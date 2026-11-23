Министерство иностранных дел России обвинило Эстонию в содействии Киеву из-за якобы разрешения украинским войскам использовать свое воздушное пространство.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на МИД России.

Как заявили в российском МИД, Эстония "сознательно и целенаправленно предоставляет свое воздушное пространство" украинским войскам, чтобы те запускали через ее территорию свои беспилотники.

"Эстония продолжает активно поддерживать киевский режим, негласно предоставляя свое воздушное пространство для пролетов украинских дронов с целью нанесения ударов по северо-западу России", – возмутились в МИД РФ.

Также в российском Министерстве иностранных дел заявили, что все факты и доказательства соучастия Эстонии в поддержке Украины "неоднократно фиксировались".

Кроме того, в понедельник, 23 ноября, в Министерство иностранных дел России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги, которому выразили протест в связи с решением закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря.

Решение о закрытии границы было принято после того, как российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.