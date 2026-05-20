Высшие должностные лица Литвы получили указание спуститься в укрытие гражданской защиты из-за воздушной тревоги для столицы Вильнюса – в связи с риском присутствия ударных беспилотников в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Советник президента Гитанаса Науседы Фредерикас Янсонас подтвердил, что президента и сотрудников его офиса направили в укрытие.

Аналогичное распоряжение прозвучало в Сейме Литвы. Из громкоговорителей объявили, что из-за воздушной угрозы всех присутствующих в здании просят спуститься в укрытие.

Представитель премьера сообщил, что Инга Ругинене также ушла в укрытие.

Вскоре перед этим Минобороны Литвы объявило об угрозе с воздуха над частью территории страны – из-за фиксации дрона возле воздушного пространства Литвы со стороны Беларуси. Сообщили о начале операции НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским регионом.

Для столицы Вильнюса объявили красный уровень предупреждения и посоветовали гражданам до отбоя спуститься в укрытие.

Из официальных объявлений непонятно, пересек ли указанный аппарат границу страны и где находится.

В полиции отметили, что речь идет об инциденте, подобном тем, что на днях наблюдались в Латвии и Эстонии, и предупреждение граждан в такой ситуации является стандартной процедурой безопасности.

Вскоре перед публикацией этой новости, примерно в 10:50, объявили об отбое воздушной тревоги.

В приграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.

19 мая в Эстонии впервые сбили из истребителя беспилотник, ставший причиной тревоги – вероятнее всего заблудившийся украинский ударный дрон.