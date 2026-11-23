Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что создание единых европейских вооруженных сил может навредить в случае нападения России, поскольку на согласование совместных действий с Альянсом и национальными армиями уйдет много времени.

Об этом он сказал в выступлении на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, передает "Европейская правда".

Рютте пояснил, что он не выступает против создания европейской армии, но в случае реализации этой инициативы считает целесообразным упразднить национальные армии стран ЕС, чтобы они не дублировали обязанности друг друга.

"Моя позиция всегда заключалась в том, что если существуют европейские вооруженные силы, то не может быть и национальных вооруженных сил. Соединенные Штаты имеют единые вооруженные силы. Не существует отдельной армии или флота для штата Нью-Йорк или для штата Калифорния. Это единые интегрированные вооруженные силы Соединенных Штатов. Если Европа сможет это реализовать – прекрасно", – заявил генсек НАТО, выразив неуверенность в том, что это произойдет в ближайшее время.

Чтобы наглядно объяснить свою позицию, Рютте предложил представить потенциальный сценарий нападения России на европейские страны и то, как на это будут реагировать войска НАТО, национальные армии и общие вооруженные силы ЕС в случае их создания.

По его словам, на координацию военных решений уйдут недели, а Россия за это время сможет продвинуться вплоть до Нидерландов.

"Я бы не советовал, чтобы все национальные вооруженные силы сотрудничали в рамках НАТО, а в дополнение к этому еще и создавали крупную европейскую структуру. Ведь тогда, если Путин нападет, нам сначала понадобится две-три недели, чтобы договориться, кто что будет делать, и к тому времени он, вероятно, уже окажется в Роттердаме, прежде чем мы примем решение. Вот такая у меня аргументация", – заявил генсек Альянса.

Рютте добавил, что, по его мнению, координация и распределение обязанностей между НАТО и ЕС в настоящее время налажены "очень хорошо".

Как сообщалось, 71% европейцев хотели бы, чтобы Европейский Союз имел собственную армию, что свидетельствует о растущей обеспокоенности в отношении надежности США и глубоких разногласиях по поводу войны России в Украине.

В марте европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС нуждается в общей армии из-за сокращения военного присутствия США на европейском континенте.