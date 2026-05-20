FT: в ЕС на следующей неделе обсудят, кто может стать переговорщиком с Россией

Министры иностранных дел ЕС в ходе встречи на Кипре на следующей неделе обсудят преимущества возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по мирному урегулированию в Украине.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

FT также отмечает, что в ЕС обсуждают, мог ли бы бывший председатель Европейского центрального банка Марио Драги или экс-канцлер Германии Ангела Меркель представлять их на возможных переговорах с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

По словам собеседников издания, кроме Драги и Меркель, правительства других стран предложили в качестве возможных кандидатов президента Финляндии Александра Стубба и его предшественника Саули Ниинистё.

Обсуждения на Кипре состоятся после того, как Вашингтон и Киев выразили поддержку тому, чтобы Европа наладила диалог с российским правителем по войне в Украине, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.

Администрация Дональда Трампа, которая сейчас отвлекается на собственную войну на Ближнем Востоке, сообщила коллегам из ЕС, что не возражает против того, чтобы Европа вела переговоры с Путиным параллельно с мирными переговорами под эгидой США, отметили трое из этих лиц.

"Они (США. – Ред.) знают, что это не работает", – сказал один из них, имея в виду существующие усилия по прекращению конфликта.

Обсуждение этого вопроса между столицами происходят на разных уровнях, сообщил источник, знакомый с переговорами, причем существует вероятность проведения формальных дискуссий между лидерами ЕС на саммите в июне.

Украинский чиновник отметил, что президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы европейскую сторону в переговорах с Россией возглавлял "кто-то вроде Драги" или "сильный, действующий (государственный) лидер".

По его словам, ожидается, что Зеленский обсудит этот вопрос с лидерами Франции, Германии и Великобритании позже на этой неделе.

Источники также отмечают, Драги считается надежным человеком и пользуется уважением во всем ЕС, а его технократический опыт мог бы подойти для этой ситуации.

Один европейский чиновник отметил, что хотя Ниинистё "один из немногих европейцев, которые имеют рабочие отношения с Путиным... россияне сейчас очень недовольны Финляндией".

"Я думаю, что это должен быть кто-то из таких стран, как Нидерланды или Португалия, которые не имеют того багажа, как страны на востоке", – добавил он.

На встрече министров иностранных дел ЕС также будут обсуждать, чего Европа будет требовать в постконфликтных отношениях с Россией, какие у них есть красные линии по потенциальному урегулированию в Украине и какими будут их условия для начала любых переговоров с Кремлем, добавили источники.

Некоторые правительства обеспокоены самой дискуссией и опасаются, что она лишь высветит разногласия в ЕС по Украине и России.

Между тем советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис считает, что контакты с РФ могут быть налажены, но исключительно по вопросу мирного соглашения по Украине.

Сообщалось также, что Меркель отказалась от роли переговорщицы, но призвала лидеров ЕС к прямым переговорам с Кремлем с целью прекращения войны в Украине.