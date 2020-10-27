Замаскированный локдаун: как Италия готовится ко второй волне коронавируса

З 26 жовтня і майже на місяць уряд Італії закриває кінотеатри, театри, спортзали, басейни та гірськолижні курорти.

Країна, яка стала символом першої хвилі коронавірусу, поступово готується до другої. І хоча тотального локдауну в Італії обіцяють не робити, але жорсткі "точкові" обмеження уже розпочалися.

А одночасно – розпочалися потужні протести проти цих обмежень. І якщо уряду доведеться додатково продовжувати ці заходи, масштабного невдоволення уникнути не вдасться.

Уроки першої хвилі

"Замаскований локдаун" – саме так називають експерти та журналісти кроки італійського уряду щодо врегулювання ситуації із пандемією. Проте через те, що ситуація аж настільки гостро змінилася в Італії, уряду довелося швидко реагувати.

Дані Міністерства охорони здоров’я Італії про перебіг розповсюдження коронавірусної хвороби в Італії б’ють на сполох. Станом на 26 жовтня було зареєстровано 17 012 нових випадків, 141 смертельних (і при цьому зроблено 124 686 тестів), а 25 жовтня був новий "антирекорд" із 21 273 випадками захворювання та 128 смертельними (та із 16 1880 тестами).

Найбільш ураженими знову є північні Ломбардія (3 570 нових випадків) і Тоскана (2 171), а також південна Кампанія (1 981 випадок)

Новий указ уряду від 24 жовтня зобов’язує італійців на всій території країни мати при собі завжди засоби захисту органів дихання (маску для обличчя) та носити їх у приміщенні – навіть у приватних будинках, якщо до вас завітали сусіди чи друзі.

Виходити з дому, гуляти, займатися спортом на відкритому повітрі не забороняється, але маски повинні бути на обличчі людини скрізь і завжди.

Як бачимо, італійці добре засвоїли уроки першої хвилі.

На додачу уряд радить усім утриматися від використання громадського транспорту, окрім того, що потрібно по роботі чи за навчальної потреби, за станом здоров’я чи у виняткових ситуації крайньої потреби.

Обмежена робота закладів громадського харчування – вони можуть бути відкритими лише з 5 ранку до 6 вечора. Відсоток дистанційного навчання у загальних школах та університетах зростає до 75%. Виняток – лише початкова школа, яка залишається офлайн.

Діяльність тренажерних залів, басейнів, гірськолижних курортів, плавальних, оздоровчих центрів, спа-центрів знову припинилася, тоді як перукарні та косметологія залишаються відкритими.

Зачиненими будуть культурні центри, призупинена діяльність розважальних й ігрових залів, казино. Фестивалі, ярмарки та подібні заходи заборонені. Тут, звісно, італійці точно можуть не побачити традиційних різдвяних "ялинок", якщо після 24 листопада такі заходи продовжать.

Забороняються похоронні, весільні церемонії із запрошенням гостей (син Сільвіо Берлусконі встиг відсвяткувати весілля якраз до заборон). При цьому церковні богослужіння будуть проводитися, але із дотриманням соціальної дистанції в церквах.

Хто отримає компенсації?

Для прем'єр-міністра Джузеппе Конте поява нових обмежень була "нелегким" рішенням, але "крива заражень стала занадто тривожною".

"Ми впевнені, що це буде протягом короткого проміжку часу, необхідного для того, щоб поставити епідеміологічну криву під контроль… Якщо цього листопада ми будемо зважати на усі ці нові правила, ми зможемо утримати криву епідемії під контролем... і ввійдемо у грудень та різдвяні свята з більшою спокійністю", – вважає він.

Заходи, вжиті урядом, були в центрі запеклих внутрішніх дискусій та великого опору регіонів, які хотіли б додати інших заходів.

Для найбільш постраждалих компаній, для власників барів та ресторанів, тренажерних залів та басейнів загалом пропонуються певні "бонуси". Наразі італійський уряд дебатує про план допомоги різним категоріям населення, зокрема і рестораторам.

Мінекономіки Італії підрахувало та запропонувало 1,2 млрд євро для 350 тисяч компаній як компенсації за їх закриття чи за скорочення робочих годин. Об’єм виплат буде різним і проєкт таких змін до бюджету прем’єр-міністру потрібно разом із декретами представити у Палаті представників та Сенаті цього четверга, 29 жовтня.

Уряд передбачає два сценарії щодо економічних показників: один, який ще кілька днів тому вважався остаточним, із рекордним падінням на -9% ВВП; другий, наразі навіть іще більш вірогідний при високих показниках епідеміологічної кривою, є іще гіршим – 10,5% ВВП.

Реакція опозиційних сил не забарилася.

Наприклад, Маттео Сальвіні та партія "Ліга" готові подати апеляцію до регіонального адміністративного суду регіону Лаціо з проханням скасувати обмежувальні заходи, включені в указ прем'єр-міністра Конте від 25 жовтня.

Як політик повідомив у Facebook, що "губернатори Венето, Ломбардії, Фріулі-Венеції-Джулії, Умбрії, Сардинії та Молізе вважають неправильними обмеження, оголошені прем'єр-міністром Конте на пресконференції, аргументуючи це тим, що вони шкідливі для економіки та водночас не дають дійсно ефективного вирішення проблем щодо протидії вірусу".

Протестні настрої

Сьогодні італійські лікарні знову під пресингом, інтенсивна терапія потроху заповнюється, відчуття страху в серцях італійців відновлюється, а регіонам потрохи вривається терпець.

Урядові заходи були узгоджені на тлі соціальних заворушень по всій Італії.

У суботу ввечері, 24 жовтня, в Римі почалися заворушення, де представники неофашистської партії "Форца Нуова" мали сутички із поліцією. За день до цього сотні рестораторів протестували в Неаполі проти оголошення нового регіонального локдауну губернатором регіону Кампанія Вінченцо Де Лука.

"Є групи-антагоністи, які намагаються розпалити сутички. Ми повинні бути обережними", – сказав Конте.

Учора, 26 жовтня, протести пройшли Міланом. Протест проти урядових заходів відбувся надвечір, коли стихійна хода з декількох десятків демонстрантів опинилася під будівлею регіонального уряду Ломбардія, а потім рушила до центрального вокзалу з вигуками "Роботу, роботу" та образами на адресу прем'єр-міністра Конте.

Літали каміння, пляшки і петарди. Поліція випустила у демонстрантів сльозогінний газ.

У Кремоні ресторатори побили горщики перед префектурою, а потім залишили їх на землі, символізуючи своєрідне "кладовище", в Катанії вони кидали паперові бомби перед префектурою, у Віареджо молоді люди заблокували руху та випустили димові шашки та петарди.

У Турині протестують водії таксі, а вже незабаром у низці міст мають розпочатися протести рестораторів.

З моменту набуття чинності нового урядового декрету, демонстрації слідують одна за одною вдень і вночі, деякі мирні, організовані торговими асоціаціями, інші стихійні або які хаотично змінюють своє "обличчя".

Як і інші країни Європи, Італія мала влітку перепочинок, щоб підготуватися до другої хвилі.

Замість цього дорогоцінний час було витрачено на політичні дебати щодо ймовірного розколу уряду, сварки політиків, вірусологів та епідеміологів.

Питання лише в одному – якою буде ціна втраченого часу?

Автор: Вікторія Вдовиченко,

кандидат історичних наук,

асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"