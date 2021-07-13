Полупобеда оппозиции: почему Болгария не может выйти из кризиса и при чем здесь РФ

Офіційні результати парламентських виборів в Болгарії ще не оголошені, і зберігається інтрига, хто посяде перше та третє місця, але результат вже зрозумілий - у склад 46-х Народних зборів пройшли ті ж самі шість партій, що й у квітні.

Проте є й важлива різниця у порівнянні з попередніми виборами.

Перевибори суттєво погіршили ситуацію для коаліції ГЕРБ-СДС (Громадяни за європейський розвиток Болгарії - Союз демократичних сил), яка правила Болгарією протягом останніх 10 років.

Перше місце за результатами обробки 98,92% голосів посіла партія "Є такий народ" ("Има такъв народ " - ИТН) шоумена Славі Тріфонова з 23,91%, в той час як ГЕРБ-СДС опинився на другому місці з незначним відривом в 6 тисяч голосів і результатом в 23,69%.

За третє місце змагаються Болгарська соціалістична партія та об'єднання "Демократична Болгарія". Як завжди гарантовано і з незмінним результатом до парламенту потрапляє партія турецької меншини Рух за права та свободи (ДПС). Замикає список блок "Вставай, мафію геть!".

Втім, навіть такий покращений варіант може не допомогти Болгарії вийти з політичної кризи. Не виключено, що країну чекатимуть ще одні дострокові вибори, а поки - керівництво країною залишається за дружнім до РФ президентом Руменом Радевим.

Час саджати за корупцію

Перемогти, проте програти. Саме такими стали результати попередніх виборів для коаліції ГЕРБ-СДС.

Попри перше місце, жодна з інших партій, що пройшли до парламенту, за виключенням хіба що ДПС, відмовлялися йти на створення коаліції з ними, а для самостійного формування уряду голосів не вистачало.

Втім, голосів для більшості не вистачало і іншим партіям та блокам.

Назріла політична криза, від якої виграла одна людина - президент Румен Радев.

11 травня глава держави розпустив 45-ті Народні збори і призначив дострокові вибори. На період до формування нового уряду був призначений тимчасовий, главою якого став секретар президента з питань безпеки та оборони, 61-річний Стефан Янев, близький соратник Радева.

За два місяці, що відводилися на проведення дострокових виборів, тимчасовий уряд розвернув бурхливу діяльність. Під ударом, цілком зрозуміло, опинилися люди та схеми, пов'язані із попереднім урядом Бойко Борисова. Зокрема, під удар потрапило керівництво Національного агентства по доходах та Митного агентства, коли після несподіваних перевірок на митницях були виявлені численні зловживання.

Різного роду оборудки були виявлені і в інших сферах, наприклад, випадки надання державних контрактів без проведення тендерів. Наприклад, шість приватних компаній отримали аванс на суму понад 320 мільйонів євро на реконструкцію більше 200 небезпечних гребель. Але через три роки роботи завершилися тільки на десяти з них. Державна компанія "Автомагістралі" витратила майже 4 млрд левів з порушенням вимог закону.

Не відставало від інших і Міністерство оборони, яке очолювалося представником націоналістичної партії ВМРО - союзника ГЕРБ по останній коаліції. Там теж виявлені багатомільйонні закупівлі без проведення тендерів.

Свою лепту у знищення репутації ГЕРБ внесли і Сполучені Штати.

Адміністрація Джозефа Байдена ввела санкції відносно високопоставлених державних чиновників Олександра Манолева, Петра Харалампієва, Красимира Томова, колишнього боса грального бізнесу Васила Божкова, колишнього депутата, медіамагната і олігарха Деляна Пеєвскі і колишнього глави секретної служби Ілько Желязкова.

В цьому переліку достатньо відоме лише прізвище Деляна Пеєвскі, одного з лідерів Руху за права та свободи. Саме це ім'я поряд з іменами ще кількох топ-корупціонерів згадували учасники протестів влітку 2019 року.

Пеєвські вважається одним із символів болгарської корупції.

Його піднесення багато в чому пов'язане із тією специфічною роллю, яку відіграє ДПС у політичній системі Болгарії. Оскільки партія турецької меншини гарантовано потрапляє до парламенту, вона нерідко стає формальним або неформальним учасником правлячої коаліції, отримуючи у відповідь різноманітні преференції.

Державні чиновники, проти яких були введені санкції США, були пов'язані із Пеєвські та, за твердженням американської адміністрації, були причетні до схем із надання довідок, які забезпечували отримання болгарського громадянства.

Другі позачергові?

Що в цій ситуації змінили дострокові вибори, що пройшли 11 липня?

За попередніми розрахунками, "протестні партії" - ИТН, "Демократична Болгарія" і "Вставай! Мафію геть!" збільшили свою підтримку. Тепер вони сумарно отримують від 111 до 114 місць.

Втім, для більшості потрібні 120 мандатів.

Тож, щоб сформувати уряд, їм буде потрібна підтримка однієї з інших партій, які увійдуть до парламенту - ГЕРБ, БСП або ДПС. Варіант альянсу з ГЕРБ чи ДПС обтяжений репутаційними втратами, з БСП - політичними. Соціалісти належать до "старих" партій і також неодноразово опинялися в центрі скандалів.

Отже не виключено, що Болгарію чекають ще одні вибори. І знову у виграші опиниться Румен Радев, оскільки повноваження тимчасового уряду будуть продовжені ще на два місяці.

А восени цього року мають також відбутися президентські вибори і нема гарантії, що їх не проведуть одночасно із черговими достроковими.

Наразі навколо Радева відбувається консолідація політичних сил, які є опозиційними до ГЕРБ.

Зокрема, про його підтримку заявили лідер партії "Є такий народ" Славі Тріфонов, представники платформи "Stand Up. BG" та об'єднання "The Poison Trio" (обидві входять до блоку "Вставай! Мафію геть!").

Це не краща новина для України, оскільки Радев у 2016 році був кандидатом від лівих сил, зокрема, від Болгарської соціалістичної партії. Відома його заява під час передвиборної кампанії, в якій він поставив під сумнів українську приналежність Криму.

Під час президентства Радев проявив себе як лояльний до Росії політик, зокрема, звертає увагу відсутність його реакції на скандали із затриманням російських шпигунів.

Позитивним моментом виборів можна вважати хіба що погіршення результату Болгарської соціалістичної партії, яка постійно наполягала на скасуванні антиросійських санкцій. Яку ж зовнішню політику будуть проводити "протестні партії" у разі формування коаліції, достеменно невідомо.

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Судячи з заяв, а ще більше - з дій, ані ЄС, ні США не будуть підтримувати Борисова. Вони втомилися від його корумпованого режиму, і корупція виглядає в їх очах більшим злом, ніж можливий ухил Болгарії в бік Росії.

Проте, остаточно списувати Бойко Борисова в політичні пенсіонери ще рано. Вибори виявили, що ГЕРБ зберігає прихильників поза межами Софії.

"Корумпований, але проєвропейський та стабільний" - це той образ, який робить ГЕРБ привабливим для певних категорій виборців.

Що стосується партії "Є такий народ" та її лідера, то серед небезпек, пов'язаних із її приходом до влади, відзначають відсутність досвіду та програми.

На "антиборисівських" гаслах можна перемогти, але важко керувати країною.

Причому сам Славі Тріфонов заявляє, що не збирається бути ані прем'єром, ані депутатом, що також викликає питання щодо спроможності цієї політичної сили.

Автор: Артем Филипенко,

завідувач сектору досліджень Південного регіону Національного інституту стратегічних досліджень