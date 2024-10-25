Руководитель NASA призвал проверить данные о разговорах Маска с Путиным

Председатель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает, что сообщения СМИ о возможных разговорах Илона Маска с Владимиром Путиным должны быть расследованы.

Об этом Нельсон сказал на экономическом форуме, организованном изданием Semafor, сообщает "Европейская правда".

Глава NASA подчеркнул, что не знает, насколько правдивыми являются утверждения о разговорах Маска с Путиным.

"Я думаю, что они должны быть расследованы. Если история о том, что между Илоном Маском и (Путиным. – Ред.) состоялись многочисленные разговоры, правдива, то я думаю, что это должно вызвать беспокойство, в частности у NASA, Министерства обороны, некоторых разведывательных служб", – добавил он.

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Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что американский бизнесмен, один из самых известных и богатых сторонников Трампа, регулярно контактирует с хозяином Кремля с 2022 года.

Компания Маска SpaceX имеет многочисленные контракты с NASA, в частности является подрядчиком для пилотируемых полетов к Международной космической станции. Кроме того, SpaceX, которая управляет службой Starlink, выиграла секретный контракт на $1,8 млрд в 2021 году.

В начале октября сообщалось, что Трамп мог семь раз общаться с Путиным за последние четыре года и по меньшей мере один раз с начала 2024 года. Эту информацию он отказался подтверждать или опровергать.