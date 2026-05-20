Сибига рассказал о начале консультаций с Венгрией по вопросу нацменьшинств

В среду 20 мая Киев и новая власть в Будапеште начали консультации по вопросам прав венгерского меньшинства с участием руководителей МИД и украинского вице-премьера по евроинтеграции.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Сибига сообщил, что утром 20 мая совместно с венгерской коллегой Анитой Орбан и вице-премьером по евроинтеграции Тарасом Качкой они открыли консультации экспертного уровня между Киевом и Будапештом по правам нацменьшинств.

Во вступительном слове министр акцентировал на стремлении Украины открыть новый раздел в отношениях с Венгрией, чтобы они были взаимно выгодными и основывались на доверии. Он поблагодарил за осуждение Венгрией недавних российских ударов, в частности на Закарпатье.

"Украина серьезно относится к теме прав нацменьшинств и сохраняет обязательства обеспечивать их в соответствии с европейскими стандартами. Мы понимаем, что это очень значимый вопрос", – отметил Сибига.

Также Сибига акцентировал, что вступление Украины в ЕС – в стратегических интересах Венгрии и будет возможностью для венгров и укрепить национальное единство, и обеспечить защиту прав венгерского меньшинства.

"Подчеркнул, что сейчас настало время создать надежную основу для открытия первого переговорного кластера с ЕС в мае этого года, и еще 5 – в июне. У нас с венгерской коллегой общая цель: воспользоваться этим моментом и обеспечить ощутимые результаты", – написал Андрей Сибига.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос приветствовала взаимодействие между Киевом и новой властью в Будапеште по вопросам прав венгерского меньшинства.

По данным СМИ, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет, чтобы венгерскому меньшинству в Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Непублично источники в ЕС называют открытие даже первого кластера "Основы" в мае нереалистичным замыслом.

