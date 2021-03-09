"Спутник" по-итальянски: как российскую вакцину готовят к производству в Европе

Не секрет, що Росія системно розігрує "карту Sputnik V" у країнах ЄС, переконуючи їх віддати перевагу закупівлям російської вакцини. Та якщо про постачання "Спутніка" до Угорщини та Словаччини та про лобізм у Чехії та Хорватії багатьом відомо, то італійська історія донедавна лишалася переважно без уваги.

Між тим, у інформаційному полі Італії вже третій тиждень системно розповідають про чудодійну російську вакцину, яка розв’яже всі поточні пандемічні проблеми. Рупорами цієї кампанії є давно перевірені агенти впливу РФ у Італії. За пропагування російської вакцини взявся експрем’єр та медіамагнат Сільвіо Берлусконі, а також лідер однієї з найпотужніших політичних сил Італії Маттео Сальвіні.

Як наслідок, у останні тижні в країні всерйоз обговорюють можливість вакцинування населення "Спутніком". Ба більше, у Італії може розпочатися виробництво російської вакцини - Відповідну угоду один з італійських виробників нібито підписав 8 березня.

І головною перепоною лишається позиція Євросоюзу, який не дає згоду на використання російської вакцини через сумнів у її безпечності та ефективності.

Карликова вакцинація

25 лютого республіка Сан-Марино - карликова держава, яка оточена Італією - оголосила про початок щеплення своїх громадян саме російською вакциною.

Сан-Марино не входить до Європейського Союзу, тож не має юридичної потреби слідувати спільним правилам ЄС, тож їй простіше ігнорувати дозволи Європейської агенції з питань медикаментів (EMA, European Medicines Agency) яка досі не дала дозвіл на використання "Спутніка". Отже, рішення щодо дозволу на використання російської вакцини країна ухвалювала самостійно.

І це не є дивним для тих, хто слідкує за зростанням впливу Росії у Сан-Марино.

Маленьку республіку з населенням майже 33 тисячі людей в італійських ЗМІ часто називають російським клондайком.

Росіяни вкладаються там у нерухомість. А ще - використовують цю карликову державу для обходу санкцій.

Річ у тім, що влада Сан-Марино не доєдналася до європейських санкційних рішень щодо РФ, а Москва на знак подяки з 2016 року дозволила імпорт сан-маринської сільгосппродукції. Або ж італійської, перемаркованої під сан-маринську. Як наслідок, експорт продовольчої продукції з Сан-Марино до РФ, який до 2015 року був взагалі відсутній, надалі вибухово зріс, і в 2018 році склав 2 млн євро, чи то 20% постачань звідти..

На додаток, це дозволило карликовій республіці залучити інвестиції з РФ - нині росіяни викуповують там молочні та ковбасні заводи. А вплив РФ на рішення тамтешньої влади додатково зріс.

Та повернемося до вакцинації. 23 лютого мікрореспубліка отримала 7500 доз російської вакцини, і невдовзі має отримати стільки ж - для другої прививки. У тамтешньої влади було достатньо підстав виправдати своє рішення навіть попри те, що ефективність російської вакцини не доведена - адже їй, через глобальний дефіцит, не надійшли дози, які вона очікувала отримати з Італії в рамках програми закупівель ЄС.

Між тим, постачання "Спутніка" до Сан-Марино, що вмістилося у мікроавтобус, стало однією з найефективніших піар-дій російської влади, і вплинуло на значно ширший регіон. Передусім - на Італію.

Адвокати "Спутніка"

Станом на зараз у Італії проведено понад 4 мільйони вакцинацій. Абсолютна цифра велика, але у відсотках вона вже не вражає: менше 6% людей отримали принаймні одну дозу. Вакцинація просувається, але дефіцит вакцин є відчутним.

А от у Сан-Марино, завдяки дуже невеликій у абсолютних цифрах партії "Спутніка", вже є матеріали для того, щоби вакцинувати чверть (!) населення.

І саме це стало козирем друзів РФ у публічній дискусії, яка розпочалася в італійському суспільстві.

Ідею про те, щоби Італія, як і Сан-Марино, доєдналася до закупівлі "Спутніка" навіть до його перевірки, підхопив Маттео Сальвіні, лідер правої партії "Ліга", відомий своїм теплим ставленням до Путіна, а також переговорами щодо російського фінансування своєї партії в обмін на лобіювання інтересів Москви в ЄС.

Після перемовин з міністром охорони здоров’я Сан-Марино Роберто Чіаватта, Сальвіні заявив що карликова держава готова надати російську вакцину італійським лікарням, якщо італійський уряд дасть згоду. А у інтерв’ю телевізійному каналу LA7 Маттео Сальвіні також оголосив про свою готовність особисто домовлятися з Владіміром Путіним про постачання "Спутніка" для Італії, та пошкодував, що не має приватного номеру телефону російського президента.

До закликів Маттео Сальвіні долучився ще один надійний друг Путіна в Італії, експрем’єр Сильвіо Берлусконі, який після початку низки розслідувань проти нього не відвідує Італію й тимчасово мешкає на лазурному узбережжі Франції поблизу Ніцци, але все ж зберігає чимало прихильників у італійському суспільстві.

Берлусконі закликав прискорити схвалення російської вакцини, запевнивши країну в тому, що італійські фахівці, мовляв, дослідили вакцину з РФ і підтвердили її безпечність та ефективність.

От тільки ці дані виявилися відвертим фейком.

І Берлусконі, й усі інші проросійські політики Італії, просуваючи "Спутнік", посилаються на експертну думку з Національного Інституту інфекційних захворювань Спалланцані.

Проте тамтешні епідеміологи вакцину не досліджували, а мали у своєму розпорядженні лише звіт російських авторів, який опублікував науковий журнал Lancet 2 лютого 2021 року. Ця публікація викликала неоднозначні відгуки у наукових колах через брак об’єктивних даних.

Про щеплення російською вакциною заявив посол Італії в Росії Паскуале Терраччіано. Ця подія супроводжувалася гучною медіакампанією від Russia Today. Посли інших європейських держав у Росії утрималися від коментарів італійській газеті Corriere della Sera, чи планують вони робити щеплення російським препаратом.

Промислова вакцинація

Між тим, саме Corriere della Sera, італійська газета та онлайн видання з найбільшою читацькою аудиторією, майже щодня, а й іноді двічі на день продукує новини про ситуацію з російською вакциною. На шпальтах Corriere можна знайти інформацію про ефективність російської вакцини, про зручні центри вакцинування, облаштовані навіть в московському ҐУМі, та про нібито наявність вакцини в широкому доступі.

Останнє, втім, є неправдою.

У той час як Росія докладає усіх зусиль для просування "Спутніка" за кордоном, у самій РФ є відчутний дефіцит вакцин. Наразі вакциновано близько 4 млн росіян, тобто менше 2,8% населення - і цей показник удвічі нижчий ніж у тій самій Італії.

Між тим, у Москві знайшли контраргумент та пропонують виготовлення російського препарату на території Італії.

І ця ідея вже обговорюється в уряді.

Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца вихідними заявив, що Італія не має будувати "націоналістичні бар’єри" стосовно вакцин і повинна думати над виробництвом "Спутніка" та, звісно ж, над його використанням, щойно європейська агенція EMA схвалить цю вакцину. "Щойно це відбудеться, а я сподіваюся, що це станеться швидко, ми будемо готові до співпраці з російською владою щоб, можливо, посилити виробництво (цієї вакцини)", - заявив він.

Поки що, попри гучну промоцію російської продукту, новопризначений прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі утримується від будь-яких заяв чи натяків щодо "Спутніка". Технократ Драґі не присутній в жодній соціальній мережі та віддає перевагу комунікації через офіційні канали.

Наразі він та його команда працюють над новим планом вакцинації населення. Днями прем’єр звільнив з посади уповноваженого комісара з регулювання пандемії Доменіко Аркурі та призначив на його посаду військового генерала Франческо Паоло Фільюоло. Рішення прем’єра демонструє намір підключити військові канали для вирішення проблеми логістики вакцинування населення.

Адже попри затримки у поставках замовлених Італією вакцин Pfizer-BioNTech та Astra Zeneca, чи не більшою проблемою виявилася неспроможність попереднього уряду ефективно організувати вакцинування населення.

А прискорення щеплень вже сертифікованими вакцинами саме по собі може знизити аргументи прибічників російського "Спутніка", який і без того лишається в дефіциті.

Втім, списувати "в утиль" зусилля італійських лобістів РФ поки що зарано.

У неділю Італо-російська торгівельна палата повідомила про підписання договору між російським власником патенту на "Спутнік" та італійською компанією Adienne Srl (входить до холдингу Adienne Pharma & Biotech) про виробництво "Спутніка" на двох італійських заводах Adienne. Чи йдеться про підписання твердого договору, чи просто меморандуму - наразі не повідомляється.

Виробництво вакцини нібито має розпочатися у червні, а до кінця року буде вироблено 10 млн доз. Та у виробників російської вакцини є серйозна перепона: вона досі не сертифікована в ЄС. А отже, отримати дозвіл для її використання у Італії буде непросто.

Днями росіяни зробили крок до того, щоби відкрити доступ своєї вакцини на європейські ринки. 4 березня німецька філія російської фармацевтичної групи R-PHARM зробила запит до EMA на отримання дозволу для Sputnik V на застосування на території ЄС. Цей орган має перевірити, чи справді продукт, який пропонує Росія, є вакциною, і чи дійсно його ефективність є доведеною, як це стверджують у Москві.

Зараз у EMA дуже радять державам-членам ЄС не поспішати з дозволом для "Спутніка" до його авторизації. 7 березня голова правління EMA Кріста Віртумер-Гохе у телеінтерв'ю порівняла неавторизоване використання "Спутніка" до його перевірки з "російською рулеткою".

Однак це ще не визначає результати експертизи EMA. У разі, якщо відповідь агенції буде позитивною, розклад сил суттєво зміниться, а лобісти РФ у Італії автоматично отримають вагомі козирі.

І не лише у питаннях, які стосуються вакцинації.

Автори:

Ярина Груша-Поссамай, з Італії для "Європейської правди"

Сергій Сидоренко, редактор "Європейської правди"