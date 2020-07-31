Минский ультиматум Козака: зачем Кремль останавливает один из форматов переговоров по Донбассу

Россия выходит из нормандских переговоров на уровне советников лидеров государств, поскольку считает их "спектаклем" и "имитацией бурной деятельности" (цитаты из документа). Точнее, встречаться или общаться эти должностные лица могут и дальше, но о конкретных подробностях примирения на Донбассе советник Путина отныне говорить не будет.

Об этом идет речь в письме за подписью Дмитрия Козака, ответственного за Донбасс в администрации Путина, "слитому" в СМИ, скорее всего, самими россиянами.

Кремль настаивает, что все дальнейшие дискуссии по этому поводу должны вестись без Козака; в лучшем случае – с участием российского МИД. А в дополнение в РФ в очередной раз признали, что главная их идея – перевести все в прямые переговоры Киева с сепаратистами из "республик" оккупированного Донбасса.

Этот резкий и неожиданный для большинства шаг Кремля создает новую реальность, и странам-участницам нормандских переговоров еще нужно найти ответ на него. Однако в этой ситуации у Москвы есть все шансы проиграть. Более того, она была вынуждена пойти на рискованный для себя шаг, избегая еще большего поражения.

"Европейская правда" разобралась, что этому предшествовало и чего надо остерегаться в новой спецоперации РФ.

Кремлевский "слив"

В четверг пророссийское интернет-издание strana.ua опубликовало скан-копию трехстраничного конфиденциального письма за подписью Дмитрия Козака, ответственного в администрации Путина за переговоры по Донбассу. Адресатами этого документа указаны внешнеполитические советники лидеров Германии и Франции, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и главы МИД этих трех стран.

Главный посыл письма: Россия выходит из нормандских переговоров по примирению на Донбассе на уровне советников лидеров государств. Козак настаивает на этом крайне категорично и уверяет, что это – продуманное решение, согласованное с российским МИД.

В письме он, в частности, пишет о "необходимости прекратить безрезультативные переговоры советников "нормандской четверки" по содержательным вопросам урегулирования конфликта", так как считает их неэффективными. В случае попытки других участников "Нормандии" продолжить такой диалог (Козак называет его "экспериментом") он будет происходить "без активного участия российской стороны". "Со всей ответственностью заявляю, что не намерен в дальнейшем участвовать в этом спектакле с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта", – отметил представитель администрации Путина.

Москва также позаботилась о том, чтобы снять вопрос о подлинности документа. Ряд российских информагентств со ссылкой на "источник, близкий к переговорам с российской стороны", распространили однотипное сообщение, в котором подтвердили, что это письмо является правдивым.

Впоследствии его получение подтвердил также украинский МИД. Источники "Европейской правды" заверили также, что такое же письмо получили адресаты в Берлине и Париже.

Примечательно, что strana.ua написала, что, мол, получила письмо в офисе Зеленского, но многочисленные собеседники ЕП считают это утверждение ложным. В Берлине и Париже также знают о связях "Страны" с Россией и осознают, что документ, скорее всего, "слили" в СМИ из Кремля.

Впрочем, важнее не источник утечки, а то, как реагировать на демарш россиян.

Ведь он, без преувеличения, создает новую реальность в переговорах по Донбассу.

Война Кремля с Ермаком?

Важная деталь: Москва везде подчеркивает, что она не предлагает "убить" нормандский формат в целом.

"Письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров. Наоборот, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса с целью имплементации Минских договоренностей", – говорилось в первом российском объяснении для СМИ по поводу идеи Козака. "Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, и если такое утверждают, то это передергивание", – особо подчеркнул в пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

И действительно, письмо Козака предлагает не "убить" "Нормандию" полностью, а только урезать ее, убрав элемент, который якобы раздражает Кремль и мешает успеху переговоров.

Этот элемент – Андрей Ермак. Россия не хочет вести переговоры с его участием.

Аргументы о том, чем мешают переговоры дипсоветников, из документа не слишком понятны – в нем Козак ссылается, в частности, на свою прежнюю непубличную переписку с "нормандскими" коллегами.

То, что написано дальше, многих в Украине удивит.

Андрей Ермак, известный своими, мягко говоря, рискованными инициативами и не всегда продуманными международными контактами, за последний год приобрел в медиа имидж почти "агента РФ в команде Зеленского". Достаточно вспомнить историю с Консультативным советом и заявления о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса "уже в 2020 году", чтобы понять, откуда этот имидж берется.

Так зачем бы россиянам отстранять его от переговоров? Возможно, это все игра?

К примеру, советник Порошенко Константин Елисеев допустил, что действия РФ – это многоходовка для "реабилитации Ермака".

Впрочем, у "Европейской правды" есть достаточно доказательств и информации от источников, чтобы сделать вывод: конфликт Кремля с Ермаком не надуманный, он существует, и о нем известно всем участникам "нормандской четверки".

Говорят, неприязнь Козака к своему украинскому коллеге была особенно заметна на встрече в Берлине в начале июля, во время последних переговоров на уровне советников (то есть в том формате, который Кремль предлагает "убить"). Посланник Путина там не скрывал эмоций, обвиняя украинского коллегу в разрушении "Минска". Да и раньше Козак возмущался, в том числе публично, что украинская сторона проводит несогласованные шаги, не держит слово и нарушает все обязательства, даже письменные.

Самый громкий пример – история со скандально известным Консультативным советом, очертания которого Ермак лично согласовал с Козаком в формате, выгодном россиянам, и заверил документ своей подписью. В Кремле тогда считали, что процесс создания КР прошел точку невозврата.

Но когда идея стала публичной и вызвала возмущение в Украине из-за найденных в ней ловушек, Банковая, включая Ермака, резко изменила позицию. В конце концов, идею КР сняли с повестки дня.

Для Козака, который уже примерил лавры победителя, разрушение его схемы стало особенно болезненным. Даже в карьерном плане.

Поэтому неприязнь посланника Путина к своему украинскому визави – достаточно искренняя.

Не меньшее раздражение россиян вызвало то, что в мае-июне Банковая (впервые за последние годы!!!) перехватила инициативу в "нормандских" и минских переговорах – реформировала свое участие в минской ТКГ и завела туда переселенцев из ОРДЛО, которых Киев считает представителями Донбасса. Эта идея не на шутку раздражает РФ, а ее автором в Кремле также считают Ермака.

Кстати, претензии к украинскому чиновнику были и у предшественника Козака – Владислава Суркова. И тоже из-за того, что украинский коллега не выполнил то, что в Кремле считали обещаниями.

Впрочем, это не значит, что его отстранение от процесса является банальной местью со стороны РФ. План Москвы – сложнее.

Нормандский конь

Коротко о том, как построена "Нормандия" сейчас.

Наивысший уровень – это встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции. Впрочем, саммиты – это вещь исключительная. За все время конфликта их было всего шесть: по два в 2014 и 2015 и по одному в 2016 и 2019 годах. И главное, эти встречи становятся возможными только в том случае, если четыре столицы достигли согласия на уровне советников лидеров. Это уже более живой формат, где нарабатываются проекты политических решений. Несколько более низким, но все еще политическим уровнем считаются встречи на уровне глав МИД. И, наконец, есть "рабочий" уровень политических директоров МИД, такая себе подготовка министерских встреч.

Весь этот механизм нужен для того, чтобы генерировать политические решения и согласовывать направления договоренностей. А потом эти договоренности воплощают (или, что бывает чаще, проваливают их воплощение) на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

А теперь – объясним, что именно предлагает изменить Козак.

Официально заявленная "главная идея" его письма заключается в том, чтобы резко уменьшить вес встреч советников, а все их полномочия передать министрам. При этом советники лидеров, мол, будут созваниваться только тогда, когда все договоренности будут согласованы и останется только подобрать свободное время в графике для проведения саммита.

На практике это, правда, работать не будет. В нормандском формате не было еще ни одного саммита, на который лидеры ехали бы просто для того, чтобы торжественно освятить своими подписями заранее согласованное и выверенное решение. В ситуации, когда все четыре государства знают, что именно Россия является агрессором в Донбассе, но сама Россия этого никогда не признает – саммиты всегда будут сложными и будут требовать самого тесного вовлечения советников на этапе подготовки.

Но то, что идеи России "убивают" шанс на эффективность нормандского формата – это еще полбеды.

В инициативе Козака спрятаны сразу два "троянских коня".

Это только то, что нашел автор этих строк – не исключено, что "закладок" даже больше.

Первая (меньшая) опасность – это возможная ревность со стороны Банковой и лично Андрея Ермака в случае, если его отодвинут от процесса, при этом повысив роль министра Кулебы.

России хорошо известно, что бывший помощник, а ныне председатель офис Зеленского пытается держать под единоличным контролем ключевые процессы, касающиеся Донбасса. То ли для того, чтобы оставаться главным и единственным источником этой информации для Зеленского, то ли по другим причинам – об этом можно только догадываться.

Для РФ появление ревности между руководителями ОПУ и МИД будет только плюсом.

Вторая (ключевая) проблема – то, что уменьшение политического веса и дееспособности нормандского формата будет способно полностью перевернуть схему работы ТКГ в Минске, повысив ее роль. Например, Козак в своем письме предлагает привлекать к нормандским переговорам представителя ОБСЕ, а также призывает в дальнейшем "учитывать позицию ОРДЛО" при согласовании протоколов нормандских встреч.

Напомню, "представителями ОРДЛО" Кремль считает боевиков так называемых "народных республик". И хотя деталей процесса Козак не описал, подобное "учитывание" неприемлемо, поскольку станет шагом к признанию боевиков субъектами переговоров.

А именно это признание является главной сверхзадачей переговоров. Это в Кремле искренне признают.

Вот, к примеру, цитата Дмитрия Козака из июльского интервью Госагентству ТАСС: "Если команда президента Зеленского будет вести последовательный, прямой и честный диалог с Донбассом, перспектива урегулирования конфликта есть. И в достаточно короткие сроки. Если позиция будет такой, как она достаточно откровенно демонстрируется в последние месяцы — вести переговоры только с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться, — то это прямой путь к замораживанию конфликта на многие годы".

Жест отчаяния

А теперь – к позитиву. Заявления украинских чиновников свидетельствуют, что риски, перечисленные выше, им хорошо известны. В частности, министр Дмитрий Кулеба, отвечая на брифинге в пятницу на вопрос ЕвроПравды, отверг такое переформатирование "Нормандии", при котором он бы получил больше полномочий. А еще отметил, что для работы Минской ТКГ важно сохранение полноценного нормандского формата.

В Германии, по данным ЕвроПравды, также не в восторге от ультиматума Козака и считают, что его письмо не имеет реальных оснований.

Да, впереди сложные переговоры. Да, Россия может просто остановить общение на уровне советников. Да, это может означать замораживание диалога по Донбассу. Но давайте признаемся откровенно: были ли основания ждать его реального успеха? Без сдачи Украиной ключевых позиций и заступания за красные линии – наверное, нет. Поэтому Украина вряд ли много потеряет в случае такой остановки.

При этом вина за такое развитие событий будет лежать исключительно на России, и переложить ответственность за это на Киев она не сможет.

Словом, из истории, запущенной письмом Козака, Москва рискует выйти с намного более слабыми позициями, чем было на входе.

Так зачем это было России?

Похоже, причина в том, что демарш Козака стал для Кремля вынужденным шагом. Что четкого плана действий у Москвы нет, и она будет корректировать политику по обстоятельствам.

А единственная причина, почему Москва пошла на этот рискованный демарш – это то, что в нынешнем формате переговоры вышли на трек, который вел РФ к еще более гарантированному проигрышу.

И действительно, Кремль в последние месяцы оказался в непривычном для себя положении – он потерял инициативу в "Нормандии", которую неожиданно перехватила Украина. В том числе – с идеей Банковой о том, чтобы ввести в состав Минской группы переселенцев с оккупированной территории, которых Украина в одностороннем порядке представляет как полноправных "представителей ОРДЛО".

Да, они еще не имеют признанного статуса, но этот шаг Украины в целом поддержали Берлин и Париж, и их участие начало "размывать" российских марионеток из "народных республик".

В этой ситуации Россия должна была во что бы то ни стало перехватить инициативу и попыталась сделать это с помощью "ультиматума Козака". Да, он не снимает проблем для РФ, но дает россиянам надежду "вырулить". Например, если Украина допустит ошибки.

Следовательно, задача Украины в реалиях нового нормандского конфликта – не ошибиться. И не поддаваться на шантаж. Избегать эмоциональных, а не выверенных шагов.

Киев должен твердо стоять на том, что без политического диалога "четверки" "Минск" не имеет смысла. Что Минская группа – это лишь инструмент, который реализует договоренности Украины с агрессором, достигнутые при посредничестве европейских лидеров, то есть в нормандском формате. Без участия каких-либо ОРДЛО.

А еще – избегать подковерных и не согласованных с МИД договоренностей, вроде "Консультативного совета". Потому что в конце концов они все равно станут публичными, и это может оказаться слишком болезненным.

Остается надеяться, что этот урок Банковая уже усвоила.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"