з 1928 року, добре ілюструє філософію шведського виборця: "В Швеції все добре завдяки мудрій державі. Якщо здається, що щось погано, то я не є достатньо кваліфікований, щоби судити про велику картину. Держава знає краще, що добре, а що погано".

А тому жоден швед не висловить невдоволення урядом перед мігрантом. Це впустить честь корони перед іноземцем.

При цьому, згідно з культурологічними дослідженнями, шведи є надзвичайно індивідуалістичною нацією. Соціальна дистанція між ними надзвичайно велика.

Є жарт про те, що стати другом шведа дуже легко: достатньо ходити в дитинстві в один дитячий садок.

Прості речі, які є нормою в інших суспільствах, наприклад пригостити сусіда домашнім печивом на Різдво, у шведів викликають розгублену реакцію.

Надзвичайні індивідуалісти, вони, проте, дуже цінують компроміс, уникають різких рухів та намагаються не вдаватися до одноосібних рішень. А часто і пробують перекласти це рішення на інших.

Це не суперечить індивідуалізму, а доповнює його: шведи уникають того, аби їхні дії чи рішення порушували кордони іншого індивідуалістичного шведа.

Саме тому примусове обмеження прав людей під час карантинних заходів протиречить підвалинам шведської демократії і та загальній політичній культурі країни.

Людям належить самим зробити вибір щодо готовності самоізольовуватись у відповідь на загрозу епідемії, а держава має надавати підтримку демократичним процесам, а не приміряти фуражку диктатора.

Стрес-тест для лікарень

Вказані особливості шведської ментальності мали прямий вплив на поширення вірусу.

Лише ввечері 1 квітня уряд виступив з рекомендацією населенню уникати поїздок громадським транспортом в годину пік, а магазинам – розробити заходи для обмеження кількості відвідувачів та дотримання безпечної дистанції між ними.

Але ці приписи не є обов’язковими для виконання і мають лише рекомендаційний характер.

Аеропорт Стокгольма Арланда працює в штатному режимі, приймаючи та відправляючи внутрішні рейси та рейси в Гельсінкі, Франкфурт, Цюрих, Копенгаген, Амстердам, Лондон, Париж, Осло та інші міста, які дозволяють такі рейси.

В Швеції продовжують працювати магазини, бари, кінотеатри. Донедавна держава обмежувала масові зібрання понад 500 людей і лише днями планку понизили до 50.

Одне з небагатьох обмежень стосується гірськолижних курортів. Агенція з охорони громадського здоров’я рекомендувала закрити їх на Великодні канікули, і компанії-оператори вже підтвердили, що курорти Оре, Селен і Вемдал закриваються з 6 квітня до кінця сезону. Очікується, що інші курорти також дослухаються до рекомендації агенції.

Такі "ліберальні" заходи зовсім не означають, що вірус оминув Швецію стороною.

Попри те, що тестування на коронавірус проводиться лише у тих випадках, які потребують госпіталізації, станом на 2 квітня кількість підтверджених випадків сягнула 5,5 тисяч пацієнтів, з яких половина – у Стокгольмі.

Це означає майже 550 хворих на мільйон населення.

Для порівняння, Данія має 600 хворих, Норвегія – 900 хворих, Нідерланди – 800 хворих на мільйон населення.

Урядовці використовують цей показник у порівнянні з сусідами, щоб довести ефективність свого підходу.

Натомість критики вказують на той факт, що, діагностуючи лише важкі випадки, Швеція штучно занижує масштаби захворюваності.

Така критика підкріплюється кількістю летальних випадків – близько 300. Таким чином, співвідношення смертей з підтвердженими випадками становить 5,5%, що є значно вищим за Данію (3,7%) та Норвегію (0,9%), але нижчим за Нідерланди (8,6%).

Ще один привід для критики: у Швеції – найменша кількість лікарняних ліжок на душу населення, 2,2 місця на тисячу людей. Для порівняння, у сусідній Данії цей показник складає 2,6, в Норвегії – 3,6, а у європейського лідера Німеччини – взагалі 8,0.

А це означає, що якщо кількість тяжкохворих пацієнтів сягне 18-20 тисяч, медична система вже може й не впоратися.

Реагуючи на цей виклик, уряд наказав збройним силам розгорнути польовий шпиталь на кілька сотень місць в Упсалі (100 км від Стокгольма), аби підготуватись до дефіциту місць у лікарнях.

Додаткова проблема – зарегульованість процесів.

Наприклад, на початку березня шведські лікарі зіткнулися з браком захисних засобів, і армія надала медикам у користування респіратори Skyddsmask 90.

Ці маски не підлягають сертифікації, оскільки є військовим спорядженням. І тому Державна агенція із захисту умов праці заборонила медикам використовувати їх. Ситуацію вдалося вирішити лише після рекомендації Єврокомісії про використання в умовах пандемії й несертифікованих засобів індивідуального захисту.

Самоізоляція – справа відповідальних

Парадокс, проте за таких нежорстких обмежень центр Стокгольма зараз виглядає майже порожнім, а громадський транспорт є мрією будь-якого типового шведа: в радіусі трьох метрів від тебе немає інших пасажирів.

Як цього вдалося досягти? Шведська ситуація дзеркально – протилежна українській: в умовах дуже м’якої політики держави бізнес та прогресивні громадяни демонструють зрілість і беруть відповідальність за самоізоляцію в свої руки.

Зокрема, хоча держава і не висуває вимог відправляти працівників працювати з дому, багато компаній пішли на ці кроки.

Мій роботодавець, приміром, найбільший у Скандинавії банк, перевів левову частку працівників на віддалену роботу. Добре, що інфраструктура робить це можливим: в кожного працівника є індивідуальний VPN-ключ, який дозволяє працювати з внутрішніми системами поза межами офісу.

У офісі залишились по 1-2 представники кожної команди, завданням яких є підстраховувати колег.

Працівників, які працюють з офісу, просять ізолюватися і переходити на віддалену роботу, якщо хтось із членів родини має симптоми респіраторного захворювання.

Одночасно, з метою зниження ризиків зараження, в офісі немає, як раніше, безкоштовних свіжих фруктів. В їдальні замість "шведського столу" – індивідуальні порції, які насипає кухар, кошики з хлібом прибрали, а вибір їжі зменшено з чотирьох до двох: м’ясної та веганської страви.

Втім, далеко не всюди ситуація така ж ідеальна.

Кількість звільнень за березень досягла історичного максимуму: близько 36 тисяч шведів (0,7% усіх працівників) отримали сповіщення про звільнення найближчим часом. З них майже половина була звільнена за останній тиждень.

Посилилось хвилювання і серед трудових мігрантів. Багато хто, особливо серед тих, хто має власний бізнес, висловлює занепокоєння щодо неможливості забезпечити дохід, достатній для продовження дозволу на перебування в Швеції.

Натомість деякі фінансові установи оголосили кредитні канікули по іпотеці для тих, хто зазнав втрат внаслідок епідемії. Лише заповнивши заявку до банку, можна буде протягом півроку платити лише проценти по кредиту і не виплачувати тіло.

Досить цікавою є ситуація зі школами, садочками та університетами.

Швеція є однією з небагатьох країн ЄС, де існує шкільний обов’язок: за відмову батьків водити дитину до школи їх може бути покарано, аж до позбавлення батьківських прав.

Відповідно, в умовах великого відсотка працюючих батьків, шведський уряд не наважився на радикальні кроки із закриття дитячих установ.

Офіційна урядова директива дозволяє навчальним закладам самостійно вирішувати, як функціонувати в умовах епідемії.

Деякі школи закриваються при підозрі на інфекцію. Наприклад, школа, до якої ходить принцеса Естель, закрилася ще 5 березня, коли в однієї дитини було підтверджено коронавірус.

Інші школи продовжують навчальний процес, але закликають дітей лишатися вдома за наявності симптомів респіраторного захворювання.

Втім, на практиці у багатьох класах, розрахованих на 25 учнів, на заняття приходять лише 5-7 дітей. Батьки інших скористалися новою нормою, згідно з якою перебування хворої дитини вдома без довідки від лікаря продовжено з 10 до 21 дня.

Ці діти навчаються вдома, а раз на тиждень батькам доводиться приходити на шкільне подвір’я (до приміщення школи їм вхід заборонено), де вчитель видає порцію завдань на наступний тиждень.

Шлях до лідерства в Європі

Ключовою фігурою, яка стоїть за "антивірусною" політикою Швеції, є головний епідеміолог країни Андерш Тегнел.

Днями він зробив заяву, що очікує спаду епідемії влітку і другої хвилі восени, базуючись на досвіді попередніх епідемій.

Він сподівається, що формування базового колективного імунітету протягом першої хвилі може пом’якшити удар по країні від другої хвилі епідемії, на відміну від інших країн, де друга хвиля може бути більш нищівною, ніж перша.

На думку Тегнела, лише два заходи є критичними в умовах епідемії: захист населення з групи ризику та ізоляція хворих із симптомами респіраторних захворювань. Усі інші заходи, за його словами, мають мінімальний вплив на епідеміологічну ситуацію.

Цей курс підтримують і в уряді. За словами прем’єр-міністра Стефана Левена, завдяки такому курсу на боротьбу з епідемією Швеція пройде через коронакризу швидше і з меншими втратами для економіки, ніж інші країни, закріпивши своє економічне лідерство в Європі.

А що громадяни? Типово консервативні шведи опинились у незвичній ситуації.

З одного боку, природний консерватизм підказує їм сховатися і перечекати цей непевний період.

Але соціальна традиція довіри до держави стримує панічні настрої. Адже держава бачить ширшу картину і знає краще.

Та все ж в особистих розмовах відчувається, що у дедалі більшої кількості шведів зростає скепсис щодо дій уряду та зріє рішучість робити більше, ніж рекомендує держава.

Незалежно від справжньої причини, більшість шведів погоджується з тим, що їхня країна протиставила свою політику діям інших держав, ставши ключовим гравцем у центрі глобального експерименту.

Експерименту, участі в якому радіють далеко не всі мешканці Швеції.

Автор: Михайло Сальников,

фінансист (Стокгольм, Швеція)