Ловушка Трампа: как партия экс-президента США преодолевает зависимость от него

Серпень 2020 року. Дональд Трамп офіційно стає кандидатом від Республіканської партії на останніх президентських виборах

Дональд Трамп увійде в американську історію як президент, проти якого не лише двічі розпочинали імпічмент, а й як президент, який був двічі виправданий.

13 лютого з Трампа було знято обвинувачення в тому, що він підбурював натовп, який 6 січня атакував Капітолій.

З одного боку, прихильники Трампа радіють, що він був виправданий, його ж противники вважають, що він укотре зміг уникнути відповідальності.

Проте саме виправдання не зменшує запалу в лавах Республіканської партії, а навпаки, посилює внутрішнє напруження у партії.

Якими є шанси республіканців подолати "хворобу Трампа" і наскільки тривалим (та болісним) буде це лікування?

Семеро проти Трампа

Причиною імпічменту стали ганебні події 6 січня – дня, коли американський парламент мав затвердити результати президентських виборів у США, і до Капітолію увірвалися сотні прихильників Трампа.

В результаті нападу було призупинено роботу Сенату та Палати представників. П'ятеро людей загинули, були поранені.

У ніч на 7 січня Конгрес офіційно схвалює результати виборів, згідно з якими перемогу здобув Джо Байден. 13 січня Палата представників США вдруге оголошує імпічмент Трампу.

З одного боку, здавалося б нераціональним оголошувати імпічмент уже не чинному президенту, але його ініціатори були глибоко переконані, що таким чином вони убезпечать країну від зловживань Трампа у майбутньому.

Слухання у справі про імпічмент розпочалися у Сенаті 9 лютого. П'ять адвокатів, які мали захищати Дональда Трампа, залишили його команду напередодні слухань.

Сам експрезидент у слуханнях участі не брав. Процедура імпічменту базувалася на сильній лінії обвинувачення та слабкій лінії захисту.

У своїй заключній промові команда захисту Дональда Трампа засудила насильство 6 січня та стверджувала, що колишній президент був заплямований упередженими засобами масової інформації та став жертвою затяжної помсти його політичних опонентів.

Втім, за результатами проведених слухань за імпічмент проголосували 57 сенаторів із необхідних 67.

Окрім демократів, імпічмент підтримали семеро сенаторів-республіканців.

Це Річард Берр, Білл Кессіді, Сюзан Коллінз, Ліза Марковскі, Мітт Ромні, Бен Сассі та Пет Тумі.

Решта республіканців, навіть визнаючи провину Трампа, все ж не ризикнули проголосувати за його покарання.

Наприклад, лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл відразу після голосування в Сенаті виголосив промову, в якій розкритикував дії Дональда Трампа 6 січня, зазначивши, що "немає жодних сумнівів, що президент Трамп практично та морально відповідальний за провокування подій того дня. Жодних сумнівів".

Партія ідей чи партія Трампа?

"Наш історичний, патріотичний і прекрасний рух Make America Great Again тільки розпочався. У найближчі місяці мені є чим поділитися з вами, і я з нетерпінням чекаю продовження нашої неймовірної спільної подорожі для досягнення американської величі для всіх наших людей", – такими словами відреагував на рішення Сенату сам експрезидент Трамп.

Голосування у Сенаті показало, що експрезидент продовжує зберігати вплив у Республіканській партії. "Трамп, безумовно, і надалі буде силою в Республіканській партії. Вони (республіканці) повинні вирішити, як із цим бути", – вважає виконавчий віцепрезидент Центру американського прогресу Вінні Штакельберг.

Згідно з опитуванням, 48% республіканців хочуть, щоб Трамп залишався главою їхньої партії. Ще більше – 74% – хочуть, щоб експрезидент залишався активним політичним гравцем.

Звичайно, серед республіканців є і ті, хто вважає, Трамп порушив основні цінності партії.

Зокрема, член Палати представників США від штату Іллінойс Адам Кінзінгер переконує, що з президенством Трампа партія тратила моральний авторитет у багатьох сферах і настав час відновлювати справжні принципи партії. Він заснував антитрампівську платформу "Країна понад усе", яка має підтримувати колег, які відкрито виступили проти Дональда Трампа.

А підтримувати є кого.

Сенатори-республіканці, які голосували за імпічмент, переживають зараз не найкращі часи.

Наприклад, сенатор від Юти Мітт Ромні зазнав атак від місцевих республіканців та навіть отримав петицію, в якій зазначено, що він "є агентом Глибинної держави" (конспірологічна теорія, відповідно до якої у США є частина політиків, які впливають на ухвалення рішень без врахування позиції демократично обраного керівництва).

Цілком ймовірно, що сенатори, які підтримали імпічмент, можуть втратити свої місця на наступних виборах. Наприклад, Лара Трамп, невістка Дональда Трампа, розглядається як найімовірніший кандидат від республіканців у Північній Кароліні.

Тож ключовим викликом для Республіканської партії стане перезавантаження та відхід від лояльності до одного лідера, впевнений політичний радник низки видатних республіканців Ленхі Чен.

"Коли консервативний рух, коли Республіканська партія була успішною, це була партія ідей", – говорить він і додає: "А зараз багато республіканців більше зосереджені на розмові про нього (Трампа), ніж про те, що буде далі. І це дуже небезпечно".

Випробовування 2022 роком

Значною мірою "моментом істини" для республіканців стануть наступні вибори. 8 листопада 2022 року будуть обиратися усі 435 місць до Палати представників, а також 34 зі 100 місць у Сенаті.

Сенатор Мітч Макконнел, який де-факто стає лідером Республіканської партії на наступні два роки, в одному зі своїх інтерв'ю чітко заявив, що єдине, про що він піклується – це перемога на виборах 2022 року, проте ані він сам, ані його прибічники не прогнозують лінію поведінки прихильників Дональда Трампа.

Губернатор від Меріленду Ларрі Гоган, відомий своєю критикою Дональда Трампа, заявив, що "Трамп ще не написав свою фінальну главу", а "протягом наступних декількох років відбуватиметься справжня боротьба за душу Республіканської партії". Гоган вважає, що більше республіканців підтримали б імпічмент, якби вони не боялися наступного протистояння з колегами, що може загрожувати втратою кар'єри.

Дійсно, багато республіканських виборців досі бачать у Дональді Трампі лідера партії, враховуючи його звязки з донорами, активістами та представниками численних місцевих республіканських організацій.

Щоправда, за словами сенатора-республіканця від Луїзіани Білла Кессіді, експрезидент вже є силою, яка занепадає, і вже незабаром цю точку зору поділятимуть все більше республіканців.

Імовірна поразка на виборах 2022 року може стати "подарунком" для прихильників Трампа.

"Якщо ми повернемося (до влади) у 2022 році, це стане підтвердженням вашої політики. Але якщо ми знову програємо в 2022 році, то це буде підтвердженням, що ви не лише втратили Білий дім, але і Республіканська партія опинилася в поганому місці", – заявляє сенатор Ліндсі Грем.

"Важко уявити, що республіканці найближчим часом переможуть на національних виборах без прихильників Трампа", – сказав агентству Reuters стратег Республіканської партії Алекс Конант.

"Партія стикається зі складною ситуацією: вона не може перемогти з Трампом, але очевидно, що вона не може перемогти і без нього".

Аналітики прогнозують різні сценарії розвитку майбутнього Республіканської партії, від створення окремої фракції у рамках партії до її розпаду.

Тиждень тому Reuters оприлюднило інформацію, що 120 колишніх високопоставлених чиновників-республіканців обговорювали створення у Сполучених Штатах третьої правоцентристської політичної партії на противагу Республіканській партії під назвою Center Right Party або Integrity Party.

40% учасників обговорення підтримують створення нової партії, в той час як інші учасники виступають за створення окремої фракції.

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Хай там як, але до виборів 2022 року залишилося не так багато часу.

Менш ніж за півтора року Великій старій партії (як часто називають республіканців) слід стабілізуватися, щоб не розпочати свій шлях до забуття.

Втім, щоби врятувати партію, її лідерам потрібно вже зараз визначитися, як відповісти на "виклик Трампа". Яким би складним не виглядало зараз це рішення.

Автор: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES