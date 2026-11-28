Аэропорт Кёльна и Бонна на западе Германии вечером в пятницу, 27 ноября, на несколько часов приостановил работу из-за беспилотника, обнаруженного в опасной зоне.

Об этом сообщает DW, передает "Европейская правда".

Представительница аэропорта сообщила, что около 22:00 в небе над территорией аэропорта заметили неизвестный дрон. В связи с этим в аэропорту приостановили все взлеты и посадки рейсов.

Немецкая аэронавигационная служба расследовала инцидент и около 00:30 субботы объявила об отсутствии угрозы, после чего аэропорт возобновил работу. На данный момент никаких подробностей инцидента не сообщается.

Стоит отметить, что в Германии запуск дронов запрещен непосредственно в аэропортах, а также в радиусе одного километра вокруг территории аэропортов и пяти километров вдоль взлетно-посадочных полос.

Напомним, в польском аэропорту "Жешув-Ясьонка" впервые эвакуировали персонал диспетчерской башни после получения сигнала об угрозе с воздуха во время массированной атаки РФ на Украину.

А ранее самолёт, выполнявший рейс из Праги в Варшаву, был вынужден прервать посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена из-за беспилотника, который заметили на траектории захода на посадку.