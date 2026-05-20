В Литве останавливали работу аэропорта Вильнюса и железную дорогу из-за воздушной тревоги

Из-за утренней воздушной тревоги в нескольких регионах Литвы и столице Вильнюсе приостанавливали работу аэропорта и частично останавливали поезда.

После объявления воздушной тревоги для Вильнюса воздушное пространство над столичным аэропортом закрыли. По меньшей мере два прибывающих рейса из-за этого перенаправили в Ригу, статус других будет уточняться.

Пассажиров на железнодорожных вокзалах в опасных регионах попросили пройти в укрытие, а отправление ближайших поездов отложили до отмены тревоги.

Поезда, которые находились в движении, доезжали до ближайшей плановой остановки, после чего людей просили пройти в укрытие.

Высшие должностные лица страны, включая президента, получили распоряжение спуститься в укрытие.

Около 10:50 воздушную тревогу отменили. Сейчас из официальных сообщений непонятно, залетел ли на территорию Литвы вероятный беспилотник, который стал причиной объявления тревоги.

В полиции заявили об отсутствии данных о том, что беспилотник упал на территории Литвы. С таким объявлением вышли после появления слухов в соцсетях, что якобы в Вильнюсе или где-то еще упал дрон.

В приграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.

19 мая в Эстонии впервые сбили из истребителя беспилотник, ставший причиной тревоги – вероятнее всего заблудившийся украинский ударный дрон.

