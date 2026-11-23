Министр обороны Британии хочет выяснить, что произошло со Starlink и Starshield в Украине
Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине требуют четкого объяснения.
Об этом он сказал на брифинге в Киеве, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".
Как указал глава британского оборонного ведомства, такие сбои в работе систем Starlink и Starshield серьезно подрывают доверие.
"Что касается Starlink и Starshield – нам действительно необходимо досконально разобраться в том, что произошло, а также в том, как и почему возникли перебои в предоставлении услуг. Могу сказать, что этот вопрос обсуждали министры обороны по всей Европе. Это серьезно подорвало уверенность и доверие", – отметил британский министр.
Стритинг настаивает на том, что союзники должны получить четкое объяснение относительно перебоев со связью, почему и как они произошли.
12 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.
Впоследствии он заявил, что компания SpaceX в разговоре с Министерством обороны Украины сообщила, что не вводила ограничений в работе Starshield и что проблема носит технический характер.
В свою очередь президент США Дональд Трамп утверждал, что не слышал об ограничениях работы Starlink в Украине.