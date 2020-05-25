Твоя боль больше моей: как польские власти попали под обвинения в цензуре

Не встигли у Польщі вгамуватися пристрасті навколо скасування президентських виборів та оголошення нової кампанії, як влада потрапила під новий шквал критики – тепер через звинувачення у цензурі.

В епіцентрі критики, яка може суттєво підірвати авторитет Польщі як демократичної країни, опинився лідер партії "Право і справедливість" та фактичний керівник країни Ярослав Качинський.

Що ж це за скандал і як він здатен вплинути на президентські вибори, перший тур яких має відбутися вже 28 червня?

Заборонена пісня

15 травня 2020 року в чарті Третього каналу "Польського радіо" (так звана "Трійка" (Trójka)) перше місце зайняла пісня польського музиканта та співака Казимира Сташевського (або просто Казика) під назвою "Твій біль ліпший, ніж мій".

Як виявляється, вона була своєрідним мистецьким коментарем до візиту Качинського на Повонзківський цвинтар (історичний некрополь Варшави), що відбувся 10 квітня – на десяті роковини Смоленської трагедії.

Попри обмеження, запроваджені під час пандемії, лідер партії влади відвідав могилу своєї матері, а також символічну могилу брата та невістки.

Сам візит спричинив суспільний резонанс, показавши, що правила написані не для всіх.

Саме тому кліп Казика потрапив у "больову точку" – і відразу після прем’єри інтернет-голосування підняло її у лідери.

Проте через кілька хвилин після ефіру пісня Казика була видалена з офіційної інтернет-сторінки радіостанції.

"Польське радіо" опублікувало заяву, в якій повідомило слухачам, що воно анулювало голосування, тому що, за словами головного редактора "Трійки" Томаша Ковальчевського, відбулася маніпуляція з кількістю голосів, відданих за пісню, а правила голосування були порушені. За його словами, пісня Казика мала бути четвертою у списку.

Звинувачення в маніпуляціях були відкинуті особами, пов’язаними зі списком пісень на радіостанції. Марек Недзвецький, який створив список понад 35 років тому, покинув її. У наступні дні багато журналістів станції також пішли слідом за ним.

А до квітня 2020 року кількість журналістів, які були звільнені або написали заяви, досягла не менше 44-х.

Ситуація швидко почала набувати розголосу і в самій Польщі, і за її межами. І в переважній більшості відгуки були вкрай неулесливими як до польського провладного табору, так і до рівня свобод у країні.

А це своєю чергою може дещо сплутати карти "ПіС" напередодні виборів президента, де ще нещодавно вважали перемогу в єдиному турі вирішеною справою.

Ліберальна оаза

Скандал, пов’язаний з "Польським радіо", має своє підґрунтя.

Хоча загалом "Польське радіо" вважається гіперлояльним до чинної влади, "Трійка" залишається інтелектуальною станцією, що мала особливу елітарність та сповідувала ліберальну ідеологію.

Як і будь-яке публічне медіа, "Трійка" зіткнулася зі спробами політиків політизувати станцію.

З 2015 року, коли до влади прийшла "Об’єднана правиця", стало зрозуміло, що такі спроби здійснюватимуть з подвійною силою.

Що, власне, і сталося. Адже у січні 2016 року радіо "Трійка", як і TVP (польська суспільна телекомпанія), були передані "ПіС". Відтоді їхня місія стала полягати в тому, щоб підтримувати "хороші зміни", не критикувати урядовий табір і постійно критикувати його критиків.

Отже, не дивно, що з того часу керівництво радіостанцією почало часто змінюватись. Так, президент "Польського радіо" Агнешка Камінська (призначена на посаду у січні 2020 року) є четвертим керівником відтоді, як "ПіС" захопив громадські ЗМІ.

Вона, до речі, підтримала позицію Ковальчевського, запевнивши, що анулювання списку хітів "Трійки" не має нічого спільного із цензурою.

Слова Камінської не були схвально сприйняті широким загалом. Адже після скандалу з видаленням пісні багато людей почали трактувати ситуацію саме як спробу цензури творчості з боку чинної влади.

Так, 49,2% учасників опитування SW Research заявили, що видалення з музичних чартів пісні "Твій біль ліпший, ніж мій" стало причиною того, що вони стали гірше оцінювати дії чинної влади.

І це за місяць до виборів.

Назад до комунізму?

Скандал досить швидко вийшов за межі Польщі. І реакція провідних медіа буда явно не на боці влади.

"Польське державне радіо видалило пісню, що висміює політичного лідера країни, схиляючи артистів бойкотувати станцію і викликаючи порівняння з комуністичним придушенням свободи слова", – пише Bloomberg.

"Не так давно такий тип цензури мав місце за комунізму", – додає берлінська газета "Der Tagesspiegel". Феномен пісні Казика Сташевського "може бути передвісником поразки", тому що обурення з приводу візиту Качинського на цвинтар та ухилення від епідемічних обмежень перемістилося в сферу попкультури, додає інша німецька міжрегіональна газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Це далеко не повна реакція – проте вся вона виявилася критичною до офіційної Варшави.

Як наслідок, у ситуацію довелося втрутитися і президенту Анджею Дуді.

Відповідаючи на запитання у Facebook про те, що він думає про цей скандал, Дуда заявив, що в основному відчуває "величезну огиду".

"Ця ситуація взагалі не повинна мати місце, і це бентежить… Ми маємо у Польщі свободу висловлювання поглядів, в тому числі у пісні. Ситуація взагалі незрозуміла для мене. Я сподіваюся, що це матиме відповідні наслідки, тому що питання стоїть у тому, чи це якась зла воля, чи повна відсутність професіоналізму?" – заявив він.

Втім, навіть такі запевнення вже не могли зупинити скандал. Особливо на тлі мовчання з боку самого Ярослава Качинського.

Тож не виключено, що критична пісня може виявитися тією соломинкою, що перетягне симпатії поляків від влади до опозиції.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка