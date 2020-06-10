С изменениями – в лучшее будущее: ЕС поддерживает принятие Закона "О внутреннем водном транспорте" в Украине

Оскільки економічне зростання та перевезення вантажів нерозривно пов’язані, транспортна інфраструктура відіграє важливу роль, допомагаючи світу оговтатися від поточних економічних проблем.

Беручи до уваги, що Уряди у всьому світі максимально зосереджуються на нагальних потребах щодо охорони здоров’я та запобігання економічному колапсу, в Україні також було розпочато попередню роботу над наступним етапом виходу з кризи Крім досягнення результатів у соціальній сфері та допомоги галузям, які постраждали від закриття, керівники країни також розглядають реформи в ключових галузях, таких як транспортна інфраструктура.

Історія говорить нам, що інвестиції в транспортну інфраструктуру відіграють важливу роль у покращенні економіки. У короткостроковій перспективі вони сприяють створенню необхідних робочих місць, одночасно зміцнюючи основу економіки в довгостроковій перспективі.

При правильному виборі транспортна інфраструктура може допомогти українському суспільству стати сильнішим після сьогоднішньої економічної кризи.

Йоганнес БАУР, Перший Радник, Керівник третього відділу програм допомоги "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище", Представництво Європейської Комісії в Україні.

Пріоритети на майбутнє

24 квітня 243 члени парламенту проголосували за прийняття Закону "Про внутрішній водний транспорт" у першому слуханні, прийняття такого рішення є похвальним, підтверджуючи, що формування законодавчої та регуляторної бази для галузі внутрішнього водного транспорту є обов’язковим, оскільки це сприятиме розвитку річкового транспорту в Україні та необхідним інвестиціям у споруди та сполучення.

27 травня Посол ЄС Матті Маасікас зустрівся з Міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, Головою Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Юрієм Кисілем та Головою підкомітету з питань річкового транспорту Артемом Ковальовим.

Зустріч дала можливість подивитися в майбутнє галузі внутрішнього водного транспорту в Україні, і в той же час вона підтвердила бажання ЄС сприяти здійсненню комплексної реформи внутрішнього водного транспорту в Україні.

Ми підтвердили бажання ЄС підтримувати Україну з метою максимально швидкого прийняття Закону, який би відповідав законодавству та стандартам ЄС.

ЄС підтримує розвиток внутрішніх водних шляхів, консультуючи та надаючи свою експертну думку з широкого кола питань, таких як вдосконалення законодавчої та регуляторної бази.

Наша спільна мета полягає в тому, щоб реформа в цій галузі здійснювалася згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в той час як ми сприятимемо підвищенню спроможності Міністерства інфраструктури України та відповідних установ.

Як результат, ми повинні побачити позитивні зміни у підвищенні рівня безпеки, ефективності та продуктивності галузі разом із розробкою комплексного Плану транспортного розвитку річки Дніпро.

Стан справ щодо прийняття Верховною Радою України Закону "Про внутрішній водний транспорт"

Беручи участь у численних обговореннях питань щодо річкового транспорту, законодавці в Україні шукають відповіді на важливі запитання, пов’язані зі здійсненням реформи галузі:

Яку галузь внутрішнього водного транспорту ми хочемо створити, щоб забезпечити найкращу підтримку з метою зростання економіки України?

Які нові потенційні ринки зростання нам потрібно просувати?

Яка нова модель управління внутрішнім водним транспортом допоможе нам вирішити проблеми у середньо- та довгостроковій перспективі?

І, відповідно, які заходи нам сьогодні потрібно вжити, щоб вирішити ці проблеми та створити високоефективну галузь внутрішніх водних шляхів?

Щоб відповісти на ці питання, нам потрібен чіткий та амбітний план для структурних реформ внутрішнього водного транспорту. Наш успіх завтра залежить від нашої здатності впроваджувати реформи сьогодні.

Дійсно, добре розроблені та добре здійснені правові та регуляторні реформи приносять численні дивіденди. Великий досвід ЄС та найкращі практики у проведенні реформ внутрішнього водного транспорту дають можливість навести багато прикладів. Дозвольте назвати вам декілька найяскравіших:

- Реформа галузі внутрішнього водного транспорту в Україні дозволила б збільшити обсяг вантажоперевезень річковим транспортом з 10 мільйонів тонн у 2018 році до 30 мільйонів тонн щорічно до 2030 року;

- Варто також підкреслити, що зростання обсягу вантажоперевезень призведе до збільшення фінансового обороту логістичних операторів до 1,1 млрд євро;

- Так само, зростання обсягу вантажоперевезень внутрішнім водним транспортом, призведе до створення 5000 нових робочих місць і

- В довгостроковій перспективі реформи щодо покращення річкового транспорту сприятимуть збільшенню доходів, надходжень до бюджету від державних суднобудівельних заводів, що становитиме 50 млн євро.

Досвід ЄС пропонує багату палітру для успішних реформ

Під час підготовки правової та регуляторної реформи галузі внутрішнього водного транспорту в Україні ЄС не пропонує конкретного "рецепту", а скоріше пропонує "палітру інгредієнтів" варіантів політики для Закону та політиків, які зіштовхнулися з проблемою розробки та впровадження цього важливого і потрібного Закону "Про внутрішній водний транспорт".

Першим пріоритетом є створення сучасної регуляторної бази для членів екіпажу, флоту та функціонування ринку. Застосовуючи стандарти ЄС, українське законодавство відображає принципи та практики, які за багато десятиліть використання в країнах ЄС зарекомендували себе як найкращі, які відповідають потребам галузі.

Враховуючи це, створюються умови для інтеграції українського внутрішнього судноплавства на внутрішньо європейський ринок судноплавства Європи та повної участі України в роботі над розробкою стандартів.

Розвиток річкового транспорту в Україні призведе до різноманітних можливостей для майбутніх інвестицій – інвестицій, які допоможуть (серед іншого) інтегрувати внутрішні водні шляхи у державну транспортну систему, що дозволить розвантажити дорожню та залізничну мережі, які в даний час перевантажені.

У 2019 році ЄС опублікував Індикативний план розбудови Транс’європейської транспортної мережі для Східного партнерства, який визначає потенційні інвестиції у транспортну галузь, з’єднуючи східних сусідів ЄС з транспортною мережею ЄС.

Для України він надає в цілому 49 потенційних проєктів транспортної інфраструктури на суму 4,5 млрд євро. Сім проєктів (зокрема автомобільні та залізничні) вже тривають.

У галузі річкового транспорту він включає реконструкцію шлюзів, виконання днопоглиблювальних робіт та поліпшення портів вздовж нижньої частини Дніпра на південь від Києва.

Європейські фінансові установи вже висловили попередній інтерес для перших інвестицій у проєкт з реконструкції шлюзів, але такі проєкти потребують стабільної законодавчої бази та прийняття Закону "Про внутрішній водний транспорт".

Прийняття надійного та інноваційного законодавства щодо внутрішнього водного транспорту стосується змін на краще

Прийняття Закону "Про внутрішній водний транспорт" в Україні є як можливістю, так і відповідальним моментом для створення кращої галузі внутрішнього водного транспорту, заснованої на практиці та політиці ЄС та міцному зв’язку між державними та приватними зацікавленими сторонами.

Звичайно, масштаб того, що потрібно зробити, є величезним, оскільки реформи, які розробляються сьогодні, повинні всіх влаштовувати та повинні відповідати потребам громадян та економіки країни.

Оскільки транспортна інфраструктура відіграє провідну роль в економічному зростанні, обов’язковим є створення дивідендів для кращого майбутнього. Враховуючи суворість сучасного контексту, ми зобов’язані забезпечити, щоб галузь внутрішнього водного транспорту, яку ми сьогодні будуємо в Україні, витримала перевірку часом.

Чи прийняття закону про внутрішні водні шляхи в Україні приведе до збільшення кількості інвесторів? Для більш детальної інформації дивіться відео нижче:

Щоб підтримати українську владу у впровадженні реформ внутрішнього водного транспорту в Україні, у січні 2019 року Європейська Комісія започаткувала проєкт "Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро". Дізнатися більше - facebook.com.