Все меньше места для России: как год пандемии повлиял на украинскую торговлю
Пандемія COVID-19 стала ключовим фактором, який минулого року впливав на міжнародну торгівлю.
Тимчасові зупинки виробництва, нові обмеження на кордонах, розірвані логістичні ланцюжки – усе це стало стандартним інформаційним фоном минулого року. І очікування щодо цього негативного впливу ще рік тому були близькими до катастрофічних.
Але світова торгівля виявилась достатньо стійкою до шоків.
Якщо у квітні 2020 року Світова організація торгівлі очікувала, що глобальна торгівля товарами може скоротитися за рік майже на третину, то зараз фактичне падіння 2020 року оцінюється на рівні 9%. Звичайно, це теж дуже погано, але все ж таки не настільки катастрофічно.
Результати української зовнішньої торгівлі товарами також виявились кращими, аніж очікували рік тому, на початку пандемії.
Незважаючи на рецесію, експорт товарів скоротився менш ніж на 2% порівняно з минулим роком, а падіння імпорту товарів склало 11% (дані Укрстату).
Пандемія не змінила основні тренди зовнішньої торгівлі України, які намітились у 2019 році або й раніше.
Найпомітніші зміни зараз відбуваються у географії торгівлі, у першу чергу в експорті.
Вже у 2019 році Китай випередив Росію і став другим за значущістю торговельним партнером після ЄС, а також найбільшим партнером серед окремих країн. У 2020 році ця тенденція лише посилилась.
За підсумками року експорт до Китаю виріс на вражаючі 98%. Як результат, частка українського експорту в Китай подвоїлась і сягнула 14%. Для порівняння, частка ЄС у загальному товарному експорті знизилась до 38% через 10-відсоткове скорочення експорту в Європейський Союз, економіка якого сильно постраждала від пандемії.
У географічній структурі імпорту зміни були не такі вражаючі, бо тут динаміка переважно диктувалася внутрішнім попитом. Частка імпорту з ЄС зросла на два відсоткових пункти, до 43%, зокрема завдяки збереженню минулорічних показників торгівлі з Польщею.
Частка Китаю залишилася сталою на рівні 15%.
Єдиним суттєвим винятком став імпорт з Росії, який продовжував падати.
У 2020 році Україна ввезла на 35% менше товарів, ніж у 2019, на тлі торговельних обмежень, зокрема на імпорт добрив, з РФ, а також зниження попиту та цін на енергоносії.
У товарній структурі торгівлі у 2020 році також до певної міри збереглися тенденції попередніх років.
Зокрема, у експорті визначальну роль продовжили грати товари сільського господарства та харчової промисловості. Їхня частка склала 45%, незначно збільшившись у порівнянні з попереднім роком.
Падіння експорту зернових було компенсоване стрімким – на понад 24% за рік – зростанням експорту соняшникової олії.
Також збільшувався експорт готових харчових продуктів, мінеральних продуктів та хімії. Частка металів та виробів з них продовжувала скорочуватись і склала 18%, незважаючи на стрімке зростання світових цін у другій половині року.
|
Структура, % від загального
|
% приросту
|
2019
|
2020
|
2020/2019
|
Продукти тваринного походження
|
2.6
|
2.4
|
-6.9
|
Продукти рослинного походження
|
25.8
|
24.2
|
-7.9
|
Жири та олії
|
9.5
|
11.7
|
21.7
|
Готові харчові продукти
|
6.4
|
6.8
|
4.4
|
Мінеральні продукти
|
9.7
|
10.8
|
9.6
|
Продукція хімічної галузі, полімерні матеріали
|
5.3
|
5.5
|
1.9
|
Текстиль та одяг
|
1.7
|
1.6
|
-8.1
|
Взуття, головні убори, парасольки
|
0.4
|
0.3
|
-12.2
|
Метали та вироби з них
|
20.5
|
18.3
|
-11.9
|
Машини та обладнання
|
11.0
|
11.0
|
-2.2
|
Інші вироби
|
7.1
|
7.3
|
0.7
Товарна структура українського експорту, 2019-2020
Всупереч стереотипам, сировина не була основним продуктом українського експорту. Загалом в українському товарному експорті 2020 року сировина складала 35%, не змінившись порівняно з попереднім роком.
У експорті до ЄС частка сировини скоротилась до 29%, натомість частка перероблених товарів зросла за рік з 43% до 49%.
А ось у експорті до Китаю сировина дійсно домінувала – у 2020 році її частка становила 64% за рахунок активізації поставок в цю країну залізної руди та кукурудзи.
Ще одна суттєва відмінність між експортом до Китаю та ЄС – асортимент поставок.
Якщо розглядати економічно значущі експорті потоки (ми припускаємо, що це експорт вартістю понад $10 тис.), в цілому асортимент українського експорту складає близько 3100 найменувань з можливих 5200 на рівні 6 знаків УКТ ЗЕД.
В ЄС Україна везе понад 2400 найменувань, тобто 78% від загального асортименту, який українські експортери везуть у будь-яку іншу країну світу.
На цьому тлі асортимент поставок до Китаю здається вражаюче вузьким – лише близько 300 найменувань.
Це означає, що, незважаючи на стрімко зростаючу значущість Китаю як торговельного партнера, поставки на цей ринок дуже концентровані й не можуть ефективно замінити поставки на інші ринки, в першу чергу ЄС, який поглинає широкий спектр українських товарів.
До речі, в імпорті розрив між ЄС та Китаєм у асортименті поставок значно менший, хоча ЄС все ж постачає більшу кількість найменувань продукції в Україну, аніж Китай.
В імпорті найбільшою подією 2020 року стало стрімке скорочення імпорту мінеральних продуктів, у першу чергу енергоносіїв.
Внаслідок падіння як цін, так і попиту частка мінеральних продуктів зменшилась до 16%, що є найнижчим показником за історію незалежної України (минулий мінімум – 22% – було досягнуто у 2016 році, а відомий нам максимум на рівні 50% був у далекому 1996 році).
Це перший рік, коли Україна почала публікувати торговельну статистику за сучасною методологією, тому точної інформації, яку частку імпорту складали мінеральні продукти раніше, ми не знаємо. І хоча їхня частка, ймовірно, у 2021 році збільшиться на тлі відновлення економічного зростання, загальна довгострокова тенденція на зменшення залежності від імпортних енергоносіїв, думаю, збережеться.
Основу українського імпорту складають перероблені товари, на які у 2020 році припадало дві третини.
Це в першу чергу машини та обладнання, але також фармацевтична продукція, одяг, готові харчові продукти тощо.
У імпорті з ЄС та Китаю частка перероблених товарів була навіть вищою – 75% в імпорті з ЄС та 85% у імпорті з Китаю.
Сировина постачалась головним чином з третіх країн.
Підсумовуючи, попри пандемію у 2020 році зовнішня торгівля України зберегла основні тенденції минулих років.
Продовжилося зростання експорту в Китай. Однак ці поставки були сконцентровані на кількох товарних позиціях, тож Китай не зможе замінити, наприклад, ЄС як ключового партнера.
Натомість у експорті до ЄС, який і надалі був найважливішим торговельним партнером України, поступово зростала частка переробленої продукції й скорочувалась частка сировини.
В імпорті найбільшою новиною стало падіння частки мінеральних продуктів до менш ніж 16% вперше з часів незалежності.
Й хоча економічне відновлення 2021 року, вочевидь, призведе до збільшення імпорту мінеральних продуктів, довгострокова тенденція на зменшення залежності від імпортних енергоносіїв очевидна й має зберегтись, особливо на тлі переходу на альтернативні джерела енергії.
Автор: Вероніка Мовчан,
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Стаття підготовлена в рамках проєкту "Розуміння Угод про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою і Грузією", який реалізується консорціумом, до складу якого входять Центр європейських політичних досліджень (Брюссель), Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (Київ), "Реформатікс" (Тбілісі) та "Експерт-груп" (Кишинів) за фінансової підтримки Уряду Швеції