Революция от Джонсона: как британская экономика должна оправиться от коронакризиса

Пандемія істотним чином вплинула на світову економіку, однак серед європейських держав найкритичніша ситуація спостерігається саме в Британії.

Масові звільнення працівників авіакомпаній, небачена з часів світової економічної кризи 2008-2009 років рецесія, загострення ситуації з нелегальною міграцією – лише частина викликів, які постали за останні місяці перед британськими політиками та суспільством.

Вестмінстер, у нас проблеми!

Негаразди почали супроводжувати економіку Великої Британії ще під час запровадження поступового карантину, однак нині досягли свого антирекорду.

Зниження темпів економічного зростання за перший квартал 2020-го досягло 2,2% – такого не пам’ятають з часів приходу Маргарет Тетчер до влади в 1979 році.

Далі гірше, адже за квітень-червень (II квартал) падіння сягнуло 20,4%. Впродовж червня відбулося зростання ВВП в межах 8,7%, однак у порівнянні з лютим 2020-го відбулося зниження темпів на 17,2%.

Проведене у червні-липні компанією Deloitte опитування керівників фінансових відділів великих британських компаній показало – лише 10% фірм вже відновили попередній рівень прибутків. Натомість 49% респондентів прогнозують відновлення британської економіки в кращому разі у другій половині наступного року, а 33% – у першій половині 2021 року.

Основні сфери, які найбільше постраждали навесні – будівництво, промисловість та послуги. Що ж до сфери послуг, то там падіння склало 17,6% у порівнянні з даними за лютий, хоч і спостерігається щомісячне зростання в 7,7%.

Департамент національної статистики у своєму звіті від 27 серпня наводить детальні дані про вплив коронавірусу на британський бізнес по регіонах та галузях.

Найгірша ситуація в Шотландії, де 54% компаній заявили про істотне зменшення товарообігу.

Потім йде Уельс з 52%, Англія – 51% та найкраща ситуація в Північній Ірландії – 50%.

Що стосується креативних індустрій, то там теж спостерігаються істотні зміни, адже сидячи певний час вдома навряд чи ситуація змінилася в кращий бік з відвідуванням британцями книжкових магазинів, театрів чи кінотеатрів.

Загалом збитки у сфері британських креативних індустрій складають 47%. Освіта та харчова сфера постраждали трохи менше, однак істотно: 30% і 23% відповідно.

Набагато гірша ситуація у сфері транспорту. Авіаперевезення впали на 95,7% в порівнянні з лютим, залізниця – на 75,1%, водний транспорт – на 32%, наземне сполучення – на 19,7%.

Компанії стали стрімко втрачати свої прибутки – важливо відзначити компанію British Airlines, збитки якої за квітень-червень склали 700 млн фунтів.

У відповідь компанія прийняла рішення звільнити 12 тисяч осіб, що вже викликало масштабні страйки.

Пандемія стимулює міграцію

Не менш актуальною темою поруч із загальною кризою в економіці є питання нелегальної імміграції через Ла-Манш.

Все почалося з того, що лідер партії незалежності Великої Британії Найджел Фарадж на початку серпня здійняв гвалт навколо цієї теми, нібито людей, які намагаються на човнах дістатися до Сполученого Королівства, не сотні, а тисячі чи, можливо, навіть мільйони.

Дійсно, ця проблема досить важлива, адже це пов’язано в першу чергу з питанням безпеки громадян Британії, яких варто убезпечити від надмірних контактів, щоб не підхопити коронавірус.

З іншого боку, питання це давно стоїть на порядку денному міністра внутрішніх справ Пріті Патель, яка у співпраці з французькими колегами ще навесні працювала над передачею цих людей на той бік Ла-Маншу.

Так, за квітень-травень було передано тисячу осіб. Більшою мірою шукачі кращої долі в Британії походять з Близького Сходу та Африки (Еритрея, Єгипет, Ємен, Ірак, Північний Судан, Сирія, Чад).

Не покращує ситуацію й затримка розгляду заяв нелегальних іммігрантів: якщо у 2018 році троє з чотирьох аплікантів мусили чекати від шести місяців і довше, щоб дізнатися свій результат, то минулого року ця ситуація спіткала вже чотирьох з п'яти осіб.

Загалом станом на кінець червня 2020 року всього очікують рішення 43 тисячі осіб, з яких 17 тисяч, тобто майже третина, в режимі очікування вже рік.

Збільшення новоприбулих мігрантів лише посилило тиск на бюрократичні структури міністерства внутрішніх справ.

"Чемпіон вільної торгівлі"

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон бачить вихід із ситуації у здійсненні "революції інфраструктури", коли вихід з економічної кризи (вітання американському президенту Франкліну Рузвельту з його "Новим курсом" 1930-х) краще знайти в громадських роботах, щоб вирішити одночасно проблему безробіття та падіння ВВП.

2 вересня британський уряд запропонував проєкт Kickstart Scheme для молоді, яка втратила чи шукає роботу. На це планується виділити 2 млрд фунтів.

Як це працюватиме? Будуть надаватися кредити на шість місяців особам 16-24 років в різних секторах економіки.

Усе це повноцінно запрацює в листопаді 2020 року. Роботодавці отримуватимуть кошти, релевантні загальній оплаті праці за 25 годин на тиждень, не рахуючи оплати страхування та мінімального внеску в пенсійний фонд.

Ще одна проблема, яка стоїть перед урядом Її величності – переговори щодо підписання угоди про вільну торгівлю із Євросоюзом вже давно зайшли у глухий кут.

Вже відбувається восьмий раунд переговорів, які тривають з березня, проте суттєвих зрушень, які би свідчили про врегулювання стратегічних, а не тактичних нюансів практично немає.

Сторонам занадто складно узгодити такі теми, як рибальство та подальша економічна співпраця (в тому числі питання кордону) між Ірландією та Північною Ірландією.

Про можливість непідписання, а точніше, неузгодження позицій заявив 1 вересня головний переговірник від Брюсселя Мішель Барн’є.

Лондон "має рухатися", якщо дійсно хоче угоди з ЄС, наголосив єврочиновник.

Попри всі проблеми, офіційний Лондон впевнений: повернути докоронавірусні темпи економічного зростання, а в перспективі й перевищити їх – цілком можливо.

Ключ до успіху, впевнені в уряді, лежить у прагненні стати "чемпіоном вільної торгівлі", що має повернути Великій Британії її економічну велич.

Автор: Єгор Брайлян,

історик, редактор Toynbee Prize Foundation