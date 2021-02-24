20 видов неравенства: как Франция усилит борьбу с дискриминацией

Во Франции начала работу "платформа против дискриминации" – новая инициатива президента Эммануэля Макрона.

Анонсировал запуск платформы по борьбе с дискриминацией сам Макрон. Это произошло в декабре на фоне скандала с избиением полицейскими темнокожего продюсера Мишеля Зеклера.

"Сегодня, если у тебя не белый цвет кожи, тебя намного чаще проверяют, и это невыносимо", – заявил президент Франции, вызвав тем самым резкую критику со стороны полицейских профсоюзов, заявивших, что "полиция не является расистской и не выбирает себе правонарушителей".

500 юристов

"Любая дискриминация — это унижение, это насилие. Существование дискриминации напоминает нам о том, что (построение) Республики еще никогда не завершено", — заявил Эммануэль Макрон, назвав новую платформу "конкретным инструментом для того, чтобы положить конец несправедливости".

Отныне все, кто считает, что стал жертвой дискриминации любого рода, могут пойти на сайт antidiscriminations.fr или позвонить на горячую линию.

При заполнении формуляра на сайте вам предлагают выбрать "отрасль" проявления дискриминации: частное имущество и услуги; образование; работа в госсекторе; работа в частном секторе; жилье; государственные службы.

Критериев, по которым могут подвергнуть дискриминации, предлагается на выбор более двадцати.

Среди них: профсоюзная деятельность; возраст; внешность; генетические характеристики; религиозные убеждения; банковские операции; состояние здоровья; беременность; инвалидность; гендерная идентичность; место жительства; нравы; национальность; политические взгляды; сексуальная ориентация; происхождение, раса или этнос; ФИО; потеря автономности; пол; семейное положение; экономическая уязвимость.

В первые полдня на платформу поступило более 200 сообщений. Для сравнения: ранее аппарат уполномоченного получал примерно 5500 жалоб на дискриминацию в год, что, конечно, невероятно мало для 67-миллионной Франции.

Новая платформа находится под управлением службы уполномоченной по правам человека (которую назначает на этот пост президент, но которая, формально, ему не подчиняется).

"Наши юристы, а это 500 человек, специально обученные для решения вопросов, связанных с дискриминацией, смогут выслушать, ответить на вопросы и предложить решения", — заявила уполномоченная по правам человека Клэр Эдон.

В аппарате ведомства уточнили, что юристы направят человека либо к "компетентным органам" (полиция, прокуратура), либо в одну из неправительственных правозащитных организаций, либо сами начнут процедуру, которая закончится медиацией или юридическим преследованием.

При этом многие СМИ отметили, что запуск платформы произошел одновременно с принятием 16 февраля в первом чтении в Нацсобрании закона об "укреплении республиканских принципов" (который представители левых партий назвали "антимусульманским", а правые и ультраправые, наоборот, недостаточно жестким).

Виды дискриминации

В аппарате уполномоченной сообщают, что чаще всего (47%) французы подвергаются дискриминации на работе.

Основные виды дискриминации: по признаку происхождения (включая расу и национальность) — 24,5%, из-за инвалидности — 22,7%, по признаку пола — 12,7% (подчеркивается, что в подавляющем числе случаев страдают женщины)… Достаточно распространена дискриминация по возрастному признаку — 5,7%, и даже дискриминация из-за профсоюзной деятельности — 5%.

Почти половина "профсоюзников" заявили, что хоть раз в жизни становились жертвами этого явления. Впрочем, это все-таки не является предметом общенационального обсуждения, в отличие от расовой проблемы.

В июне 2020 года предыдущий уполномоченный по правам человека Жак Тубон выпустил доклад под названием "Дискриминация по признаку происхождения: необходимость срочно действовать".

Публикация доклада произошла на фоне продолжавшегося уже несколько месяцев санитарного кризиса, который "только усугубил стереотипы о жителях бедных кварталов, часто представляемых в общественном сознании как "недисциплинированные разносчики вируса", плохо соблюдающие социальную дистанцию и правила карантина", — отмечала газета Le Monde в связи с докладом.

Дискриминации по признаку происхождения подвергаются и иностранцы, и потомки иностранцев, а это 21% населения Франции.

Проблема носит системный характер, отметил Жак Тубон. "Дискриминация не является результатом индивидуальной логики некоторых сотрудников отделов кадров, которые отказываются нанимать чернокожих людей или людей арабского происхождения. Под вопросом вся наша система, воспроизводящая неравенство", — заявил уполномоченный.

Другой орган — Национальная консультативная комиссия по правам человека (CNCDH) — в своем ежегодном докладе (тоже июнь 2020 года) привел результаты соцопроса о том, какие во Франции существуют стереотипы на "национальной почве".

45% опрошенных заявили, что "ислам — это угроза для французской идентичности", 37% считают, что "иммиграция — основная причина отсутствия безопасности" в стране, 59% убеждены, что "многие мигранты приезжают во Францию только для того, чтобы воспользоваться системой социальной защиты", 60% заявили, что "рома очень часто используют детей"; 34% считают, что "евреи имеют особое отношение к деньгам".

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Критики проекта напоминают, что это не первая инициатива подобного рода. Например, в 2017 году была запущена правительственная платформа под эгидой Межведомственной делегации по борьбе с расизмом, антисемитизмом и ненавистью к ЛГБТ, и "это обернулось неудачей", заявил в интервью France Inter глава Представительного совета черных ассоциаций Франции (CRAN) Гислен Ведо.

Новая платформа antidiscriminations.fr строится на активном участии знающих проблему правозащитных ассоциаций, и это может увеличить ее эффективность, надеется Ведо.

Впрочем, проблема не только в операционных возможностях самой платформы, но и в том, что даже в случае обращения к ее специалистам у пострадавшего не так много шансов на то, что дискриминацию можно будет доказать юридически.

Ведь часто расизм и ксенофобия проявляются завуалированно, тонко, отмечал в докладе Жак Тубон, уточняя, что

лишь 12% из числа тех, кто подвергся дискриминации на работе по причине своего происхождения, шел в суд.

И наконец, многие СМИ отметили, что запуск платформы произошел одновременно с принятием 16 февраля в первом чтении в Нацсобрании закона об "укреплении республиканских принципов", который представители левых партий назвали антимусульманским.

Правительство не соглашается с такими обвинениями, уточняя, что закон не борется ни с одной религией, а направлен прежде всего на борьбу с исламизмом.

Запуск платформы стал возможностью для властей на практике доказать эти слова.

Текст Radio France International публикуется "Европейской правдой" с разрешения правообладателя