ЗМІ: італійські прокурори допитали російську журналістку у справі "Ліги"

Міланські прокурори допитали журналістку російського агентства ТАСС Ірину Александрову у розслідуванні підозр щодо незаконного російського фінансування ультраправої партії "Ліга", яка на час ймовірних переговорів щодо угоди перебувала при владі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Александрова з'являється на відео з пресконференції лідера "Ліги" Маттео Сальвіні в липні 2018 року в Москві і при цьому вона публічно дякує за організацію "зустрічі" ексречнику партії Джанлуці Савойні, керівнику асоціації "Ломбардія-Росія", який перебуває під слідством щодо міжнародної корупції.

Нині перевіряються нові аудіофайли телефонних дзвінків з мобільного телефону адвоката Джанлуки Меранди. Савойні зустрівся з росіянами 18 жовтня 2018 року разом з двома іншими італійцями, адвокатом Меранда та колишнім банкіром Франческо Ваннуччі, і нібито обговорював операцію, яка стосувалася енергетичної компанії Eni і яка, за даними джерел, так і не відбулася.

Савойні, президент асоціації "Ломбардія-Росія", на аудіозаписі, зробленому в російському готелі, говорить про можливість отримання фінансування шляхом "відкатів" з покупки нафти.

Савойні - колишній речник лідера "Ліги", Маттео Сальвіні, який описав справу як "фантазію". Але пізніше стало відомо, що Сальвіні домовлявся про те, щоб Савойні був присутній на зустрічі з російською делегацією в Римі, хоча той не працював в уряді.

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Двох росіян видання BuzzFeed назвало Андрієм Юрійовичем Харченком та Іллею Андрійовичем Якуніним. Підтвердження їхніх осіб надійшло від джерел, близьких до розслідування стосовно Савойні.

Двоє росіян, за словами BuzzFeed, мають зв'язки з ультраправим пропагандистом Александром Дугіним та Владіміром Плігіним, політичним діячем, близьким до президента Росії Владіміра Путіна.

Слідчі отримали запис переговорів у готелі "Метрополь" від журналіста L'Espresso. Розмова, можливо, була записана на мобільний телефон одного з присутніх італійців.

Постанова Верховного касаційного суду в середині грудня підтвердила те, що вже було встановлено Апеляційним судом, а саме те, що вилучення мобільних телефонів та інших матеріалів, зроблених Савойні, були законними і що розмова, записана в "Метрополі", є достовірною.