Полиция Греции изъяла 35 картин, которые эксперт по искусству признал подделками; задержан подозреваемый.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Подозреваемые, как утверждается, пытались продать картины как подлинные произведения выдающихся греческих и иностранных художников на общую сумму 1,7 млн евро.

В субботу в Афинах был задержан 44-летний мужчина, тогда как второй подозреваемый – 49-летний православный архимандрит, который, по сообщениям, служит в одном из штатов США, – остается на свободе. По данным полиции, священнослужитель руководил продажами через крупный интернет-маркетплейс, используя учетную запись под именем "Иоаннис".

Расследование началось 7 октября после поступления жалобы в отношении двух картин, приписываемых греческому художнику-экспрессионисту Георгию Бузианису, которые рекламировались в Интернете вместе с сертификатами подлинности. Заявитель, специалист по искусству, заподозрил, что эти произведения являются частью более широкой операции по подделке.

44-летнего мужчину задержали возле станции метро "Амбелокипи", когда он, как утверждается, готовился продать шесть картин за 5 150 евро. Он сообщил полиции, что получил эти произведения от второго подозреваемого, с которым был знаком с 2014 года.

В ходе обысков в жилищах подозреваемых было обнаружено 35 картин, а также 2 750 евро наличными, 97 золотых суверенных монет, четыре французские золотые монеты и два драгоценных камня.

Историк искусства и искусствовед осмотрел изъятые картины и пришел к выводу, что ни одна из них не является подлинной. Эксперт, назначенный судом, также оценит произведения и их сертификаты подлинности.

Обоим мужчинам предъявлены обвинения, в частности, в незаконном обороте поддельных произведений искусства при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и нарушении авторских прав. Расследование продолжается с целью установления полного масштаба предполагаемой схемы и того, были ли к ней причастны другие лица.

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