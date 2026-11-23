Самолеты дальнего радиолокационного предупреждения стран НАТО были задействованы для защиты воздушного пространства Польши после инцидента с российскими ракетами Х-101.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем блоге написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он сообщил, что эти самолеты предоставили союзники Польши по НАТО.

"Самолеты раннего предупреждения стран-членов Альянса уже усиливают защиту польского воздушного пространства. Это ответ на последние инциденты и проявление обязательств НАТО перед Польшей. Мы добиваемся дальнейшей поддержки", – отметил министр.

По его словам, это важное дополнение к наземным системам противовоздушной обороны, польским F-16 и истребителям стран-членов Альянса

Напомним, 20 ноября во время массированной атаки РФ на Украину польское воздушное пространство нарушили три российские ракеты.

Компоненты крылатых ракет Х-101 были найдены в трёх местах: Новый Липовец (Люблинское воеводство), а также Рудник-над-Сяном и Молодич в Подкарпатском воеводстве.

В субботу министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство выразит российской стороне свое "крайнее недовольство" в связи с нарушением польского воздушного пространства. Он добавил, что этот вопрос будет "обсуждаться и в Брюсселе, как в военных, так и в политических кругах".