В Фонд поддержки энергетики Украины поступил очередной взнос от Эстонии в размере 50 тысяч евро.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, информирует "Европейская правда".

Таким образом, общий взнос Эстонии в Фонд вырос до 2,695 млн евро, отметили в ведомстве.

В Минэнерго сообщили, что в целом в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступили грантовые средства на сумму почти 2,433 млрд евро от 41 иностранного спонсора из 27 стран-партнеров и трех международных организаций.

Своими взносами доноры помогают закупать самое необходимое оборудование для проведения ремонтов и восстановления энергетических объектов Украины после российских атак, напомнили в ведомстве.

Ранее в Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос от Ирландии в размере 25 млн евро.

Также сообщалось, что Дания внепланово выделит в виде гранта 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.

Норвежское правительство в конце октября объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.