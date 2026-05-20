В Польше задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) задержали трех граждан страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщил министр-координатор по вопросам спецслужб Польши Томаш Семоняк, информирует "Европейская правда".

Как отметил министр, задержанные – граждане Польши, мужчины в возрасте от 48 до 62 лет.

Им инкриминируют разведывательную деятельность – изучение размещения войск НАТО на территории Польши, а также создание и распространение материалов пропагандистского и дезинформационного характера.

"В отношении всех подозреваемых Районный суд в Белостоке применил меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. Расследование продолжается", – добавил Семоняк.

В конце апреля Федеральная прокуратура Германии задержала гражданина Казахстана, который, как считается, шпионил в пользу России из Берлина.

Также сообщалось, что в Польше задержали солдата Сил территориальной обороны по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки.