Называть вещи своими именами: что думает Чехия о движении Украины к ЕС и войне с Россией

Останнім часом, після новин про підрив росіянами військових складів у Чехії, "Європейська правда" чимало писала про українсько-чеські відносини.

Цю країну багато хто вважає "лояльною до РФ" державою. Ця думка ґрунтується на діях президента Земана, але чеські активісти щоразу спростовують цю думку і наголошують: Земан не відповідальний за зовнішню політику і його ідеї не є популярними (детальніше - у статті "Як працює група підтримки Кремля у Чехії та поза нею").

Тепер до роз'яснення позиції Праги долучився і уряд. ЄвроПравда публікує статтю заступника міністра закордонних справ Чехії, який прямо називає дії РФ проти України війною, а також каже про підтримку України та її європейського майбутнього.

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Світ звик описувати боротьбу з сучасною пандемією військовими термінами. Але ми в Європейському Союзі часто забуваємо, що на європейському континенті, зовсім близько від кордону з Європейським Союзом, досі продовжується справжня війна.

Протягом останнього року Україна воює на два фронти: проти агресії, що підтримується Росією на сході країни, та проти глобальної пандемії COVID-19.

Чеська Республіка має особистий досвід, який допомагає добре розуміти та співпереживати ситуації у вашій державі. Тому і в період кризи ми не забуваємо про свого важливого партнера, Україну, та збільшуємо свою політичну та матеріальну допомогу. Свою тверду позицію щодо України я повідомив і представникам вашої держави, з якими зустрівся під час свого нещодавнього візиту до Києва.

Це був один з небагатьох закордонних візитів від початку пандемії і взагалі мій перший візит до Києва.

Я надаю йому великого значення.

У другій половині наступного року Чеська Республіка головуватиме в Раді ЄС.

Вже зараз ми розробляємо програму свого головування.

Україна є стратегічним партнером як для Чехії, так і для Європейського Союзу загалом. І саме зараз нам потрібно усвідомити, як ми можемо (і маємо!) розвинути відносини між Україною та Європейським Союзом протягом наступних років.

Нашим інтересом та довгостроковою метою має бути інтеграція України до європейського політичного та економічного простору. Ми підтримуємо прозахідне спрямування країни та її європейські амбіції. Але цей процес не є безумовним та автоматичним.

Європейської перспективи неможливо досягти без необхідних реформ та, особливо, без більшого акценту на дотриманні принципів правової держави.

І це не просто слова.

Європейський Союз ані зараз, ані будь-коли не базувався на твердженні, що нібито багатші держави платять біднішим, як іноді кажуть. Союз – це передусім об’єднання, яке ґрунтується на правилах. На правилах, на які можуть покладатися усі (і громадяни, і компанії) всередині окремих країн. Тому у країнах ЄС в першу чергу має бути впевненість, що правил не лише дотримуються, але й що вони вимагаються.

Лише так європейська перспектива стає реальною. А без цієї здатності Європейському Союзу немає що запропонувати.

Після свого візиту до Києва я як ніколи досі впевнений у тому, що ця перспектива є реальною для всієї України.

Я побачив рішучість і силу до змін. Побачив сучасне суспільство, що дивиться у майбутнє. Чеська Республіка зробить все для того, аби європейська амбіція України стала реальністю.

Звісно, важливою є тематика війни з Росією за збереження незалежності та територіальної цілісності, що триває вже сім років.

Після нещодавнього загострення ситуації з боку Росії ми цінуємо українську терплячість та розважливість у ставленні до цієї непотрібної демонстрації сили, єдиною метою якої було залякати Україну та її союзників. Ми цінуємо те, що Україна не піддається на провокації. Бо саме цього чекає Росія, яка хоче мати можливість перекинути вину на когось іншого, а потім створити низку дезінформацій для свого вигаданого сценарію, щоб транслювати його на всю Європу.

Це ризик, який ми маємо усвідомлювати.

Сьогодні дезінформаційні кампанії, на жаль, впливають на багатьох європейців, вже завдають шкоди та мають потенціал в подальшому зашкодити відносинам між Україною та Європейським Союзом. Потрібно не давати Росії приводів для наступних дезінформаційних дій.

Російська анексія Криму та наступ на Донбасі мали стати для нас достатнім попередженням. Проте нещодавнє викриття причетності до вибухів на складі боєприпасів у Врбетіце на сході Чеської Республіки у 2014 році співробітників російської військової розвідки ГРУ шокувало багатьох громадян. Багато в чому це ще більше відкрило нам очі.

Не менш важливим викликом для наших країн лишається пандемія COVID-19. Вона принесла багато жертв, щоденних обмежень життя та економічні втрати.

Ще навесні цього року Чехія була, на жаль, однією з найбільш постраждалих країн у світі. І все ж ми не забули про Україну. Вже двічі до Києва прибував вантаж з офіційною допомогою від чеського уряду, яка включала медичні маски, захисні та дезінфікуючі засоби та експрес-тести. Ми фінансували волонтерів, які доставляли медичний матеріал до вразливого Донбасу. До трьох обласних лікарень ми постачаємо сучасне обладнання від чеських фірм. Лише на боротьбу з COVID-19 в Україні ми виділили 60 мільйонів гривень.

Ніде у світі ми не допомагаємо в такому обсязі.

Водночас ми сподіваємося, що у разі необхідності дуже скоро зможемо зробити внесок і в допомогу з боку Європейського Союзу у забезпеченні вакцинами.

З 2014 року чеський уряд щороку виділяє кошти на спеціальну програму для України, в рамках якої ми підтримуємо проєкти українських організацій, спрямовані на посилення прозорості, незалежності ЗМІ, навколишнього середовища та охорони прав людини. Ці фінансові засоби ми розцінюємо як інвестицію, що повернеться нам у вигляді стабільної, процвітаючої України, яка стане важливим членом Європи.

Також повторно нагадуємо, що разом з Донбасом світ не повинен забувати про анексований Крим та його мешканців, яких піддають переслідуванням, включно з кримськими татарами.

Ми цінуємо борців за свободу, і тому минулого року міністр закордонних справ Чеської Республіки нагородив медаллю "За заслуги в дипломатії" лідера кримських татар Мустафу Джемілєва, внесок якого у захист прав та гідності людини сягає за межі Криму. Також ми плануємо відправити делегацію на високому рівні для участі у першому саміті Кримської платформи.

Нелегкі часи та виклики, яким ми протистоїмо, для Чеської Республіки та України дуже схожі. Тому взаємна підтримка є зараз важливою, як ніколи раніше. З огляду на всі вище зазначені обставини, не може бути сумнівів щодо того, на чиєму боці стоїть Чеська Республіка.

Автор: Алеш Хмеларж,

заступник міністра з питань Європи Міністерства закордонних справ Чеської Республіки,

для "Європейської правди"