СМИ: США давят на Украину, требуя добиться снятия ограничений на белорусские удобрения

США давят на Украину, чтобы та смягчила ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси, и попросили Киев убедить европейские страны сделать то же самое.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

Агентство напоминает, что калий, питательное вещество для почвы, используемое для повышения урожайности, был основным источником валютных поступлений для Беларуси до того, как западные санкции, введенные из-за политических репрессий и поддержки Москвы в войне против Украины, подавили экспорт.

По словам собеседников агентства, в США считают, что отмена ограничений может помочь создать определенную дистанцию между Беларусью и Россией и улучшить отношения с Минском.

Ранее в этом году США уже отменили часть собственных ограничений на ввоз удобрений из Беларуси в рамках соглашения, по которому режим Александра Лукашенко освободил сотни политических заключенных.

Однако без отмены европейских санкций эффект от этого ограничен тем, что Беларусь не может использовать свои традиционные маршруты доставки через терминалы Балтийского моря и вынуждена полагаться на российские порты и железные дороги. Ключевую роль в транзите играют такие страны, как Польша и Литва.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил на закрытом заседании правящей Социал-демократической партии на прошлой неделе, что его страна и другие страны региона начинают испытывать давление со стороны США по транзиту калийных удобрений.

Впоследствии в Литве попытались смягчить эти комментарии, заявив, что давления со стороны США не было, а были лишь теоретические дискуссии по этому вопросу.

Литва не планирует менять свой запрет на транзит из соображений национальной безопасности, а также потому, что это противоречило бы санкциям ЕС, отметили в администрации литовского президента.

Ограничения ЕС запрещают транспортировку белорусских калийных удобрений через Литву – некогда ключевой экспортный хаб для этой продукции – до морского порта Клайпеда.

По словам источников, нет никаких признаков того, что ЕС намерен смягчить свои ограничения в отношении Беларуси.

Как сообщалось, спецпосланник США Джон Коул заявлял, что белорусские калийные удобрения могут быть очень полезными для США и должны идти через Литву, а потому он ожидает, что Вильнюс возобновит диалог с Минском.