На внеочередном заседании Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 26–27 ноября, лидеры ЕС будут обсуждать, в частности, экономическую ситуацию.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил чиновник ЕС.

По его словам, в 10:00 лидеры соберутся для обсуждения экономической ситуации.

Около 12:00 заседание Европейского совета начнётся с обмена мнениями с председателем Европейского парламента.

Далее лидеры ЕС обсудят обновление руководства ЕЦБ и проведут рабочий обед, в ходе которого рассмотрят предложение Комитета по экономической и монетарной политике (PEC) относительно Многолетней финансовой рамки и потребностей Украины в финансировании на 2027 год.

После обеда заседание будет прервано для проведения консультаций групп государств-членов.

Ожидается, что Европейский совет возобновит работу поздно вечером в четверг, чтобы подвести итоги консультаций.

Как отметил чиновник, хотя запланировано, что саммит будет двухдневным, не исключено, что он может завершиться и за один день, в зависимости от результатов переговоров.

Сообщалось также, что внеочередное заседание Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 26–27 ноября, будет посвящено следующему долгосрочному бюджету ЕС и финансированию Украины, причем лидеры обсудят финансовые потребности Украины не только на 2027 год, но и на последующие годы.

Стоит отметить, что 18 ноября Европейская комиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит в размере до 45 млрд евро в 2027 году – в дополнение к 45 млрд евро, уже запланированным на следующий год в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что все 27 государств ЕС согласятся принять участие в новом кредите для Украины, включая Болгарию, Чехию, Венгрию и Словакию, которые накануне выражали нежелание участвовать в финансовой помощи Киеву.