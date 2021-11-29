Поражение "антиваксов": как Швейцария справилась с многомиллионной кампанией против вакцинации

У світі це сталося вперше – громадян запитали на референдумі, чи вони підтримують обмеження для невакцинованих та впровадження ковід-сертифікатів.

Голосування відбулося у неділю 28 листопада.

Явка виявилася несподівано високою, рекордною за багато років референдумів – майже 66% виборців взяли участь у голосуванні. Більше було лише у минулому тисячолітті, та й то – лічені рази, коли йшлося про визначальні для держави рішення. Востаннє – у 1992 році, коли громадяни вирішували, чи вступати Швейцарії до європейської економічної зони.

Відповідь громадян була однозначною: 62% проголосували "так", підтримавши обмеження, розроблені владою, причому підтримка була майже в усіх кантонах. Та референдум виявив також деякі цікаві деталі.

Вакцинація з пряником та батогом

Швейцарська конфедерація – одна з тих країн Європи, які за час пандемії намагалися уникнути найжорсткіших обмежень, лишаючи для своїх громадян чимало свободи. Наприклад, це єдина альпійська держава, де увесь минулий сезон працювали лижні курорти – через що від сусідів на її адресу лунали навіть звинувачення у "нечесній конкуренції".

На основі ілюстрації Swissinfo

І водночас Швейцарія відчувала проблеми з тим, щоби завершити вакцинацію населення.

На початку осені частка повністю вакцинованих була менша за 55%. На фоні українських цифр показник міг здаватися високим, але для Західної Європи це мало.

Щоби змінити це, звучали креативні пропозиції від уряду – то пропонували платити кожному 50 франків за вакцинацію, то організовували безкоштовні концерти для заохочення щеплення.

Окрім пряників, уряд застосовував і легку версію батога: з жовтня тести на ковід стали платними для невакцинованих, за розрахунками, це могло стати дієвим, адже ще недавно тести коштували 35-60 франків.

В конфедерації і досі рівень вакцинації є одним з найнижчих у Західній Європі: наразі частка населення, яке отримало хоча б одну дозу вакцини, складає лише 67%. Для порівняння, у сусідній Франції цей показник становить майже 77%, в Італії – 79%. Навіть в Австрії, де уряд був змушений оголосити черговий локдаун і запровадив з лютого обов’язкову вакцинацію, першу дозу отримало більше 70%.

Однією з причин, яка пояснює цей феномен, як не парадоксально, є успішність політики швейцарського уряду та дотримання населенням запроваджених правил. Як наслідок, у країні відносно низька смертність від ускладнень після коронавірусу (130 на 100 000 населення) та відсутність суттєвої боязні хвороби у суспільстві.

Чи не найменшим був рівень вакцинації серед молоді. Багатьом молодим швейцарцям це просто байдуже, бо вони відчувають себе поза групою ризику

Але не обійшлося і без "антиваксів".

"Проти" та "за"

Останніми місяцями була помітна радикалізація противників "ковідних сертифікатів".

Проходили агресивні мітинги біля урядових структур, що є зовсім нетиповим для країни. Лунали навіть погрози депутатам і особливо міністру охорони здоров’я – дійшло до того, що йому забезпечили посилену державну охорону.

"Антиваксів" очевидна меншість, але вони дуже активні у донесенні своєї думки. Причому, за досвідом авторів цього тексту, активними противниками вакцинування часом виявляються навіть освічені люди (навіть іноземні дипломати), що поширюють чутки на кшталт "молода жінка померла", "вакцина призводить до безпліддя", "загальмованість роботи мозку" тощо.

Опоненти вакцинації зібрали більше 175 тисяч підписів для організації референдуму з вимогою змінити ухвалене у березні 2021 року "ковідне" законодавство, яке, серед іншого, запровадило правила щодо сертифікатів вакцинації.

Зараз наявність вакцинації є обов’язковою для відвідування спортивних залів, розважальних заходів та ресторанів.

"Антиваксам" вдалося залучити значні фінансові ресурси на підтримку кампанії "проти".

У кампанії зібрався такий собі "комітет мільярдерів" – група з десятка заможних швейцарців, які виділили 1.3 мільйона франків (понад 38 млн грн) за скасування сертифікатів, що є в 10 разів більше, ніж зібрали їхні опоненти.

Фото авторів

Наявність коштів у кампанії "проти" була помітна неозброєним оком.

Їхня реклама була присутня і в громадському транспорті, і в супермаркетах, і навіть у відділеннях пошти.

Не кажучи вже про плакати на балконах активістів. Бо у Швейцарії, як і в багатьох інших державах, є чимало людей, які щиро підтримують антивакцинаторські ідеї.

Кампанія противників вакцинаційних сертифікатів багато в чому заснована на емоційних аргументах.

Її основним об’єднуючим гаслом стало слово "cвобода".

У запроваджених обмеженнях їхні противники вбачали "непрямий примус до вакцинації" і "незаконне обмеження конституційних прав". Найбільш радикальні навіть звинувачували уряд в запроваджені диктатури.

Втім, серед парламентських партій тільки ультраправа UDC/SVP висловила свою підтримку кампанії, хоча під час червневого референдуму вона не підтримала жодну зі сторін.

На цьому фоні кампанія "за" була майже непомітною.

На відміну від активістів, які закликали голосувати проти змін до законодавства щодо протидії коронавірусу, активісти "за" мало витрачалися на рекламу.

Їхнім головним аргументом було те, що політика уряду Швейцарії є успішною і непрямий примус до вакцинації є виправданим. Зокрема, однією з ключових цифр було те, що під час серпневої хвилі вакциновані громадяни мали в 5-6 разів нижчі шанси бути госпіталізованими, аніж невакциновані.

Цікава (хоча й очікувана) деталь: чим вищий рівень вакцинації в кантоні, тим більше голосів "за". А два кантони, які проголосували "проти", мають також найменший показник вакцинації.

Що далі?

Попри суттєву перевагу прихильників вакцинації, скептики навряд чи зупиняться.

"Друзі конституції", одне з трьох громадських об’єднань, яке ініціювало антиковідний референдум, зразу після оголошення результатів оголосило, що продовжуватиме боротьбу проти ковідного законодавства і сертифікатів.

Ще радикальніше об’єднання "Досить" оголосило, що результати "не є легітимними" через "оманливе формулювання питання в бюлетені" і "маніпулятивне висвітлення кампанії" в державних ЗМІ.

Втім, схоже, що оговтатися від цієї поразки "антиваксам" буде непросто.

Через побоювання можливих агресивних дій з боку активістів урядова площа в Берні вперше під час референдуму була оточена поліцією. Втім, це виявилось надмірним, бо тільки кілька десятків осіб все ж вийшли на акцію.

Отже, федеральний уряд Швейцарії може заслужено святкувати перемогу.

Автори: Уляна Перескоцька, Ігор Решетняк (Швейцарія),

для "Європейської правди"