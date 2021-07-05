Возвращение Трампа: как экс-президент США готовится к реваншу

Після тривалої перерви Дональд Трамп знову повертається у публічний простір. І знову кидає виклик чинній американській адміністрації та "зрадникам"-республіканцям.

Хоча експрезидент США позбавлений можливість спілкуватися зі своїми прихильниками через соціальні мережі, більш традиційні засоби спілкування залишаються у його розпорядженні.

І цього разу увага до експрезидента США прикута з кількох причин. Одна - це його виступ на масових мітингах-раллі з нагоди святкування дня незалежності в штаті Огайо та в штаті Флорида. Інша - звинувачення проти самого Трампа, а також проти його компанії Trump Organization.

Все це змушує експрезидента США "грати на підвищення ставок" - все більш гострі атаки проти чинної адміністрації стають ледь не єдиною можливістю уникнути покарання.

Трамп проти "повної катастрофи"

Дональд Трамп повертається у публічний простір у звичній йому манері: епатажно й красиво.

На щорічній ярмарці у передмісті Веллінгтона у штаті Огайо зібралося близько 15- 20 тисяч американців, щоб послухати виступ Дональда Трампа. І вони отримали вдосталь драйву - виступ експрезидента, як завжди, був насичений гострими звинуваченнями на адресу діючої адміністрації та яскравими обіцянками на майбутнє.

Свою 94-хвилинну промову Трамп розпочав із заяви, що уже через п'ять місяців роботи адміністрація Байдена провалилася, або, якщо цитувати Трампа дослівно, "стала повною катастрофою".

Він поскаржився на зростаючу злочинність, послаблену поліцію, "нелегальних прибульців", що захоплюють південний кордон, наркокартелів, які знову працюють, школи, що перетворилися на "ліві табори індоктринації".

Трамп додав: "Джо Байден знищує нашу націю прямо на наших власних очах".

Колишній президент повторив свою тезу про те, що республіканці повинні терміново "відвоювати" Палату представників та Сенат на проміжних виборах наступного року.

Традиційно у своєму виступі Дональд Трамп згадав і те, що результати виборів були нечесними. "Це була афера століття, і це був злочин століття. Ми ніколи не припинимо боротьбу за справжні результати цих виборів ... Пам'ятайте, що я не той, хто намагається підірвати американську демократію. Я намагаюся врятувати американську демократію", - заявив він.

Натовп же підтримав це і почав волати: "Трамп переміг! Трамп переміг!"

Проте Трампову заяву про нібито фальсифікацію виборців розвінчали його ж власний генеральний прокурор, посадові особи штатів та виборчі комісії.

Дональд Трамп у своєму виступі також зазначив, що Китай зобов'язаний виплатити США й іншим країнам світу "мінімум 10 трильйонів доларів" за шкоду від пандемії коронавірусу. Також він запропонував, щоб усі країни відмовилися виплачувати свої борги Китаю.

Окремим пунктом промови стала і критика боротьби з коронавірусом в США. Під час виступу експрезидент заявив, що за його адміністрації менш ніж за рік була розроблена вакцина, а дії діючої адміністрації дійсно викликають багато запитань.

Різко розкритикував експрезидент і зовнішню політику Джо Байдена під час свого виступу на мітингу в Сарасоті у штаті Флорида.

Зокрема, Трамп зазначив, що США поступаються Росії, Китаю та Ірану, та згадав про втручання Росії у президентські вибори США.

Дональд Трамп нагадує, що саме він призупинив будівництво "Північного потоку - 2", за що, звісно ж, Росія негативно ставиться до нього. За його словами, він міг би позбавити країну від нафтової залежності від Росії та Близького Сходу протягом двох тижнів.

Рівняння на 2022-й

Ряд експертів оцінюють повернення Дональда Трампа у публічний простір як початок його президентської кампаніі 2024 року. У одному з ток-шоу на телеканалі Fox Дональд Трамп зазначив, що у нього вже є план дії щодо 2024 року, однак деталей розкривати не став.

Варто зазначити, що помірковане крило республіканців розглядає своїм кандидатом на виборах у 2024 році 42-річного губернатора Флориди Рона Десантіса. Десантіс є багаторічним союзником Трампа і очолював боротьбу республіканців проти суворих антикоронавірусних заходів.

Згідно з опитуваннями щодо потенційних кандидатів на консервативній конференції, що проводилося в Денвері у червні, Десантіс випередив Дональда Трампа на 3% - 74% до 71%.

Проте Офіс Десантіса заявив, що губернатор зосереджений на здобутті перемоги на перевиборах у Флориді наступного року, а не прагне до національного офісу.

В такій ситуації завдання експрезидента - якомога швидше подолати опір у Республіканській партії.

А для цього потрібно, щоб кандидатами від Великої Старої Партії на найближчих проміжних виборах, які відбудуться у 2022 році, стали не "зрадники", а вірні трампісти.

Ряди ж Республіканської партії помалу трансформуються.

Зокрема, у травні республіканці в Палаті представників Конгресу США проголосували за усунення конгресменки Ліз Чейні з позиції голови Конференції республіканців. Це третя за рангом посада у керівництві Республіканської партії.

Варто нагадати, що Ліз Чейні є чітким антитрампістом, підтримала імпічмент Трампа і заявила, що експрезидент є загрозою для верховенства права і принципів консервативної партії.

Кевін МакКарті, лідер республіканської меншості в Палаті представників, заявив, що цей крок стосується виключно підтримки єдності партії, а не з'ясування стосунків з противниками Трампа.

4 справи проти Трампа

Повернення Дональда Трампа у публічний простір співпало і з активізацією розслідувань проти Дональда Трампа та його соратників.

Зокрема, 1 липня Сайрус Венс, прокурор Південного судового округу штату Нью-Йорк, пред'явив кримінальні звинувачення керівництву компанії Trump Organization і її фінансовому директору Аллену Вайссельбергу. Компанія та Вайсельберг, давній бізнес-соратник Трампа, не визнають себе винними за жодним зі звинувачень.

Спробуємо розглянути, в чому звинувачують Трампа.

Обвинувачення, висунуте в Нью-Йорку, пов'язане з ухиленням від сплати податків та отриманням певних пільг, які не були задекларовані.

Зокрема, йдеться про безоплатну оренду квартир та автомобілів, що надаються Вайссельбергу та іншим чиновникам без належного звітування про них у податкових деклараціях.

За даними слідства, Вайссельберг отримав непряму компенсацію у розмірі 1,76 мільйона доларів, включаючи шкільне навчання для сім'ї, повідомили прокурори. Крім того, Вайссельберг приховував своє місце проживання в Нью-Йорку, ухиляючись від сплати податків у штаті, федеральних та місцевих податків на суму близько 900 тисяч доларів.

Аллен Вайссельберг не визнає висунутих проти нього звинувачень, його адвокат вважає цю справу політично мотивованою. Так саме вважає і сам Трамп.

Ще одна справа - цивільне провадження генерального прокурора Нью-Йорку Летіції Джеймс. Вона перевіряє наразі, чи Організація Трампа завищила вартість деяких об'єктів нерухомості, щоб отримати кращі позики, або, навпаки, занизила, щоб отримати податкові пільги.

Ще більш показовими є розслідування у політичних справах.

Прокурор найбільшого штату Джорджія відкрив кримінальне провадження щодо спроб Трампа вплинути на результати президентських виборів у листопаді 2020 року, на яких переміг демократ Джо Байден.

Йдеться про спроби колишнього глави держави скасувати результати виборів у штаті, в тому числі дзвінок держсекретареві Джорджії Бреду Раффенспергеру. За інформацією New York Times, прокурор округу Фултон Фані Вілліс направив лист посадовим особам в уряді, включаючи Раффенспергера, з проханням зберегти документи, пов'язані з січневим дзвінком Трампа.

Але головне - Дональд Трамп був визнаний фігурантом судових процесів щодо штурму будівлі Капітолію США 6 січня. Експрезидент заперечив відповідальність за заворушення у Вашингтоні, де він закликав своїх послідовників вийти на Капітолій.

Нагадаємо, що перший позов проти Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані подав конгресмен-демократ Бенні Томпсон разом із впливовою американською організацією захисту громадянських прав NAACP (Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення). "У позові стверджується, що пан Трамп та пан Джуліані порушили закон щодо Ку-клукс-клану, статут від 1871-го року, який включає захист від насильницьких змов, які заважають конституційним обов'якам Конгресу", - пише видання New York Times.

Пізніше до цього позову приєдналося 10 конгресменів-демократів. Схожий позов подав і конгресмен від демократів Ерік Сволвелл, який був одним із менеджерів з імпічменту в Сенаті США. Обидва позови посилаються на закон про громадянські права, ухвалений, щоб протидіяти залякуванню обраних посадовців організацією Ку-клукс-клан.

Йдеться про звинувачення в координації в зусиль, спрямованих на підрив демократичного виборчого процесу та блокування законних голосів мільйонів бюлетенів, поданих чорношкірими американцями.

"Я приєднався до цієї скарги як позивач, оскільки загроза для безпеки нашої демократії та для мене особисто була відверто проігнорована. Має бути відповідальність за жорстокий зрив демократичних процесів та особистий страх", - сказав представник Палати представників Уотсон Коулман у заяві.

В даній справі на користь Трампа - результати другого імпічменту. Як зазначає у відповідь на обвинувачення радник експрезиднета Джейсон Міллер, Сенат вже виправдав експрезидента за звинуваченням у підбурюванні до повстання, довівши, що "президент Трамп не планував, не створював і не організовував заворушення 6-го січня на Еліпсі. Президент Трамп не підбурював, і не домовлявся з метою підбурення насильства в Капітолії 6-го січня".

Проте, вірогідність того, що сенатське рішення дасть Дональд Трампу імунітет по справі 6 січня, стає все меншою.

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Чи вдасться Дональду Трампу реалізувати свій план?

Свого часу експрезидент США відмовився від планів заснувати власну політичну силу - Партію патріотів. Втім, це не зробило Трампа менш небезпечним.

Він має вдосталь прихильників серед простих республіканців, чимало з них досі вважають, що вибори 2020 року були "вкрадені".

Чи вдасться керівництву республіканців вгамувати бунт всередині партії?

Відповідь на це питання і визначатиме напрямок внутрішньої політики США у найближчі роки.

Автор: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES