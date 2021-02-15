Шантаж с "Миротворцем": как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС

Украина признает, что ущемляет национальные меньшинства. Точнее, одно меньшинство – венгерское.

Против сайта "Миротворец" должно начаться расследование, потому что его деятельность угрожает жизни венгерской евродепутатки.

То, что написано выше, звучит абсурдно. Это не настоящие новостные сообщения – но они могли стать реальными, если бы Украина приняла условия, которые выдвигал на переговорах в Брюсселе еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархейи, курирующий политику расширения и соседства ЕС – то есть, по сути, отношения с Украиной.

Надо отдать должное правительственной делегации – они категорически отказались выполнять прихоти партнера. Из-за этого решение о результатах Совета ассоциации Украина-ЕС оказалось под угрозой... В конце концов, Вархейи остался без поддержки даже со стороны европейцев и уступил – но не удержался, чтобы не навредить украинским партнерам по крайней мере в мелочах.

Таким образом, на этот раз кризиса удалось избежать, но системная проблема осталась. И она не только в еврокомиссаре, а в том, что его действиями руководят извне. К тому же – с помощью фейков.

"Европейская правда" восстановила ход событий и выяснила детали венгерской атаки. Об этом – далее в тексте. А тем, кто предпочитает видео, предлагаем эту историю в формате видеоблога.

Несуществующие "угрозы"

Совет ассоциации – это, наравне с саммитом Украина-ЕС, один из высших органов в наших отношениях с Европейским Союзом. Решения Совета, принятые по обоюдному согласию, становятся обязательными для исполнения обеими сторонами.

На прошлой неделе в Брюсселе состоялось заседание именно этого органа. Об ожиданиях и его запланированных результатах ЕвроПравда уже рассказывала (см. статью Не прорыв, но успех: о каких изменениях в отношениях с ЕС договаривается Шмыгаль в Брюсселе). Казалось, никаких неожиданностей не должно быть, ведь такие встречи готовят заранее и обычно едут с уже принятыми решениями.

Впрочем, что-то пошло не по плану.

Совместную пресс-конференцию украинского премьера и представителей Еврокомиссии несколько раз откладывали. Она началась лишь через час после назначенного времени.

Другая неожиданность ждала экспертов, которые знают, что по правилам ЕС комиссары не должны признавать заинтересованность в интересах собственного государства (после перехода на работу в Брюссель они становятся чиновниками Евросоюза). Но Оливер Вархейи – комиссар, назначенный по квоте Венгрии, – решил не скрывать, что вопрос венгерского меньшинства в Украине "близок его сердцу".

"В свете угроз и действий против представителей нацменьшинств мы рассчитываем, что власти этот вопрос решат", – заявил он, не уточнив, о чем идет речь.

Как выяснила "Европейская правда", эти слова были лишь отголоском бурной дискуссии, разгоревшейся до этого в закрытом режиме. Причем предпосылки этого спора – настолько нереальные и основанные на такой откровенной неправде, что вряд ли можно догадаться, какие именно "угрозы" настолько взволновали венгерского комиссара.

Не язык и не образование

Если бы журналистам, ожидавшим начала пресс-конференции в Брюсселе, на минуту включили трансляцию из зала заседаний, те могли бы подумать, что встреча завершена – ведь то, что происходило там на протяжении последнего часа, не всегда было похоже на "заседание".

Чиновники ходили по залу, собирались группками, дискутировали, рассказывают участники встречи с обеих сторон, общавшиеся с ЕвроПравдой на условиях анонимности. Члены украинской делегации даже звонили в Киев – согласовали с профильными коллегами рамки компромисса. Хотя были и выступавшие категорически против любых уступок.

Предметом дискуссии были правки к совместному решению, на которых настаивал Оливер Вархейи. Его предложения появились в последний момент перед заседанием, что само по себе противоречит обычаям ЕС, но еврокомиссар категорически требовал их учесть, утверждая, что его предложения критически важны. Конечно же, они касались национальных меньшинств – и комиссар не скрывал, что речь идет именно о венграх Закарпатья.

Текст предложений комиссара не является публичным, но несколько источников редакции рассказали об их содержании.

Как ни странно, речь шла не о языке и не об образовании.

Эти вопросы годами интересовали венгров больше всего, но на этот раз неожиданно вообще исчезли из дискуссии.

Вместо этого еврокомиссар требовал от Украины прекратить деятельность сайта "Миротворец". Конечно, в решении Совета ассоциации нелогично писать названия отдельных сайтов, не имеющих отношения к правительству, поэтому сформулировано было иначе: Вархейи предлагал, чтобы Киев обязался "расследовать" или "преследовать" тех в Украине, кто совершает незаконные действия "в отношении депутатов Европарламента" и "раскрытия их персональных данных". Заодно наша страна должна была признать, что такие незаконные действия действительно происходят и что такое развитие событий беспокоит как Киев, так и Брюссель.

Если вы не можете понять, о чем идет речь – не волнуйтесь, в этом нет ничего странного. Ведь обвинения Вархейи действительно не имеют оснований. Но участники украинской делегации о них уже знали, потому что накануне венгерский еврокомиссар провел встречу с украинским премьером, на которой требовал точно того же и получил отказ.

Украинцы и на той встрече, и на переговорах в расширенном составе отказались брать на себя ответственность за неправительственный сайт, а главное, в принципе не согласились, что существует проблема, требующая внимания на таком уровне.

Причем, по данным ЕП, на двусторонних переговорах Вархейи вообще был очень агрессивным, но когда дошло до вопроса "Миротворца", некорректность перешла черту. Украинские участники встречи затем передавали коллегам в правительственной делегации, что комиссар доказывал: в Украине "унижают" и даже "уничтожают" представителей венгерского меньшинства.

Но как бы бессмысленно это ни звучало – но на основании этих аргументов согласование итогового заявления Совета ассоциации оказалось заблокированным.

Миф о "списке смерти"

По сути, еврокомиссара беспокоила только одна страница сайте "Миротворец" – профиль евродепутатки Андреа Бочкор (вот ссылка на эту страницу по состоянию на прошлую неделю, когда происходили события в Брюсселе, на ней фото, имя, дата рождения и утверждение, что она "нарушает законодательство Украины путем получения второго гражданства").

Андреа Бочкор – член Европарламента от Венгрии с 2014 года, по списку партии Виктора Орбана, но в то же время – гражданка Украины. Прописана в Берегове, до избрания была преподавательницей венгерского университета на Закарпатье. Ее работа как евродепутата заслуживает отдельной публикацию (а коротко можно сказать, что Бочкор не помогает, а только системно вредит Украине).

Автор этих строк далек от того, чтобы становиться на защиту "Миротворца" – этот неправительственный проект не раз вредил нашей стране в международных кругах. Впрочем, очевидно, что появление на его страницах фото и имени Бочкор не значит абсолютно ничего!

Но вернемся к событиям в Брюсселе.

Собеседники "Европейской правды" несколько расходятся во мнении о том, насколько искренним был Вархейи в своих претензиях. Преобладало мнение, что он просто выполнял указание из Будапешта о том, чтобы давить на Украину именно через "Миротворца". Причем такую ​​оценку приходилось слышать не только от украинцев, но и от представителей европейской стороны.

Но как бы там ни было, даже в правительстве Орбана должен был быть кто-то, кто принял решение поднимать этот вопрос и отложить в сторону даже "святую" для Венгрии тему языка образования! Но почему, на каком основании?

Ответ на этот вопрос, возможно, дают публикации на некоторых закарпатских сайтах.

То, что Бочкор внесли в базу данных "Миротворца", в Киеве мало кто заметил, а вот для медиа, связанных с венгерским меньшинством в Украине, это определенное время было новостью номер один. Причем и телеканалы, и сайты с орбиты влияния Союза венгров Украины единогласно называли этот сайт... "списком смерти"!

Миф о якобы "списке смерти" с тех пор поддерживает и сама Бочкор. Именно так она называет его в сообщении на сайте ее фракции в Европарламенте. А сейчас она заявляет СМИ, что из-за своего присутствия в этом списке, мол, боится ехать в Берегово.

То, что это неправда, очевидно для любого в Украине, но для иностранцев может звучать довольно убедительно. И не исключено, что кто-то в Будапеште решил опереться на этот миф для атаки на Украину – но, к счастью, безуспешно.

Польза от... российского провала ЕС

Интересная деталь: несмотря на то, что действия комиссара Вархейи были совершенно неприемлемыми, Киев не хочет раздувать этот скандал. Узнать о нем удалось лишь от источников, общавшихся на условиях анонимности. В ответе же на запрос "Европейской правды" в правительстве отметили, что дружба с ЕС сильна, как никогда.

Так, профильная вице-премьерка Ольга Стефанишина в комментарии ЕП подчеркнула лишь позитивы – хотя и признала, что "определенные сложности" с венгерским вопросом действительно были, и возникли они неожиданно.

"Это первый раз за всю историю согласований, когда Европейская комиссия учла 95% предложений Украины, это свидетельствует об очень хорошем уровне взаимодействия. Впрочем, предложения по пунктам, касающимся нацменьшинств, мы действительно получили за три часа до заседания", – заявила она. Стефанишина отметила, что в ходе дискуссии удалось убедить партнеров: "Я настаивала, что Украина не может выйти без заявления. Но в то же время я настаивала, что в документе должна быть учтена позиция Украины, что в итоге и произошло".

Как удалось отразить венгерскую атаку?

Несколько собеседников ЕвроПравды, в том числе не из команды украинского премьера, рассказали, что благодарить за это нужно лично главу правительства.

После ультимативного требования венгерского комиссара о том, чтобы добавить в совместное заявление саммита фразу, которой Украина признала бы преследования меньшинств, Шмыгаль ответил отказом. Мол, если это условие ЕС, то мы готовы выйти к прессе и признать, что Совет ассоциации завершился без финального документа. Это будет плохой итог визита, но что поделаешь. Ставить подпись под таким неправдивым утверждением Украина не согласна.

И, возможно, именно таким провалом все бы и закончилось, но на нашу сторону встал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Помните, 10 дней назад Боррель посетил Россию, где над ним откровенно поиздевался глава российского МИД Сергей Лавров? (Мы подробно рассказывали об этом в статье Унижение вместо примирения: как визит Борреля в Россию стал историей позора ЕС)

Сейчас из-за этого откровенно неудачного визита к Боррелю в ЕС звучит немало замечаний и даже обвинений от европейских политиков. Так вот, на этом фоне провальная встреча с Украиной была бы для него неприемлемой! Поэтому в какой-то момент глава европейской дипломатии поставил вопрос ребром: "Мы не выйдем из комнаты, пока не найдем компромисс, который подходил бы и Украине". В итоге из текста вычистили упоминания о том, что Украина признает "ущемление" венгров, заявление Совета ассоциации согласовали и политики вышли к прессе.

Причем бросалось в глаза, что Вархейи был не в настроении – ведь на этот раз он проиграл.

Маленькая месть

Еще в начале текста мы упомянули, что комиссар Вархейи на пресс-конференции все равно поставил вопрос каких-то якобы "угроз нацменьшинствам" (хотя тогда осталось неясным, о чем вообще идет речь). Но на этом он не остановился и неожиданно заявил, что ЕС может и не согласиться на обновление Соглашения об ассоциации.

А это гораздо серьезнее, ведь пересмотр Соглашения – это официально задекларированная цель Украины.

Впрочем, беседы "Европейской правды" с источниками в Киеве и Брюсселе дают основания успокоить: реальной угрозы нет.

Дело в том, что решение о начале пересмотра Соглашения об ассоциации, в том числе ее торговой части, подтверждено официально, и этот процесс уже невозможно заблокировать, даже если Вархейи получит такое указание из Будапешта.

Но еще важнее другое.

Эта история доказала не только украинской стороне, но и представителям ЕС, очевидную предвзятость венгерского комиссара и то, что он готов действовать вопреки интересам как государства-партнера, то есть Украины, так и вопреки интересам самого Евросоюза, если это становится выгодным правительства Венгрии. Именно это, очевидно, имело место в минувший четверг на заседании Совета ассоциации. И другим представителям Евросоюза это совсем не понравилось.

А самое главное – то, что такие действия прямо запрещены законодательством ЕС! Статья 17.3 договора Евросоюза обязывает тех, кто назначен на должность комиссара, с момента своего назначения "не искать указаний и не получать указания" от собственного правительства, ведь еврокомиссар является чиновником ЕС, а не представителем своей страны (и получает за свою беспристрастность очень неплохую зарплату).

В том, что Оливер Вархейи не будет соблюдаться это правило, с самого начала не было особых сомнений. Но теперь, после того, как он вопреки общей позиции ЕС открыто перешел в атаку, основанную на откровенной лжи, этот факт доказан даже для евробюрократов. Поэтому отношение к его идеям в адрес Украины в Брюсселе в дальнейшем будет соответствующим.

И это – важный стратегический итого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"