"Молодой Дуда": чем опасен для Украины успех польских ультраправых

Что стало ключевой сенсацией первого тура президентских выборов в Польше, прошедших 28 июня?

Результаты фаворитов были ожидаемыми - во второй тур вышел действующий президент Анджей Дуда с результатом 43,5% голосов и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получивший 30,4%.

Другое дело - результат кандидата от Аграрной партии Владислава Косиняка-Камыша, которому еще в начале мая прогнозировали 12,7% и который в результате получил 2,3% голосов, тем самым уступив даже кандидату от праворадикальной и евроскептической "Конфедерации" Кшиштофу Босаку.

Успех последнего часто называют чуть ли не главной сенсацией этих выборов. Сенсацией, которая может иметь значительные последствия как для внутренней политики Польши, так и для ее отношений с Украиной.

Новое лицо ультраправых

Формально результат Босака не является неожиданностью. Социологические опросы изначально прогнозировали ему около 6-7% поддержки, а на последних парламентских выборах "Конфедерация" набрала 6,8% голосов.

В итоге 28 июня Босак получил 6,8% голосов, вписавшись в прогноз.

Однако настороженность у политических аналитиков вызывает тот факт, что "Конфедерация" уже более полугода удерживает немалые рейтинги, а в абсолютных цифрах голосующих за праворадикалов стало на 61 тыс. больше в сравнении с осенью 2019 года.

Не менее важно также и то, что 23% избирателей возрастом от 18 до 29 лет, по данным TVN, проголосовали за Босака. Иными словами, четверть польской молодежи, приходящей на смену старшим поколениям и отвечающей за будущее страны, считает достойным кандидатом в президенты именно политика от партии, позиционирующей себя, мягко говоря, как националистическая.

Начать следует с экономической ситуации молодежи в Польше. Если речь идет о теме положения молодежи, то "системные" кандидаты либо не понимают молодых людей и их реальные переживания, либо не поднимают эту тему вовсе, а иногда они говорят о ней так сложно, что просто теряют связь с электоратом.

По данным Евростата на 2019 год, 45% поляков возрастом от 25 до 34 лет живут с родителями, а средний возраст выезда из родительского дома составляет 28 лет (на два года больше среднего показателя по Евросоюзу).

Причина такой статистики очевидна. Несмотря на укрепляющуюся и растущую экономику, материальная ситуация у молодежи затруднительна, стартовые условия на рынке труда неудовлетворительные, а стоимость недвижимости непропорционально велика их заработной плате.

Босак же в предвыборной программе обещал максимально простые и одновременно невыполнимые экономические и политические реформы.

Минимализация роли государства в экономике, снижение налогов, упрощение финансового законодательства, реформа Сената, президентства, правительства и т.д.

Кандидат от "Конфедерации" привлек молодых избирателей пониманием их ситуации и простотой предложений по выходу из нее. При этом реалистичность его предложений брать в учет не имеет смысла.

Не менее важно то, что на период предвыборной гонки выпало и начало экономического кризиса, связанного с локдауном из-за нового коронавируса. В связи с этим Босак в ходе кампании делал упор на экономические, более "твердые" темы, чем на мировоззренческие.

Хотя важность последних в рейтинге Босака преуменьшать никак нельзя. Тот факт, что он является более умеренным правым, чем другие представители "Конфедерации", однозначно сыграло свою роль.

Во время кампании он показал, что альтернатива "Праву и справедливости" на правом фланге есть. Более того, для некоторых избирателей Босак и вовсе напоминал более молодую версию Дуды.

Это позволило ему привлечь не только молодых, но и более взрослых поляков.

За него проголосовало 9% избирателей в возрасте от 30 до 39 лет и 4% от 40 до 49 лет.

Что интересно, в пользу Босака также голосовало немало поляков, которые находятся за границей на заработках. Например, в самом популярном пункте трудовой эмиграции граждан Польши - в Великобритании - Босак также занял четвертое место, а тот же Дуда оказался аж на третьем.

То есть можно смело утверждать, что польские трудовые мигранты недовольны действующей политикой, и винят они в этом кого угодно и готовы выбрать кого угодно, кто обещает эту ситуацию изменить.

Выход из политического гетто

Не менее важен и факт отношения к избирателям "Конфедерации".

Общество, специально или не специально, берет электорат "Конфедерации" в своеобразную "осаду", клеймя их как маргиналов или фашистов.

Однако это приводит отнюдь не к пересмотру политических взглядов избирателей "Конфедерации", не к их оттоку от Босака, а наоборот, к цементированию в группе со схожими убеждениями.

Поскольку логично, что если человек чувствует себя изгнанным большинством, то он будет крепче держаться за таких же, как и он, и искать среди них утешения.

Успех "Конфедерации" и Босака может повлиять не столько на Украину, сколько на украинцев, находящихся в Польше.

"Конфедерация", несмотря на то, что у нее есть определенные рейтинги и возможно даже политический потенциал, на данный момент полностью исключена из policy-making Польши.

Влияние политиков "Конфедерации" на формирование внутренней, а уж тем более внешней политики страны крайне ничтожно.

Однако наличие этой поддержки говорит об определенных настроениях в обществе, которые становится вся труднее не замечать. Недовольство нынешней политикой страны очевидно, особенно если говорить о молодежи, которая поставила Дуду на четвертое место в гонке, дав возможность Босаку обогнать действующего президента.

И недовольная правая молодежь может видеть виноватых в своих проблемах среди разных групп людей, проживающих в Польше. В том числе и мигрантов.

Более того, следует учесть хотя бы то, что избиратели Босака имеют немалое значение во втором туре.

Политические обозреватели ожидают, что электорат кандидата от "Конфедерации" перетечет к Дуде ввиду мировоззренческой близости двух политиков. Хотя Босак и заявил, что не выразит публичной поддержки ни Дуде, ни Тшасковскому.

Поскольку борьба перед вторым туром ожидается ожесточенная, следует задаться достаточно простым вопросом: как Дуда станет привлекать избирателей Босака? Ведь упор перед вторым туром будет делаться именно на них и на неопределившийся электорат.

Не означает ли это, что лозунги, до сих пор находящиеся вне "респектабельной" политики, внезапно будут там взяты на вооружение?

Автор: Владислав Сердюк,

политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист liga.net