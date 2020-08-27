Разрушить семьи, наказать инвесторов: чем грозит закрытие границ Украины для иностранцев

Вы иностранец, у вас есть бизнес в Украине и вы платите миллионные налоги в украинский бюджет? Забудьте об этом бизнесе – правительство Шмыгаля против того, чтобы вы им руководили. Разве что "по скайпу".

Вы западный экспат, уже несколько лет работаете в представительстве иностранной компании и поехали в августе в отпуск? Вернуться назад в Украину вам не позволят. У Шмыгаля против того, чтобы вы даже забрали вещи и документы из своей квартиры в Киеве, Одессе или Харькове. Украина для вас на ближайшее время закрыта. В конце концов, могли бы и воздержаться от поездки в отпуск в этом году.

Вы управляете иностранным неправительственным гуманитарным фондом, который ежегодно тратит в Украине миллионы евро, и поехали в штаб-квартиру своего фонда, чтобы согласовать новую программу помощи нашей стране во время пандемии? Оставайтесь за границей и дальше, назад вас пограничники уже не пустят. Украине не нужны иностранцы. У нас и свое правительство – "мастера спорта по борьбе с коронавирусом".

Это все могло бы быть смешно, если бы не было реальностью.

Решение, которое приняло в среду правительство Дениса Шмыгаля по предложению главы МВД Арсена Авакова, грозит Украине, без преувеличения, катастрофическими последствиями.

И речь идет не только о западных инвесторах или топ-менеджерах, части из которых МИД Украины может выдать индивидуальные разрешения в исключительном порядке. Проект Авакова становится катастрофой для тысяч украинцев из смешанных семей, где один из супругов – иностранец. Такие семьи по закону имеют право приезжать и временно проживать в Украине – но теперь, вопреки логике и международным конвенциям, они не смогут пересечь границу. Например, мать-украинка с ребенком, имеющим паспорт гражданина Австрии, Венгрии или США, не сможет вернуться домой. Только если оставит ребенка на границе.

Нет, это не преувеличение. Так написано в документе, содержание которого "Европейская правда" проверила у трех источников. Потому что поверить в такой нонсенс было сложно.

Но несмотря на это, проект Авакова был утвержден правительством единогласно!!!

Единственное, что Шмыгаль публично пообещал учесть – это просьба президента Зеленского о разрешении на въезд для белорусов, решивших сбежать в Украину из-за репрессий режима Лукашенко. Аваков же добавил, что разрешение на въезд каждого из них должно рассматриваться индивидуально, на уровне руководства Госпогранслужбы.

К слову, президента в правительстве тоже "прокинули". Если решение будет принято по "схеме Авакова", то на практике оно работать не будет. Об этом – далее в тексте.

Украинское правительство далеко не впервые удивляет карантинными решениями. Тот факт, что Кабмин только на протяжении лета четыре раза менял критерии допуска иностранцев в Украину, сам по себе свидетельствует о недостатке системности и продуманности политики государства.

Впрочем, пока эти решения традиционно принимали по инициативе Минздрава, и на заседаниях правительства их представлял министр Степанов. Почему сейчас это право передали МВД и министру Авакова – неясно, но логики правительственному решению это не прибавило. Скорее наоборот, принятый вчера проект – беспрецедентный по масштабам негативных последствий для государства.

Но, к счастью, у правительства еще остается шанс сделать шаг назад.

По информации ЕвроПравды, в ряде министерств уже поняли, насколько опасны новые правила, и поэтому еще вчера в правительство начали поступать просьбы внести изменения в постановление. Например, и.о. министра образования Сергей Шкарлет письменно обратился к Шмыгалю с просьбой исправить пункт о разрешении на въезд студентов. Ведь первоначальная редакция постановления, подготовленная Аваковым, закрывала границы также для иностранцев-контрактников, которые заплатили деньги за обучение в украинских вузах, но формально еще не зачислены в них.

Конечно, печально, что в правительстве начинают обдумывать свои решения уже после их принятия. В конце концов, у профильных министерств и не было возможности высказать свои замечания заранее – ведь еще накануне вечером этого проекта не было в повестке дня заседания! И конечно же, это не снимает вопросов о том, почему министры голосуют за такие решения (да еще и единогласно!!!), не проанализировав их...

Впрочем, исправлять столь вопиющие ошибки лучше поздно, чем никогда.

Но прежде всего нужно выяснить, зачем вообще ввели этот запрет.

Аваков, представляя свою инициативу на заседании правительства, заявил, что Украина ограничивает въезд иностранцев "с целью недопущения распространения в Украине второй волны COVID-19".

Это – абсолютная неправда.

Даже сам тот факт, что "противоэпидемические" меры правительства разрабатывали в МВД, уже выглядит странно. Но здесь есть основания говорить о преднамеренной неправдивости министра.

Даже если очень скептически относиться к аналитикам в ведомстве Авакова, сложно предположить, что там не понимали: тотальный недопуск иностранцев из всех стран, включая эпидемически безопасные, ничем не поможет Украине в борьбе с эпидемией. Например, в соседней Венгрии сейчас новых больных на душу населения в 15 раз меньше, чем в Украине. Так что мы выиграем, ограничив въезд венгров?!

Одна из версий причин такого решения, которая активно обсуждается (но официально ее не признают) – что на самом деле правительство приняло настолько алогичное и опасное постановление только для того, чтобы не допустить в Украину хасидов, которые каждую осень едут в Умань на праздник Рош ха-Шана (в этом году будут праздновать с 18 по 20 сентября). А чтобы не выделять этих паломников всех иностранцев и на всякий случай избежать подозрений в ущемлении евреев – чиновники решили закрыть въезд абсолютно для всех.

Это, к слову, объясняет, почему постановление представлял Аваков – ведь речь идет не только об эпидемической угрозе, но и об угрозе для безопасности.

Но ведь можно было не "стрелять себе в ногу" и закрыть въезд для граждан Израиля и США, из которых прибывает под 95% паломников. Тем более, что эти государства – одни из самых эпидемически опасных, и Украина могла ввести запрет, даже не акцентируя внимание на "слоне в лавке", то есть на реальной причине.

Впрочем, сейчас главное – как можно быстрее противодействовать и изменить постановление, грозящее катастрофическими последствиями, еще до его публикации.

Логичнее всего – оставить временные ограничения только для стран "красного списка".

А в конце сентября, после Рош ха-Шана, отменить и их. Вполне достаточной мерой является тестирование. Возможно, неоднократное.

Но и этого изменения мало. Правительство должно предотвратить катастрофические последствия для инвесторов, для смешанных семей и т.п. Даже если иностранец путешествует, к примеру, из США или из Испании и имеет право на проживание в Украине (по родственным связям, по работе и т.п.) – ему недопустимо отказывать в праве въезда. Иначе будут сотни историй наподобие описанных в начале статьи.

И напоследок, о Беларуси. Если оставить те формулировки, которые проговаривались на заседании правительства (когда высшее руководство пограничной службы индивидуально рассматривает каждый случай) – это сделает механизм допуска беженцев от режима, о котором просил Зеленский, совершенно нерабочим.

По сути, правительство планирует не выполнить просьбу президента, а лишь имитировать выполнение.

Во-первых, прилететь в Киев на самолете белорусы просто не смогут – по авиационным правилам им должны отказать в посадке еще в Минске. Во-вторых, даже на наземной границе это означает, что люди должны документально доказать, что они пострадали от режима Лукашенко. А это не всегда возможно. И в-третьих, у Украины уже есть опыт таких правил, на админгранице с Крымом, и они доказали свою абсолютную неэффективность, говорят правозащитники.

Все эти проблемы, опять же, можно снять, если ввести временные ограничения только для граждан стран из "красного списка" (Беларусь уже давно в "зеленом").

Правительство должно признать эти ошибки. Более того, ему придется это сделать, учитывая последствия. Но лучше пусть это произойдет уже сейчас – до того, как крайне вредное постановление вступило в силу.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"